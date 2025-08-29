Isenbüttel und Gifhorn im Spitzenspiel, Kellerteams mit harten Brocken

Nach torreichen Begegnungen am 3. Spieltag geht die Bezirksliga Braunschweig 1 in ihre nächste Runde. Während der MTV Isenbüttel den Spitzenreiter SV Gifhorn zum direkten Duell um die Tabellenführung empfängt, kämpft der FC Brome gegen den TSV Ehmen um die ersten Punkte der Saison. Auch die Aufsteiger wollen sich nach wechselhaften Ergebnissen weiter behaupten.
Die Reserve von Lupo Martini feierte bei Brome ein 8:0-Schützenfest und stellte ihre Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis. Der Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg kassierte gegen den TSV Hillerse eine 1:7-Klatsche und wartet weiterhin auf die ersten Punkte. Alles andere als ein klarer Erfolg der Gastgeber wäre eine Überraschung.
Brome steht nach drei deutlichen Niederlagen mit 2:16 Toren am Tabellenende und muss dringend Stabilität finden. Der TSV Ehmen setzte sich am Sonntag mit 3:1 gegen Fallersleben durch und ist weiter ungeschlagen. Das Duell wirkt wie ein Kräftemessen zweier Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Tabellenregionen.
Hankensbüttel musste sich zuletzt in Vorsfelde mit 1:3 geschlagen geben, hat aber bereits zwei Siege auf dem Konto. Der VfB Fallersleben II unterlag am vergangenen Wochenende beim TSV Ehmen mit 1:3 und rangiert mit drei Punkten im unteren Mittelfeld. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Ein Heimsieg könnte Hankensbüttel im engen Spitzenfeld halten.
Wahrenholz setzte sich am 3. Spieltag mit 2:1 in Schwülper durch und hat bereits sechs Zähler auf dem Konto. Wendschott hingegen wartet nach dem 0:2 gegen Reislingen/Neuhaus weiterhin auf den ersten Punkt. Für den VfL bietet sich die Chance, sich im oberen Drittel festzusetzen. Der WSV dagegen braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.
Das absolute Topspiel des Wochenendes steigt bei Isenbüttel: Der MTV fegte bisher mit 13:1 Toren über seine Gegner hinweg und ist nach zwei Spielen noch makellos. Der SV Gifhorn untermauerte mit einem 7:0-Sieg gegen Hehlingen eindrucksvoll seine Ambitionen und führt die Tabelle an. Beide Teams präsentieren sich bislang als offensivstärkste der Liga. Ein Sieg könnte ein frühes Signal im Titelrennen setzen.
Hillerse präsentierte sich beim 7:1-Erfolg in Wolfsburg bärenstark und hat mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen perfekten Start hingelegt. Wilsche-Neubokel musste bisher drei Niederlagen hinnehmen und kassierte bereits 13 Gegentore. Die Rollen sind klar verteilt, doch die Gäste werden versuchen, die Defensive zu stabilisieren. Hillerse hingegen könnte mit einem weiteren Sieg oben Druck aufbauen.