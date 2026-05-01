Ismaning hat gegen Nördlingen den Matchball zum Klassenerhalt

Der Torjäger ist gefragt: Alessandro Cazorla (l.) und der FCI müssen Abstiegskonkurrent Kottern vor dem direkten Duell auf Distanz halten. – Foto: Dieter Michalek

Ein Sieg würde den FC Ismaning retten. Doch Nördlingen hat den besten Torjäger der Liga. Die Partie wird zum Endspiel.

Saisonabschluss oder Endspiel? Der FC Ismaning hat in der Bayernliga nun den Matchball gegen den FC Nördlingen (Samstag, 14 Uhr). Nach diesen 90 Minuten weiß man, welche Bedeutung eine Woche später das Heimspiel gegen den TSV Kottern hat.

Kottern steht auf dem oberen Abstiegsrelegationsplatz und liegt drei Spieltage vor dem Ende sechs Punkte hinter Ismaning. Das klingt viel, ist es aber nicht. Wahrscheinlich ist dieses Wochenende ein Kotterner Sieg gegen den abgeschlagenen Letzten Türkgücü München. Wenn Ismaning parallel verliert, könnten die Allgäuer mit einem Sieg beim FCI durch den direkten Vergleich vorbeiziehen. Das wäre das Horrorszenario.

„Der Vorteil ist, dass wir alles in der eigenen Hand haben“, betont der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi. Schon mit einem Remis hätte man vor Kottern weiter alles in der Hand und die leichteste Lösung wäre ein Heimsieg, mit dem man den Abstiegskampf den anderen Vereinen überlassen würde. Dieses Wochenende hat man quasi den Matchball für den Klassenerhalt und die Option B ist dank des Spielplans stressig.

„In der Bayernliga bekommst du nichts geschenkt“, sagt der Ismaninger Trainer Muriqi. Er weiß aber auch, dass bei Nördlingen die Runde etwas unberechenbar austrudelt. Die Schwaben haben von den jüngsten sieben Matches nur eines gewonnen und das war am vergangenen Wochenende ein sattes 4:1 gegen den Ismaninger Abstiegsgegner Kottern. Unter der Woche unterlagen die Nördlinger dem FC Pipinsried 1:2. Von der Warte her kommt eine ziemliche Wundertüte angereist.

„Wenn man sehen will, was bei denen gefährlich ist, dann reicht ja der Blick auf die Torjägerliste“, sagt Muriqi. In der Ballermänner-Wertung der Bayernliga Süd führt Simon Gruber mit 27 Toren in 29 Spielen. Damit hat der Nördlinger satte fünf Treffer Vorsprung auf den zweitbesten Torjäger – Raphael Ascher aus Schwaig, 22 Tore. Die Torjägerliste ist eine Statistik, in der Ismaning in den vergangenen Jahren überhaupt nicht stattfand. Diesmal hat der FCI zumindest Sandro Cazorla auf dem elften Platz. Zum ersten Mal seit Jahren hat ein Ismaninger zweistellig getroffen, aber Cazorla passt zweieinhalbmal in Gruber hinein.

Nach dem 2:1-Sieg in Hauzenberg hat der Ismaninger Trainer nicht viel Grund für Veränderungen. Es könnte sich gezwungenermaßen etwas tun, da Philip Kuhn unter der Woche angeschlagen war. Ein richtiges Drama ist das nicht, weil beim FCI fast die komplette Kapelle zum Saisonfinale bereitsteht. (nb)