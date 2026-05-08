Ismail Palit, der Trainer des FC Wallbach, ist optimistisch, den direkten Tabellennachbarn FC Steinen-Höllstein auf Distanz halten zu können. – Foto: Verein

Ismail Palit geht auf Abschiedstour. Der 36-Jährige will in der Kreisliga A West den Klassenerhalt sicherstellen, ehe er sich zum Bezirksligisten FC Wehr verabschiedet. Im Kreisligatipp schätzt er die Partien des 25. Spieltags ein.

Herr Palit, am Sonntag geht es zum direkten Tabellennachbarn FC Steinen-Höllstein. Wie sieht Ihre Analyse des Gegners aus? Was für ein Spiel erwarten Sie?

Ismail Palit: Es wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Ich denke, zwischen Steinen-Höllstein und meiner Mannschaft gibt es in der Qualität keinen Riesenunterschied, deshalb stehen wir ja in der Tabelle ziemlich gleich. Aber ich habe es in der Liga lange gelernt, was den Ausschlag gibt: Wen hast du am Wochenende zur Verfügung? Welche Qualität kannst du mitnehmen? Und dann natürlich die Tagesform. Weiterlesen: Ismail Palit, FC Wallbach: "Ich werde alles dafür tun, dass wir die Liga halten" (BZ-plus)