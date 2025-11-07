Ismaning empfängt Geretsried, Pummer-Elf reist zu Türkspor

Weiter oben in der Tabelle will der FC Deisenhofen seine starke Form bestätigen. Die Mannschaft von Andi Pummer ist derzeit das formstärkste Team der Liga und empfängt Türkspor Augsburg, das durch den 2:1-Erfolg im Kellerduell gegen Türkgücü München neues Selbstvertrauen geschöpft hat. Deisenhofen peilt mit einem weiteren Dreier die Fortsetzung seiner Siegesserie an, während Türkspor auf weitere Punktausbeute hofft.

Der FC Ismaning steckt nach drei Niederlagen in Folge in einer kleinen Ergebniskrise. Nach den jüngsten Rückschlägen will das Team von Trainer Jacky Muriqi nun im eigenen Stadion wieder ein Zeichen setzen und mit einem Sieg den Abstand zu den hinteren Plätzen vergrößern. Die TuS Geretsried kam am vergangenen Wochenende zu einem 1:1 gegen den TSV Nördlingen. Der Aufsteiger zeigte dabei viel Einsatz und Moral - Tugenden, die auch in Ismaning gefragt sein werden, um auswärts zu punkten.

Der 18. Spieltag der Bayernliga Süd hält mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ismaning und der TuS Geretsried ein echtes Verfolgerduell bereit. Beide Teams stehen bei 18 Punkten und liegen damit nur vier Zähler vor der Abstiegszone, die Partie hat also richtungsweisenden Charakter.

Freitag

Heute, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II TSV Kottern TSV Kottern 19:00

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): „Mit dem TSV Kottern wartet ein Gegner, den wir keinesfalls unterschätzen dürfen. Vor allem im Umschaltspiel sind sie brandgefährlich. Trotzdem liegt der Fokus auf uns selbst, wir wollen unsere Spielidee auf den Platz bringen und das Spiel erfolgreich gestalten." Personalsituation TSV 1860 II: Im Vergleich zur letzten Begegnung gegen Ismaning bleibt der Kader der Hausherren unverändert. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Mit der Auswärtspartie beim Herbstmeister TSV 1860 II steht uns zum Auftakt der Rückrunde natürlich eine maximal schwere Aufgabe bevor. Mit dem Auftritt meiner Mannschaft vor einer Woche in Deisenhofen war ich nicht zufrieden. Für Punkte in der Bayernliga war das in vielerlei Hinsicht zu wenig. Die Spiele werden weniger und uns wird nichts geschenkt, daher wollen wir in München ein anderes Gesicht zeigen und wieder an die guten Auftritte der letzten Wochen anknüpfen." Personalsituation TSV Kottern: Personell kann das Team auf denselben Kader wie beim letzten Auftritt in Deisenhofen zurückgreifen.

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg FC Deisenhofen Deisenhofen 14:00

Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Deisenhofen steht aktuell besser da als wir und hat schon ordentlich gepunktet, da wird uns sicher nichts geschenkt. Sie haben eine kompakte, willige Mannschaft und mit Yasin Yilmaz einen richtig starken Standardschützen. Trotzdem wollen wir natürlich nachlegen und weitere drei Punkte einfahren.“ Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Mit Türkspor Augsburg erwartet uns eine harte Nuss. Sie haben in der gesamten Vorrunde meist enge Spiele abgeliefert und Niederlagen oft nur mit einem Tor Unterschied hinnehmen müssen - da steckt definitiv Qualität in der Mannschaft. Wir fahren deshalb hochkonzentriert nach Augsburg und wollen unsere gute Form nutzen, um den vierten Sieg in Folge einzufahren. Dafür brauchen wir eine Top-Leistung und peilen ganz klar drei Punkte an.“ Personalsituation FC Deisenhofen: Andi Pummer vermeldet keine Änderungen des Kaders im Vergleich zu letzter Woche.

