– Foto: Robert Gertzen

Isi Glück trifft auf Spitzenteam Barsinghausen Das Heimspiel des SV Bruchhausen-Vilsen am Brokser Heiratsmarkt-Samstag wird zum Höhepunkt der Saison Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Barsinghause SV B-Vilsen

Wenn der SV Bruchhausen-Vilsen am Samstag um 18 Uhr den TSV Barsinghausen empfängt, geht es nicht nur um Landesliga-Punkte, sondern auch um ein echtes Volksfest. Denn parallel steigt im Ort der traditionsreiche Brokser Heiratsmarkt – ein Ereignis, das seit Jahrhunderten Tausende Besucher in die Region zieht – nicht nur wegen Partysängerin Isi Glück. Der Sportplatz des Aufsteigers grenzt direkt an das Festgelände, weshalb die Partie Jahr für Jahr als „Spiel des Jahres“ gilt.

Trainer Torsten Klein schildert die besondere Atmosphäre: Schon Wochen vor dem Anpfiff wächst die Spannung im Dorf, während Buden und Zelte rund um die Arena aufgebaut werden. „Das ist bei uns wie Karneval in Köln“, beschreibt er die Stimmung. Im Vorjahr lockten die Spiele an diesem Wochenende bis zu 900 Zuschauer an, auch diesmal wird mit einem ausverkauften Rahmen gerechnet. Viele Besucher verbinden den Fußball mit dem anschließenden Gang auf den Jahrmarkt. Morgen, 18:00 Uhr SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen TSV Barsinghausen Barsinghause 18:00 live PUSH

Sportlich steht der SVB vor einer schweren Aufgabe. Gegner Barsinghausen reist mit der makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Ligaspielen und zwei weiteren Erfolgen im Pokal an. Der TSV hat in dieser Saison noch keine Niederlage hinnehmen müssen und liegt punktgleich mit Spitzenreiter Eilvese auf Platz zwei der Tabelle. Bruchhausen-Vilsen selbst startete nach dem Auftakterfolg mit einem Rückschlag in Ramlingen (1:3). Dazu plagen den Aufsteiger Verletzungssorgen: Mathis Mann (Schulter), Moritz Warnke (Knie) und Torwart Eric Schröder (Außenband) fallen aus. Im Tor wird Maximilian Kues stehen, der bereits in der Vorsaison Stammkeeper war. „Da haben wir überhaupt keine Bauchschmerzen“, so Klein.