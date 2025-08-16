ISC Fürth fordert den B-Liga-Primus

Kreis Bergstraße. „Natürlich sind wir vor Nordheim/Wattenheim gewarnt, doch mit einem Unentschieden geben wir uns nicht zufrieden“, sagt ISC-Trainer Ögün Hanci vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen den Tabellenführer (Sonntag, 15 Uhr). Ihn erfreut gerade die gute personelle Situation, denn kaum wurde Torhüter Dennis Isik nach seiner Notbremse im Spiel beim FC Fürth II gesperrt, ist er nun bereits wieder frei. „Und auch Oguzhan Bayrakar hat seine Handverletzung auskuriert“, freute sich Hanci darüber, dass dieser bereits gegen Zwingenberg zweimal traf.

Noch wartet die zweite Mannschaft des FC Fürth auf den ersten Saisonsieg. Geht es nach dem Wunsch ihres Trainers Sascha Amend soll dieser am Sonntag (13 Uhr) gegen Mitaufsteiger SC Olympia Lorsch II geholt werden. An der jüngsten 2:5-Auswärtsniederlage bei der SG Nordheim/Wattenheim haben die Fürther dabei noch zu knabbern. „Das war das Resultat zu vieler einfacher Fehler, die dem Gegner vermeidbare Torchancen eröffnet haben. Diese Unkonzentriertheiten haben uns einen möglichen Punktgewinn gekostet“, sagt Amend.

„So verkehrt war unsere Leistung bisher nicht“, sagt Thorsten Stalyga, seit Anfang Juli Sportlicher Leiter des VfR Bürstadt, nach den ersten beiden Begegnungen seiner Elf. Gerade beim 2:2 gegen den SV Unter-Flockenbach III im ersten Spiel gefiel es ihm, dass nach einer tollen Moral noch kurz vor Schluss der Ausgleichstreffer erzielt wurde. Mehr Grund zum Klagen, hatte er dagegen nach der 2:3-Auswärtsniederlage beim SV Fürth II: „Durch zwei individuelle Fehler haben wir uns die Gegentore vor der Halbzeit eingefangen.“