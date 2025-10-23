Ismail Palit: „Geht in dieser Saison nur um den Klassenerhalt"

FuPa: Herr Palit, der FC Wallbach hätte durchaus das Potenzial, um die beiden ersten Plätze in der Kreisliga mitzuspielen, hat aber aktuell neun Punkte Rückstand auf den zweiten Rang. Weshalb kann das Potenzial derzeit nicht verwirklicht werden?

Ismail Palit: Wenn man überlegt, dass wir in der Vorsaison gegen den Abstieg gekämpft haben, bin ich ganz froh um die aktuelle Position und die Punktezahl. Das ist nun meine dritte Saison als Trainer beim FC Wallbach, und wir hatten immer das Potenzial, oben mitzuspielen. Aber man muss bedenken, dass wir sehr viele Verletzte haben, aktuell haben wir fünf Spieler mit Kreuzbandrissen und einen mit einem Achillessehnenriss. Das sind sehr viele solcher langwierigen Verletzungen. Ich selbst habe in meiner Aktivenkarriere nur einmal einen Kreuzbandriss mitbekommen, selbst betroffen war ich nie. Der Umkehrschluss aus der Situation war, dass wir viele junge Spieler entwickeln konnten. Leider konnten wir sie nicht halten, wenn sie höherklassig spielen wollten. In den letzten zwei Jahren haben wir quasi vier Spieler in die Bezirksliga und in die Landesliga geschickt – im Fall von Marc Schäuble sogar in die Verbandsliga. Wenn diese Spieler alle geblieben wären, wäre es durchaus möglich gewesen, um den Aufstieg zu spielen.

