Ismail Topcu gelingt Doppelpack

Überzeugte auf der Sechserposition: John Joel Orban. – Foto: Claudia Stuthmann

Der FC Oste/Oldendorf II erledigte im Aufstiegskampf seine Hausaufgaben und bezwang den TuS Harsefeld III knapp mit 3:2. Da das eigene Bezirksligateam allerdings erneut verlor und weiter auf dem letzten Platz steht, dürfte es sich mit dem Aufstieg erledigt haben.

Drei Spieltage vor Schluss liegt die erste FC-Mannschaft in der Bezirksliga sieben Punkte zurück. Dennoch gibt die Zweite in der 1. Kreisklasse bis zum Schluss alles. Die Mannschaft von Interimstrainer Dominic Nordsiek bleibt im Titelkampf voll dabei und hatte diesmal zusätzlich zu den vielen Nachwuchskickern auch Torjäger Ismail Topcu wieder dabei, dem in der Vorrunde in neun Spielen 18 Tore gelangen. Er sorgte dann auch für das frühe 1:0 nach 15 Minuten. "Im Nachschuss drückte er den Ball über die Linie. Ismail leistete sich knackige Duelle mit Harsefelds Lucas Meybohm. Da ging es ordentlich zur Sache", sagt der FC-Trainer. Bis zur Pause sollte sich das Blatt allerdings zunächst wenden. Constantin Bethge nutzte einen Fehler in der O/O-Defensive zum Ausgleich. Ein langer Ball wurde unterlaufen und der Angreifer war frei durch. Bitter das 1:2 kurz vor der Halbzeit. Lennart Bösch hatte in Christoph Kramer-Manier den Ball aus der Ferne über seinen Keeper hinweg ins eigene Tor geschossen.

Nordsiek-Elf nimmt den Kampf an