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TuS Geretsried Geretsried 14:00

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Wir haben aktuell den ein oder anderen angeschlagenen oder kranken Spieler, da bei uns eine kleine Grippewelle umgeht. Trotzdem werden wir natürlich eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Ich denke, es ist jetzt mal an der Zeit, wieder drei Punkte zu holen. Dementsprechend gehen wir auch in das Spiel rein: Wir wollen alles raushauen und Vollgas geben, genauso wie zuletzt gegen die Löwen.“ Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir bereiten uns auf eine erfahrene Bayernliga-Mannschaft vor, die sehr schnell und vertikal nach vorne spielt, aggressiv in die Zweikämpfe geht und mit einem Trainer arbeitet, der den Verein seit Jahren kennt und lebt. Ismaning hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass sie sich zu retten wissen und gehören zu den besseren Heimmannschaften der Liga, dort herrscht eine hohe Dynamik. Deshalb sehe ich Ismaning, auch aufgrund ihrer Erfahrung, leicht in der Favoritenrolle. Beide Teams stehen punktgleich da, es ist also ein sehr wichtiges Spiel für beide Seiten. Wir wollen alles daran setzen, unsere Punkte in Ismaning zu holen und gut in die Rückrunde zu starten.“ Personalsituation TuS Geretsried: Veron Fejzullahi ist seit dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen - für einen möglichen Einsatz ist es jedoch noch zu früh.

Daniel Kerscher (links im Bild) und Co-Trainer Mark Merz erwarten mit ihrem TSV Nördlingen den SV Heimstetten. Nach zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen gehen die Schwaben mit viel Selbstvertrauen in die Partie. – Foto: Robert Geisler

Morgen, 14:00 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen SV Heimstetten Heimstetten 14:00

Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): „Heimstetten gehört für mich zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Sie sind sehr erfahren und haben mit ihrem Kapitän Riglewski einen echten Führungsspieler mit sehr viel Qualität. Im Hinspiel trennten wir uns 3:3, damals haben wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert. Jetzt hoffen wir natürlich wieder auf ein gutes Spiel bei uns in Nördlingen.“ Personalsituation TSV Nördlingen: Personell muss Nördlingen weiterhin auf mehrere Akteure verzichten. Simon Gruber laboriert seit dem Duell mit 1860 München II an einer Blessur und konnte die gesamte Woche nicht trainieren - sein Einsatz steht daher auf der Kippe. Jan Mielich fällt mit einer Sprunggelenksverletzung ebenso aus wie Hakki Yildiz, der sich im Spiel gegen Sechzig die Nase gebrochen hat. Positiv stimmt dagegen die Entwicklung bei Hans Rathgeber, der nach seiner überstandenen Syndesmosebandverletzung wieder ins Aufbautraining eingestiegen ist. Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir stellen uns auf einen sehr körperlichen Gegner ein, wollen aber auch am Samstag den Fokus wieder voll auf uns richten und vor allem an die Art und Weise der letzten Wochen anknüpfen." Personalsituation SV Heimstetten: Die Ausfallliste der "Hoaschdenger" ist prall gefüllt: Severin Müller, Daniel Steimel, Moritz Heigl, Moritz Knauf, Luke Nauen und Ikenna Ezeala müssen verletzungsbedingt passen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg FC Gundelfingen Gundelfingen 14:00 live

zu diesem Spiel folgt ein ausführlicher Bericht...

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Das Hinspiel haben beide Mannschaften sicher noch im Hinterkopf, ein verrücktes 5:4. Schwaig spielt guten Fußball, mit einem klaren Plan und auch wenn die letzten Ergebnisse nicht gepasst haben, wissen wir um die Qualität des Gegners. Wir fokussieren uns auf unser Spiel, wir spielen zuhause, wollen dominant auftreten und das Spiel selbstverständlich gewinnen. Wir müssen körperlich dagegenhalten, auch Druckphasen des Gegners überstehen und richtig gut verteidigen. Meine Mannschaft soll mutigen Fußball spielen, mit absoluter Überzeugung und unsere Qualität auf den Platz bringen.“ Personalsituation TSV Landsberg: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Wir reisen als klarer Außenseiter zum Top-Favoriten der Bayernliga. Landsberg ist in allen Mannschaftsteilen überragend besetzt. Es wird eine enorm schwere Aufgabe bei der besten Heimmannschaft zu bestehen." Personalsituation SF Schwaig: Philipp Strunk, Fabio Groß, Lucian Schirbl, Tim Schels und Bilal Ibrahim stehen nicht zur Verfügung.

zu diesem Spiel folgt ein ausführlicher Bericht...

Morgen, 16:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach Türkgücü München Türkgücü Mün 16:00