Isen gegen Aspis, Türkgücü fordert St. Wolfgang KREISKLASSE

Das sind zwei Zwei Kracher im Keller, und Altenerding hat Rasenprobleme.

Landkreis – Die Herbstmeisterschaft zur Halbserie hat RW Klettham sicher. Das Team von Flo Leininger war trotz personeller Engpässe die stabilste Mannschaft. Doch auch Eintracht Berglern spekuliert zumindest auf Platz zwei. „Das ist eine Mannschaft, die sehr körperbetont spielt und schnelle Leute vorn drin hat. Dadurch sind sie sehr konterstark. Da muss man in jeder Sekunde aufpassen. An guten Tagen können die jeden schlagen. Das haben die Ergebnisse gezeigt“, so Leininger. Sein Team sei gut drauf. Ob er auf Tom Greckl zurückgreifen kann, ist fraglich.

Berglern rechnet sich zurecht eine Menge aus. „Nachdem wir gegen Hallbergmoos unsere Hausaufgaben gemacht haben, können wir relativ entspannt zum Tabellenführer und Ex-Club von unserem Trainer Nino Filippetti fahren“, sagt Berglerns Marcus Balbach. „Der neue Coach Flo Leininger, den ich noch aus der Freisinger Bayernliga-A-Jugend kenne, hat Klettham zu einer Topmannschaft geformt. Wenn wir dort nur ansatzweise was holen möchten, müssen wir unser ängstliches Auftreten auf fremden Plätzen abstellen.“ Spielmacher Michael Faltermeier droht auszufallen.

Verlieren verboten ist die Devise beim Abstiegsgipfel zwischen dem TSV Isen und dem TSV Aspis Taufkirchen. „Wir wollen an die Leistung vom 1:2 gegen Klettham anknüpfen“, fordert Coach Leo Balderanos.

Mit einem Lauf von drei Siegen am Stück hat sich Aufsteiger SpVgg Altenerding nach vorne gearbeitet. Mit dem TuS Oberding wartet ein direkter Konkurrent. „Das ist ein starker Gegner, auch wenn zwei Rotsünder fehlen. Oberding verfügt über einen starken Kader mit einem guten Trainer“, sagt SpVgg-Abteilungsleiter Andreas Heilmaier. Wegen der schlechten Platzverhältnisse in Altenerding wird das Spiel auf dem Kunstrasen im Gerd-Vogt-Sportpark ausgetragen.

Nichts für schwache Nerven ist das Kellerduell zwischen dem FC Türkgücü Erding und dem TSV St. Wolfgang. „Es ist unsere Pflicht, die drei Punkte zu holen“, sagt TG-Coach Benji Tas. TSV-Abteilungsleiter Bernhard Deuschl fordert: „Nach dem wichtigen Derbysieg gegen Isen wollen wir nachlegen. Ich gehe von einem Spiel auf Augenhöhe aus.“

Viele Fragezeichen gibt’s vor der Partie gegen die DJK Ottenhofen beim SC Moosen: „Wir haben einen uns noch unbekannten Gegner, der schon einige geärgert hat. Wir gehen mit viel Respekt ins Spiel. Trotzdem wollen wir zuhause ungeschlagen bleiben“, sagt SCM-Coach Maxi Bauer. Aufsteiger DJK ist in Moosen trotz eines guten Laufs von neun Punkten aus fünf Spielen Außenseiter. „Wir müssen unser bestmögliches Spiel bringen, um zumindest einen Punkt zu entführen. Dabei gilt es, die herausragende Offensive in Schach zu halten“, so Abteilungsleiter Benjamin Settles.

Den Abstand nach unten vergrößern muss der FC Forstern. „Der FC Finsing 2 hatte einen starken Saisonstart, aber zuletzt einen Durchhänger. Die Tatsache, dass sie etwas angeschlagen sind, macht sie aber noch gefährlicher“, sagt Forsterns Sprecher Albert Bowinzki. Fraglich ist Kapitän Andreas Ullmann (Fußprellung). Finsings Trainer Thomas Bonnet sagt: „Wenn wir das gewinnen, schließen wir die Vorrunde auf Platz vier ab. Das wäre im Vergleich zur letzten Saison eine enorme Steigerung.“