Isenbüttel dreht Partie in Schwülper – Hillerse dominiert in Gifhorn

Der 5. Spieltag brachte klare Ergebnisse an der Tabellenspitze: MTV Isenbüttel und TSV Hillerse behaupten mit Auswärtssiegen ihre makellose Bilanz. Im Verfolgerduell trennten sich Ehmen und Hankensbüttel unentschieden, während Wilsche-Neubokel gegen Lupo II den ersten Sieg feierte. Am Tabellenende bleibt Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg nach der Niederlage gegen Brome weiterhin ohne Punkte.

Reislingen/Neuhaus nutzte seine Chancen eiskalt: Michalski traf nach einer Viertelstunde zur Führung (15.). Nach einer zähen zweiten Hälfte sorgte D. Cioffo mit dem 0:2 (80.) für die Entscheidung. Reislingen springt damit auf Rang neun, Fallersleben bleibt mit drei Punkten im Tabellenkeller.

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach: Schenk brachte die Gäste früh in Führung (12.). Raue glich nach einer halben Stunde aus (30.), und beide Teams neutralisierten sich fortan weitgehend. Mit nun elf Punkten bleibt Ehmen Dritter, Hankensbüttel folgt mit zehn Zählern knapp dahinter.

Wilsche-Neubokel überraschte Lupo II mit hohem Tempo und einem frühen Treffer durch Camehl (17.). Güngör erhöhte nach der Pause (67.) und machte den ersten Heimsieg perfekt. Mit vier Punkten klettert Wilsche aus der Abstiegszone, während Lupo II bei sieben Punkten verharrt.

Brome feierte einen wichtigen Auswärtssieg im Kellerduell und ließ Jahn Wolfsburg keine Chance. Mohammadi brachte die Gäste früh in Führung (20.), ehe Zinn nach der Pause erhöhte (66.). Den Schlusspunkt setzte Schmidt (79.), womit Brome auf drei Punkte kommt. Wolfsburg bleibt mit 1:26 Toren das Schlusslicht der Liga.

SV Gifhorn (8.) – TSV Hillerse (2.) 1:4 Hillerse unterstrich seine Ambitionen mit einem klaren Auswärtssieg. Sandte traf doppelt in der Anfangsphase (4./15.), ehe Kaub noch vor der Pause nachlegte (42.). Gifhorn verkürzte durch Campe (76.), doch Ehresmann stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand her (90.). Mit 18:4 Toren bleibt Hillerse punktgleich mit Isenbüttel Zweiter.

FC Schwülper (11.) – MTV Isenbüttel (1.) 1:4 Der Aufsteiger überraschte den Spitzenreiter zunächst durch Thies (36.), doch Isenbüttel drehte nach der Pause auf. Schmidt glich aus (55.), Böwing und Stender erhöhten (66./75.), ehe Helms in der Schlussminute den Endstand markierte (90.). Isenbüttel bleibt mit 21:5 Toren und zwölf Punkten Tabellenführer.

WSV Wendschott (15.) – TSV Hehlingen (10.) 1:3 Hehlingen konnte am Wochenende den zweiten Saisonsieg feiern. Durch Stenzig (16.) und Rother (27.) kam man früh in Führung. Neveling brachte Wendschott noch einmal heran (59.), doch Kumher machte alles klar (80.). Hehlingen festigt mit sieben Punkten den Mittelfeldplatz, Wendschott bleibt punktlos Vorletzter.