Ismaik schießt nach Investor-Beben bei 1860 gegen Uli Hoeneß und BR

Schon wieder sorgt Noch-1860-Investor Ismaik für Aufsehen. Dieses Mal mit einem Facebook-Post. In diesem wettert er gegen Uli Hoeneß und das Fernsehen.

München – Der nächste Knall rund um 1860 München . Erst am Sonntag hatte Investor Hasan Ismaik mitgeteilt, dass er sein (finanzielles) Engagement bei den Löwen nach 14 Jahren ruhen lassen und den Klub verkaufen wolle. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk verkündete der Geschäftsmann aus Jordanien die Nachricht.

Investor Ismaik schießt gegen Uli Hoeneß und BR

Das Echo war dementsprechend riesig. Aus allen Ecken wurde gefeuert, nahezu immer mit dem Ziel: Investor Ismaik. Und obwohl sich Uli Hoeneß, laut Ismaik der „Mister FC Bayern“, noch einigermaßen zurückhielt in seiner Wortwahl, schoss der Jordanier in einem Facebook-Eintrag nun ausgerechnet in dessen Richtung: „In zwei Punkten jedoch kann ich ihm nicht zustimmen: Zum einen gab es bereits vor meinem Einstieg bei 1860 kein langfristiges Konzept, sonst wäre es nicht zur damaligen Situation gekommen.“