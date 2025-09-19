Ismail Jaroui: "Müssen torgefährlicher werden"

Immerhin holte SSVg Velbert beim 0:0 gegen den Bonner SC ihren ersten Heimpunkt der Saison und blieb zum zweiten Mal ohne Gegentor. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte das Team gute Ansätze, ließ aber klare Chancen liegen. Trainer Ismael Jaroui lobte die Defensivarbeit, forderte aber mehr Torgefahr in den kommenden Spielen. Am Samstag soll nun endlich der erste Saisonsieg gelingen.

Vor allem im ersten Durchgang zeigte Velbert eine ansprechende Leistung. Außenstürmer Leon Lepper sah dort viele positive Ansätze: „Wir haben die Breite genutzt, die Räume bespielt und sind mehrfach hinter die Abwehr gekommen. Leider konnten wir uns dafür nicht mit einem Tor belohnen.“ Zwei vielversprechende Chancen blieben ungenutzt – ein Umstand, der die Gastgeber am Ende zwei wichtige Punkte kostete. Zusätzlich mussten Velbert schon früh auf zwei Stammkräfte verzichten: Sowohl Cellou Diallo als auch Robin Hilger mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Das war natürlich ein Nackenschlag“, erklärte Lepper. „Mit den beiden geht uns einfach ein Stück Routine verloren.“ In der Folge tat sich die Mannschaft schwerer, Lösungen gegen den zunehmenden Druck der Bonner zu finden.

Trotz acht Spielen ohne Dreier zieht Lepper ein differenziertes Fazit: „Vier Punkte sehen auf dem Papier nicht gut aus, aber sie spiegeln unsere Leistungen nicht vollständig wider. Viele Partien waren sehr eng, wir haben knapp verloren oder unglückliche Gegentore kassiert. Von der Art und Weise, wie wir auftreten, hätten wir eigentlich mehr verdient.“ Für die kommenden Wochen bleibt der Flügelflitzer optimistisch: „Wir sind in fast allen Spielen konkurrenzfähig. Wenn wir weiter so arbeiten und das nötige Spielglück zurückkommt, werden wir auch unsere Siege holen.“

Auch Trainer Ismael Jaroui sprach nach Abpfiff von „zwei unterschiedlichen Halbzeiten“. Im ersten Durchgang habe seine Mannschaft die Partie kontrolliert, die Flügel gut bespielt und sich zwei klare Torchancen erarbeitet: „Mit einer Führung in die zweite Halbzeit zu gehen, wäre enorm wichtig gewesen.“ Nach dem Seitenwechsel sei Bonn jedoch griffiger und besonders in der Schlussphase gefährlicher gewesen. „Da bin ich froh, dass wir diesmal zu null gespielt und den ersten Heimpunkt mitgenommen haben.“ Besonders positiv hob Jaroui die Standardsituationen hervor: „Am Mittwoch gegen Düsseldorf ist es uns noch nicht gelungen, so etwas konsequent wegzuverteidigen. Bonn hatte heute die klare Lufthoheit mit ihren großen Spielern, aber das haben die Jungs konzentriert und diszipliniert gelöst.“

Offensive als Baustelle

Trotz stabiler Defensivarbeit bleibt die Offensivschwäche das größte Problem. „Wir müssen einfach torgefährlicher werden“, forderte Jaroui. „Der Ball muss häufiger und entschlossener in die Box, wir müssen Abschlüsse suchen, auch wenn es keine perfekte Gelegenheit gibt. Nur so können wir auch mal von zweiten Bällen profitieren.“

Mit nun vier Punkten aus acht Spielen steht die SSVg Velbert weiterhin im Tabellenkeller. Am kommenden Samstag will die Mannschaft im nächsten Spiel endlich den ersten Sieg einfahren und die Ansätze, die gegen Bonn vor allem in Halbzeit eins zu sehen waren, in Zählbares ummünzen.