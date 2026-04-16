Ismaning beendet seine Ergebniskrise mit einem 2:1 gegen Gundelfingen

Erleichterung: Vito Liuzza (2.v.r.) wird nach dem 2:0 von seinen Teamgefährten umarmt. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der FC Ismaning gewinnt ein intensives Nachholspiel gegen den Seriensieger. Doch ein spätes Eigentor macht es noch einmal richtig spannend.

Die kleine Ergebniskrise der jüngsten Spiele hat der FC Ismaning mit einem Kracher beendet. Das Nachholspiel gegen den zuletzt bärenstarken FC Gundelfingen gewann der Fußball-Bayernligist mit 2:1 (2:0). Damit beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsrelegation nun wieder sechs Zähler. Fünf Spiele vor dem Saisonende ist das schon eine nette Basis.

Gundelfingen hatte zuletzt sechsmal nicht verloren (fünf Siege) und kam als Mannschaft der Stunde nach Ismaning. Die Statistik belegte der Gast mit einem starken Auftritt in einem sehr intensiven Match. Gundelfingen hatte eine körperlich und kämpferisch starke Mannschaft mit dennoch technisch guten Kickern. „Die haben uns alles abgefordert“, sagt der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi. Es war ein Bayernliga-Duell auf hohem Level.

Der FC Ismaning kämpfte mit frechem Forechecking gegen den Seriensieger aus Schwaben mit richtigem Erfolg. Direkt in der 2. Minute geriet ein Rückpass zum Torwart zu kurz, sodass Philip Kuhn in den Pass hineinspritzen konnte und das ganz schnelle Tor erzielte.

Das Pendant zu dem frühen Tor war dann der späte Treffer in Minute 44. Nach einem Pass in die Tiefe lief Vito Liuzza alleine auf den Keeper zu und vollendete megafrech durch die Beine. Diese Führung ging so auch in Ordnung, weil die Ismaninger vor dem eigenen Tor nichts zuließen. Vorne verwertete der FCI diesmal die eigenen Möglichkeiten sehr konsequent. „In der ersten Halbzeit haben wir wirklich viel richtig gemacht“, lobt Jacky Muriqi sein Team.

Nach der Pause musste der Trainer dann noch ein bisschen leiden für den so wichtigen Sieg, mit dem die Ismaninger wieder Distanz zur Abstiegszone herstellten. Gundelfingen musste das Risiko erhöhen, und daraus ergaben sich immer wieder Kontermöglichkeiten, bei denen der FCI sogar Überzahlsituationen nicht nutzen konnte. Einmal traf Philip Kuhn Aluminium und einmal wäre bei Ilkan Atak der Querpass besser gewesen als der Schuss aus spitzem Winkel.

Die Ismaninger verpassten das 3:0, mit dem der Deckel auf dem Sieg gewesen wäre. Sie machten dann auch das dritte Tor, aber da ging der Ball in den eigenen Kasten. In der Nachspielzeit prallte eine Gundelfinger Ecke von Fabian Streibl in den eigenen Kasten (90.+3) und dann musste der FC Ismaning noch einmal 120 Sekunden für den wichtigen Dreier überstehen. „Wir haben weiter alles in der eigenen Hand“, freut sich Muriqi über den Erfolg. (nb)

FC Ismaning – FC Gundelfingen 2:0 (2:1). FCI: Retzer – Krizanac, Weber (84. B. Kuhn), Maxhuni, Pollio – Streibl, Vourtsis, P. Kuhn (86. Basaran), Kozica (68. Zehetbauer) – Liuzza (71. Thies), Atak (88. Cazorla). Tore: 1:0 P. Kuhn (2.), 2:0 Liuzza (44.), 2:1 Streibl (90.+3, Eigentor). Schiedsrichter: Luca Schultze (FC Stern München) – Zuschauer: 80.