Isenbüttel und Gifhorn im Spitzenspiel, Kellerteams mit harten Brocken

HSV Hankensbüttel (6.) – VfB Fallersleben II (10.)

Hankensbüttel musste sich zuletzt in Vorsfelde mit 1:3 geschlagen geben, hat aber bereits zwei Siege auf dem Konto. Der VfB Fallersleben II unterlag am vergangenen Wochenende beim TSV Ehmen mit 1:3 und rangiert mit drei Punkten im unteren Mittelfeld. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Ein Heimsieg könnte Hankensbüttel im engen Spitzenfeld halten.