Isabel Steinke die Spezialisten an der Linie Die Schiedsrichterin aus Vorst war beim Pokalspiel zwischen KFC und RW Oberhausen im Einsatz.

Dass es an der Seite, wo die Coaching-Zonen sind, schon mal hoch hergeht, ist für Steinke in Ordnung. „Der Fußball lebt von den Emotionen, und ich verstehe da auch die Trainer“, bringt die 28-Jährige Verständnis für die Übungsleiter auf. Für KFC-Coach Alexander Voigt hat sie da noch ein Lob übrig: „Er hat sich fair verhalten. Der Austausch mit ihm war in Ordnung“.

Hinzu kam noch, dass auch die Zuschauerkulisse auf der Baustelle Grotenburg nur etwa 20 Meter Luftlinie von ihr entfernt war. „Ich hatte ein gutes Gefühl und es war schon eine prima Stimmung im Stadion, als wir eingelaufen sind“, sagt Steinke. Gewundert hat sie sich dann über die Lautstärke der Uerdinger-Fans. „Obwohl nur 2.500 Leute im Stadion waren, war es fast so laut wie bei meinem Einsatz bei Preußen Münster in der Regionalliga West vor über 7.000 Zuschauern.

Die 28-jährige Ärztin aus Tönisvorst assistierte zusammen mit Jonathan Becker aus Mönchengladbach dem Unparteiischen Fazihullah Habibi aus Duisburg. Als Assistent eins hatte Steinke nicht nur die Außenlinien und das Spielfeld im Blick, sondern auch die technische Zone. Das ist der Bereich, wo die Trainerbänke stehen, die Coaching-Zonen sind und wo die Spielerwechsel stattfinden. Und da hatte Steinke am Mittwoch während der 120 Minuten plus Elfmeterschießen reichlich zu tun.

Dabei gab es doch in der zweiten Halbzeit eine Szene, die einige Besucher anders gesehen hatten als das Schiedsrichtergespann. Nach einem Freistoß von Levan Kenia köpfte Gianluca Rizzo in der 69. Minute den Ball zum vermeintlichen 2:1 ins Oberhausener Tor. Steinke hob aber gleich die Fahne und zeigte die Abseitsposition des Torschützen an. Deshalb fand der Treffer keine Anerkennung. „Es war eine knappe Entscheidung, aber der Torschütze stand in der verbotenen Zone“, verriet Steinke. Gleich danach tauchte Voigt bei ihr auf. „Der Trainer hat wegen der Abseitsposition nachgefragt und da habe ich auch Verständnis für“, sagt die an einer Klinik in Düsseldorf-Heerdt tätige Ärztin. Auch Voigt hatte noch ein Lob für sie parat: „Wenn ich etwas nachgefragt habe, bekam ich immer gleich in sachlichem Ton eine Antwort.“

Neben ihren Einsätzen als Schiedsrichterin bei den Herren bis in der Oberliga und im Frauenbereich bis zur Zweiten Bundesliga, ist Steinke zuletzt auch häufig als Assistentin unterwegs. Vor gut zwei Wochen war sie bei der Begegnung Turbine Postdam gegen den VfL Wolfsburg in der Frauenbundesliga im Einsatz. Beim DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen an zu Ostern 2022 zwischen den beiden Topteams Bayern München und dem VfL Wolfsburg assistierte sie Schiedsrichterin Fabien Michel aus Mainz. Auf der internationalen Bühne feierte Steinke im April beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und Lettland als Assistentin von Franziska Wildfeuer aus Lübeck ihr Debüt. Im Mai war sie dann bei einer Vorrunde der U19-EM in Österreich im Einsatz.

Um in ihrer Karriere weiter voran zu kommen, hat sich die Ärztin aus Tönisvorst inzwischen auf die Tätigkeit als Schiedsrichterassistentin spezialisiert.