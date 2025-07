Ismaik-Hammer beim TSV 1860: Anteile des Investors sind verkauft

Beim TSV 1860 München bricht eine neue Ära an: Hasan Ismaik hat seine Anteile am Klub verkauft. Das vermeldete der Klub am Samstagabend.

München - Denkwürdige Meldung beim TSV 1860 München: Hasan Ismaik, der langjährige Investor, hat seine Anteile an eine Schweizer Familienholding verkauft. Der genaue Name der Holding und der Kaufpreis bleiben bisher ungenannt, doch laut Berichten soll der Preis weit über dem zuletzt geschätzten Wert von 25 Millionen Euro liegen.

Das Präsidium des TSV 1860 München äußerte sich positiv über den neuen Investor, der als langfristiger und erfolgreicher Partner beschrieben wird. Ein klares Bekenntnis zum Grünwalder Stadion wurde abgegeben, dessen Sanierung in Zusammenarbeit mit der Stadt geplant ist. Zudem ist eine neue Sporthalle in der Nähe des Leistungszentrums vorgesehen.

Hasan Ismaik, der den Verein nach 14 Jahren verlässt, betont, dass er den TSV 1860 schuldenfrei hinterlässt und seine Zeit als eine „wunderbare Erfolgsgeschichte“ ansieht. Sein Traum von der Champions League blieb unerfüllt, doch der Verein sieht nun die Chance, in die 2. Liga aufzusteigen.

Die bevorstehende Mitgliederversammlung könnte für das aktuelle Präsidium entscheidend sein, da es Gerüchte über deren Ablösung gibt. Ob der Verkauf der Anteile zu einer Wende führt, liegt nun in den Händen der Mitglieder.

Die Pressemitteilung des TSV 1860 München im Wortlaut:

NEUER GESELLSCHAFTER LÖST HASAN ISMAIK AB. HASAN ISMAIK ÜBERGIBT DEN CLUB SCHULDENFREI. ZÜGIGE STADIONSANIERUNG UND NEUE SPORTHALLE GEPLANT. LÖWEN UND PARTNER GEHEN MIT GROSSEM ZIEL IN DIE SAISON 25/26.

Der TSV 1860 München wird mit einem neuen Gesellschafter das Ziel 2. Fußball-Bundesliga in Angriff nehmen. Wie die Parteien am 5. Juli 2025 mitteilten, hat eine Schweizer Familienholding eine Einigung mit Hasan Ismaik über die Übernahme seiner Anteile erzielt. Der Vollzug der Transaktion wird für kommende Woche erwartet. Ismaik war seit 2011 an der TSV 1860 GmbH & Co. KGaA beteiligt. Im Rahmen der Transaktion haben Herr Ismaik und der neue Anteilseigner vereinbart, dass alle Kreditschulden erlassen werden – ausgenommen jene Finanzierungszusagen, die für die Lizenz der laufenden Saison erforderlich sind. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Der neue Gesellschafter und der Verein haben eine weitreichende Einigung erzielt, um die Zukunft des TSV 1860 gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Beide Parteien bekennen sich zum Breitensport in München und haben vereinbart, die Planungen für eine neue Sporthalle nach den vorliegenden Plänen in der Nähe des Leistungszentrums der Löwen voranzutreiben, die den vielen Abteilungen des TSV 1860 eine neue Heimat bietet. Der Hallenbau ist nicht nur für die Amateur-Abteilungen des Vereins unerlässlich, sondern auch für die Junglöwen, die Nachwuchsteams des Profi-Fußballs.

Zudem bekennt sich der neue Anteilseigner zum Grünwalder Stadion als Heimat der Löwen. Es ist beabsichtigt, den zügigen Austausch mit der Stadt zu suchen, um das Stadion an der Grünwalder Straße nach den Vorgaben der DFL zu sanieren.

„Das Präsidium freut sich sehr, einen hochangesehenen und erfolgreichen Partner für 1860 München gewonnen zu haben, der langfristig denkt und sich langfristig an unseren Verein bindet.“ Das Präsidium des TSV 1860 ist überzeugt, dass das Engagement „nicht nur ein Bekenntnis zum Verein, sondern auch zur Stadt München und ihren Einwohnern ist. Gemeinsam werden wir jetzt unser großes Ziel 2. Liga angehen.“

Der Verein dankt Hasan Ismaik für sein 14-jähriges Engagement. Der scheidende Investor: “Es war von Beginn an klar, dass ich mich nur von meinen Anteilen an diesem fantastischen und geschichtsträchtigen Verein trennen würde, wenn der TSV 1860 davon profitiert. 1860 München schuldenfrei zu hinterlassen, ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte und ich freue mich sehr, das Staffelholz an jemanden zu übergeben, der dem Verein derart helfen kann. Ich habe keine Zweifel, dass der TSV 1860 bei meinem Nachfolger in guten Händen ist. Es ist ein großer Verein mit tollen Menschen und ich freue mich – jetzt als ganz normaler Fan – auf seine Zukunft.”