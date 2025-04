Ismaning gegen Pipinsried: "Niemand erwartet etwas von uns"

Ismaning – Der FC Ismaning ist selbstverschuldet in große Not geraten. Zweimal verlor der FCI nach 2:0-Führung noch 2:3, und damit ist der Fußball-Bayernligist punktgleich mit dem ersten Relegationsplatz. Nun kommt es knüppeldick mit dem extrem schweren Heimspiel gegen den FC Pipinsried (Samstag, 14 Uhr).

Sollte der TSV 1860 München mit der ersten Mannschaft nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen, muss die Reserve in der Bayernliga bleiben. Dieses Szenario ist relativ wahrscheinlich – und damit ist der Zweite Pipinsried aktuell erster Kandidat für die Regionalliga. Für den Ismaninger Trainer Jacky Muriqi ist es nicht überraschend, dass der nächste Gegner einen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt hat: „Wenn die das mit diesem Kader nicht machen, dann verstehe ich gar nichts mehr.“

Mit 60 geschossenen Toren hat Pipinsried die beste Offensive der Liga und dazu einen Lauf mit 13 Punkten aus den jüngsten fünf Spielen. Nach den zuletzt regelrecht weggeworfenen Matches sieht der Ismaninger Trainer Pipinsried durchaus positiv: „In diesem Spiel erwartet niemand etwas von uns und wir haben nichts zu verlieren.“ Gefühlt ist das ein Bonusspiel, bevor am Ende mit dem bereits abgestiegenen letzten Rain und Relegationskandidat Grünwald die Partien kommen, in denen man sich noch die Relegation aus eigener Kraft ersparen kann.

Jacky Muriqi bleibt nach den so frustrierenden Pleiten der vergangenen Tage ruhig und gibt der Mannschaft mit auf den Weg, dass man vieles richtig gemacht habe. Bei den Veränderungen der Startelf wird er aber vor allem auf die Leidensfähigkeit der Spieler schauen. Die Ismaninger werden eher weniger Ballbesitz haben und viel den Gegnern hinterherlaufen müssen. Deshalb fragt sich der Coach, „wer bei uns am besten den inneren Schweinehund überwinden kann?“

Ein solcher Spieler könnte Jeremie Zehetbauer sein. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Roten Karte und vier Spielen Zwangspause nun wieder frei. Muriqi hält sich bedeckt, ob er Zehetbauer gleich wieder in die Startelf beruft. Personell haben die Ismaninger mittlerweile wieder einige Alternativen und einen Fahrt aufnehmenden Konkurrenzkampf. Der Sieger der vergangenen Wochen ist definitiv der junge Mittelstürmer Serhii Shcherbyna. Er arbeitet viel für die Mannschaft und hat sich belohnt mit zwei Toren in zwei Spielen. Der ukrainische Angreifer dürfte den Platz in vorderster Front für die letzten vier Ligaspiele sicher haben. Gegen Pipinsried hat er vorne auch einen Tag, an dem man gegen einen normal übermächtigen Gegner nichts zu verlieren hat.

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer – Bucher, Weber, Krizanac, Di Rosa – Streibl, Yamashita, Rohrhirsch, Vrenezi (Liuzza), Zouadidi (Zehetbauer) – Shcherbyna.