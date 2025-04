Isenbüttel siegt im Verfolgerduell, MTV Gifhorn mit Kantersieg

Der Tabellenzweite MTV Isenbüttel ließ gegen den Dritten aus Vorsfelde nichts anbrennen. Tammo Lüddecke brachte die Gastgeber in Führung, Jannis Stender und Maik-Mathäi Raguse machten nach der Pause alles klar. Mit nun 47 Punkten bleibt Isenbüttel acht Zähler hinter dem Primus Gifhorn. Vorsfelde verliert im Rennen um Platz zwei weiter an Boden.

TSV Ehmen – FC Brome 2:2

Spieltext TSV Ehmen - FC Brome

In einem ausgeglichenen Duell zwischen dem vierten und dem zehnten teilten sich Ehmen und Brome die Punkte. Nach früher Führung durch Orhan Shala glich Brome durch Yaghobi aus, ehe Perez für Ehmen erneut traf. Doch Joker Tamim Mohammad sicherte dem FC Brome mit seinem Treffer in der 68. Minute das Remis. Ehmen könnte nun mit einem Nachholspiel an Vorsfelde II vorbeiziehen, der dritte Platz ist in Schlagdistanz. Brome führt die unter Gruppe weiter an.

TSV Ehmen – FC Brome 1919 2:2

TSV Ehmen: Robin-Jason Lang, Ollin Hartmann, Alexander Widdrat (58. Marco Raue), Christian Brilz (79. Alexander Staniczek), Christian Timmerhoff, Tim Weschpatat (46. Jannik Jenker), Orhan Shala, Mohamed Abdalla (46. Ruwen Krebs), Serdar Aydin (72. Glenn Kari), Phil Hamann, Nelson Jose Villadiego Perez - Trainer: Antonio Renelli

FC Brome 1919: Tim Schulze, Jannis Meyer, Nick Zinn, Riaan-Philipp Schmidt, Hendrik Hildebrandt, Hendrik Svetlik, Johann Staak, Sharif Mohammadi (62. Laurens Schönke), Eric Meyer (62. Tamim Mohammad), Marcel Kahrens, Morteza Yaghobi - Trainer: Mark-Oliver Schmidt

Schiedsrichter: Nico Metzing

Tore: 1:0 Orhan Shala (6.), 1:1 Morteza Yaghobi (18.), 2:1 Nelson Jose Villadiego Perez (57.), 2:2 Tamim Mohammad (68.)