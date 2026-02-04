Iscan beendet Spielerkarriere und wird Trainer bei der HT Hamburger Fußballgröße schlägt im Sommer 2026 das nächste Kapitel auf von red/PM · Heute, 14:18 Uhr · 0 Leser

Gökhan Iscan beendet seine aktive Spielerkarriere. – Foto: IMAGO / Lobeca

Ein prägender Akteur des Hamburger Amateurfußballs verabschiedet sich vom aktiven Spielbetrieb: Gökhan Iscan beendet seine Spielerkarriere und startet im Sommer 2026 seine Laufbahn als Trainer bei der Hamburger Turnerschaft. Der 38-Jährige bleibt dem Verein damit erhalten und wird künftig eine zentrale Rolle in der sportlichen Weiterentwicklung übernehmen.

Iscan blickt auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück. Er absolvierte über 300 Spiele in der Oberliga, rund 50 Einsätze in der Regionalliga, war Pokalsieger, stand in der türkischen 2. Liga auf dem Platz und machte sich zudem als Rekord-Auswahlspieler sowie U-Nationalspieler für Deutschland und die Türkei einen Namen. Über Vereinsgrenzen hinweg genießt er hohes Ansehen und gilt als eine der prägenden Persönlichkeiten des Hamburger Fußballs. Sportlich befindet sich die Hamburger Turnerschaft derzeit ebenfalls auf einem starken Weg. Als Aufsteiger belegt die HT mit 29 Punkten Platz 8 und spielt damit eine stabile Rolle im Tabellenmittelfeld. Iscan war bereits in den vergangenen Spielzeiten mehr als nur Spieler: Durch seine Tätigkeit als Lehrer, seine B-Lizenz und frühere Aufgaben als Auswahltrainer unterstützte er das Trainerteam schon in den letzten zwei Jahren intensiv.

Abteilungsleiter Ahmet Sahin würdigt den Schritt und die gemeinsame Geschichte in sehr persönlichen Worten in einer Vereinsmitteilung: „Wir haben als fünfjährige Kinder gemeinsam angefangen, Fußball zu spielen. Ich durfte nicht nur bei HT mit ihm zusammenspielen, sondern auch in der Auswahl, unter anderem mit Spielern wie Martin Harnik oder Rouwen Henning.“ Sahin ist überzeugt davon, dass Iscans Potenzial als Trainer enorm ist: „Wäre Gökhan in der Jugend nicht so oft verletzt gewesen, hätte er ein Niveau erreicht wie Kevin Prince Boateng oder Sami Khedira, die wir alle vom Leistungsvergleich der Landesverbände in Duisburg kennen.“