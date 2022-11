Ismaik spricht sich für Köllner aus – und will Löwen-Coach im Stadion unterstützen Gegen Essen muss ein Dreier her

Coach Michael Köllner ist bei einigen Fans jetzt in der Kritik . Hasan Ismaik lässt sich davon nicht beirren – und glaubt fest an den 52-Jährigen. „Natürlich bin ich auch enttäuscht über diesen Einbruch, aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und nun alles in Frage stellen, auch den Trainer nicht“, schreibt er bei Facebook.

München – Nachdem Sechzig zuletzt zwei Saisons auf Platz vier abgeschlossen hatte, soll der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands dieses Mal endlich gelingen. 1860 München startete sehr gut in die Saison, nach 13 Spielen stand man souverän auf Platz zwei und kassierte erst zwei Niederlagen – eine davon gegen Tabellenführer SV Elversberg.

Hasan Ismaik mit Neujahrsvorsätzen: Er will 2023 öfter ins Stadion gehen

Der Investor ist sich sicher, dass man diese Krise mit dem aktuellen Trainerstab überwinden kann. Ein letztes Spiel steht noch aus, bevor es in die lange Winterpause – bedingt durch die WM in Katar – geht. Ismaik will eine Reaktion der Mannschaft im Spiel gegen RW Essen: „Wir müssen jetzt in diesem letzten Spiel vor der Winterpause gegen Essen den Kampf annehmen und liefern. Wenn dies geschieht, bin ich fest davon überzeugt, dass die drei Punkte am Montag uns gehören.“

Im Stadion wird er bei diesem Spiel nicht sein. „Ich werde in Gedanken bei euch sein und auch dieses Spiel wieder auf meiner Leinwand anschauen“, sagt er in seinem Post. Aber er will im neuen Jahr häufiger live bei den Spielen seiner Löwen dabei sein: „Mannschaft und Trainer verdienen unsere Unterstützung und unseren Zuspruch. Im neuen Jahr werde ich auch wieder regelmäßig nach München kommen und ins Stadion gehen - das ist einer meiner Vorsätze für 2023.“

Trotzdem würde sich die Lage beim TSV 1860 München entspannen, wenn es im nächsten Spiel gegen RW Essen einen Dreier gibt. Anstoß ist am Montag um 19:00 im Grünwalder Stadion. (Thomas Jank)