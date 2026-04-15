Ismaning hat „alles in der eigenen Hand" – Jetzt wartet Gundelfingen Abstiegskampf in Bayernliga von Nico Bauer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Ismaning ist am Mittwochabend gefordert. – Foto: Charly Becherer

Nur ein Punkt aus vier Spielen – der FC Ismaning steckt plötzlich wieder im Abstiegskampf. Verfolger Kottern rückt gefährlich nahe heran.

Fußball ist ein Ergebnissport. Und das ist gerade das Problem des FC Ismaning. Der Bayernligist verkauft sich weitestgehend gut, hat zuletzt aber kaum Punkte geholt. Deshalb ist das Nachholspiel an diesem Mittwoch (18 Uhr) gegen den FC Gundelfingen das Comeback im Abstiegskampf. Darauf hätte man zu gerne verzichtet. Nach der Winterpause starteten die Ismaninger richtig stark und hatten dann auch schnell das eigentlich komfortable Polster von mehr als zehn Punkten auf die Abstiegszone. Doch mittlerweile ist von den vier abgeschlagenen Mannschaften eine aufgewacht und wehrt sich gegen den Abstieg. Der TSV Kottern hat mit vier Spielen ohne Niederlage bis zum vergangenen Wochenende den Abstand zu Ismaning auf vier Zähler verkürzt. Damit droht nun wieder die Abstiegsrelegation. Die drei anderen Mannschaften im Keller sind weiterhin deutlich abgeschlagen.

Heute, 18:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Gundelfingen Gundelfingen 18:00 live PUSH