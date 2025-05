Du wirst automatisch weitergeleitet...

Lukas Goderbauer (am Ball) und der SV/BSC Mörlenbach wollen die letzten Zweifel am Klassenerhalt mit einem Sieg in Fürth beseitigen. (Archiv) Foto: Thorsten Gutschalk

ISC Fürth erwartet den SV/BSC zum Kellerduell Für beide Teams steht eine Menge auf dem Spiel

Fürth. Nach dem überraschend deutlichen 6:2-Sieg bei der TSV Auerbach II will A-Ligist ISC Fürth im Nachholspiel gegen den SV/BSC Mörlenbach am Mittwoch (19.30 Uhr) den wohl letzten Strohhalm ergreifen, um die direkten Abstiegsplätze doch noch verlassen zu können. Hierzu ist ein Sieg gegen den Tabellenzwölften allerdings fast schon Pflicht.

Auf der anderen Seite soll und will der SV/BSC Mörlenbach mit einem Punktgewinn auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Rein theoretisch wäre der Abstieg bei einem derzeitigen Vorsprung von neun Zählern auf den ISC noch möglich.

Aber dazu müsse schon einiges zusammenkommen, wie Trainer Thorsten Bartmann sagt. Die Mannschaft, so Bartmann weiter, soll sich durch die unglücklichen Niederlagen gegen Auerbach II (1:2) und Rodau (0:1) nicht verunsichern lassen: „Wir haben es noch selbst in der Hand." Dabei soll sich sein Team auch nicht von einer eventuell aufkommenden Hektik anstecken lassen. Die Trainingsleistungen stimmen, betont Bartmann, „nur werden sie momentan auf dem Platz nicht umgesetzt". Mörlenbach ist derzeit die drittschlechteste Rückrundenmannschaft, nur Fehlheim II und Gegner Fürth sind schlechter.