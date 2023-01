Ismaik in München: Treffen mit Köllner und der Geschäftsführung Krisengipfel im Mandarin Oriental

Am Tag danach herrschte betretene Stille an der Grünwalder Straße 114. Keine Fanproteste, kein Medienauflauf. Pünktlich um 10 Uhr bat Michael Köllner die 1:3-Verlierer von Mannheim zu einer kurzen Einheit. Schon nach einer halben Stunde trotteten die Stammspieler Richtung Kabine. Schweigend – und passend zum leblosen Auftritt beim Start ins neue Fußballjahr. Zunächst brannte am Sonntag nur ein einsames Licht in der 1860-Geschäftsstelle.

Günther Gorenzel saß in seinem Sportchefbüro, ließ aber mitteilen, sich nicht zur fortschreitenden Löwen-Krise äußern zu wollen. Es war die Ruhe vor dem Sturm, der den in die Kritik geratenen Cheftrainer aus dem Amt blasen könnte. Hasan Ismaik flog ein, erstmals seit mehr als drei Jahren. Damals kam er, um sich von Daniel Bierofka zu verabschieden. Und diesmal? Ein Rücktritt von Köllner war bei Redaktionsschuss nicht zu erwarten, wohl aber eine Trennung mit dem Segen der Investorenseite, die sich lange schützend vor den Cheftrainer gestellt hatte.

Kritiker, interne wie externe, sagen: zu lange. Die nackten Zahlen sind nämlich schon seit Monaten nicht mehr so, dass sie zum selbst formulierten Aufstiegsanspruch passen. Sieglos seit fünf Spielen, nur elf Punkte aus den letzten elf Partien geholt. Der Kredit, den sich Köllner mit seinem Startrekord erwarb – er war teilweise schon aufgebraucht, als sich die Löwen mit einem kargen Heim-1:1 in die Winterpause verabschiedeten.