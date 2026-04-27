Iskra entscheidet Spektakel – Hürth marschiert weiter

– Foto: Engelbert Fell

Der 24. Spieltag brachte klare Siege, knappe Entscheidungen und ein spektakuläres Topspiel in Breinig. Während Spitzenreiter Hürth seine Dominanz bestätigt, verschiebt sich das Kräfteverhältnis im Verfolgerfeld.

Fliesteden dominierte die Partie früh und führte bereits nach 16 Minuten mit 2:0 durch Vincent Geimer und Bilal Chanaa. Marcus Wilsdorf erhöhte nach der Pause mit einem Doppelpack (49., 56.), ehe Chanaa erneut traf (62.). Den Ehrentreffer erzielte Dominik Hahn per Foulelfmeter (65.).

Im Topspiel entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch mit wechselnden Führungen. Leo Engels brachte Breinig mehrfach in Front (20., 39., 45.+1), während Carell (31.) und Leßenich (37.) zwischenzeitlich für Zülpich trafen. Marvin Iskra glich zunächst aus (73.) und entschied die Partie in der Nachspielzeit (90.+2) zugunsten der Gäste.

In einer lange ausgeglichenen Partie entschied ein spätes Tor die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Philipp Hermanns traf in der 88. Minute und sicherte Lich-Steinstraß drei Punkte. Teveren verpasste es zuvor, seine Spielanteile in Zählbares umzumünzen.

Eine insgesamt chancenarme Partie wurde erst in der Schlussphase entschieden. Abdessamad Akherraz erzielte in der 80. Minute den einzigen Treffer. Brand baut damit den Vorsprung auf die Abstiegszone aus, während Uevekoven weiter unter Druck steht.

Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle gerecht und kontrollierte die Partie über weite Strecken. Dario Bezerra-Ehret (24.), Kian Assadollahi (51.) und Felix-Benedict Neuhäuser (86.) trafen für Hürth. Glesch-Paffendorf bleibt nach der erneuten Niederlage tief im Tabellenkeller.

Arnoldsweiler ging durch Hussain Alawie früh in Führung (11.), kassierte jedoch schnell den Ausgleich durch Yannick Younga (20.). Tobias Knoben drehte die Partie nach der Pause zugunsten der Gäste (55.). Eilendorf festigt damit seine Position im Mittelfeld.