Irschenberg und Schliersee feiern ihre ersten Siege seit Monaten

TSV Hartpenning-TSV Schliersee – Foto: Steffen Gerber

Die beiden Sorgenkinder der Liga gewinnen am Osterwochenende erstmals seit Herbst. Irschenberg triumphiert 4:0, Schliersee sogar 4:1.

Eine Erlösung war das Osterwochenende für die Teams im Tabellenkeller der Liga: Irschenberg und Schliersee gewannen erstmals seit dem Herbst. SV Miesbach II – TSV Hartpenning 0:2 (0:2) Tore: 0:1 L. Noderer (19.), 0:2 Burggraf (25.) Die Miesbacher Bezirksligareserve musste am Samstag die nächste Pleite einstecken. „Eigentlich haben wir es uns selbst verspielt. Es waren wieder zwei Fehler von uns, aus denen der Gegner zwei Tore macht“, sagt SV-Coach Markus Weinbacher. Obwohl seine Mannschaft in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe lieferte, gingen die Kreisstädter mit 0:2 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Miesbacher das Kommando, wenngleich sie offensiv zu ungefährlich blieben. „Wir haben uns wenig Chancen herausgespielt, bis zum Sechzehner war es meistens okay.“

Hartpenning bleibt an der Führungsgruppe dran und mischt wieder im Aufstiegsrennen mit. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, die den Matchplan perfekt umgesetzt hat“, erklärt der neue TSV-Trainer Florian Voit, der auch im zweiten Spiel an der Seitenlinie einen Auswärtsdreier einfuhr. Lenggrieser SC II – SC Wörnsmühl 4:5 (2:3) Tore: 0:1 A. Fichtner (8.), 1:1 Hartmann (23.), 2:1 Reiser (35.), 2:2 M. Fichtner (Elfmeter/36.), 2:3 Mayr (38.), 3:3/4:3 Endler (54./73.), 4:4 Hacklinger (76.), 4:5 Schneider (82.). Einen ordentlichen Schlagabtausch lieferten sich die Kreisligareserve aus Lenggries und der SC Wörnsmühl. Am Ende stand ein 5:4-Auswärtserfolg des Tabellenführers auf der Anzeigetafel. „Es war dadurch, dass so viele Tore gefallen sind, ein super Spiel für die Zuschauer“, berichtet Wörnsmühls Sprecher Marc Doll. „Es ist hin und her gegangen.“

Schlussendlich wäre ein Unentschieden in diesem Spiel gerechter gewesen. „Aus unserer Sicht ist es verwunderlich, dass die Lenggrieser mit bloß 13 Punkten so schwach dastehen, weil sie wirklich top aufgespielt und eine starke Mannschaftsleistung erbracht haben“, sieht Doll das nötige Spielglück auf Wörnsmühler Seite. TSV Irschenberg – FC Real Kreuth II 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Moser (9.), 2:0 Niggl (Elfmeter/53.), 3:0 Moser (60.), 4:0 Fric (90.). Der TSV Irschenberg holte gegen die Kreuther Kreisklassenreserve den ersten Dreier seit Ende Oktober. Obwohl die Irschenberger mit dem ersten Treffer in die Partie starteten, war die Partie im ersten Durchgang ausgeglichen. „Leider haben wir es uns unnötig schwer gemacht und können uns beim Keeper bedanken, dass er super einen Elfmeter gehalten hat“, berichtet TSV-Coach Josef Sontheim. In der zweiten Halbzeit habe man das Zepter übernommen.

Für die Enterbacher war es nach der Derbyniederlage in Bad Wiessee die nächste herbe Pleite gegen einen direkten Konkurrenten. „Wir schaffen es nicht, eine mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz zu bringen, und schlagen uns durch individuelle Fehler selbst“, hadert Kreuths Coach Jürgen Welker. „Die Niederlage ist absolut verdient.“ SG Tegernseer Tal – TSV Schliersee 1:4 (0:3) Tore: 0:1 Löw (31.), 0:2 Csordas (38.), 0:3 Widl (45.), 0:4 Gkonis (70.), 1:4 Stöbe (86.). Der TSV Schliersee gewann erstmals seit September wieder. „Es war ein gutes Spiel. Wenn wir schnell gespielt haben, ist es meistens gefährlich geworden“, berichtet Schliersees Sprecher Patrick Quinz. Während es gegen stark ersatzgeschwächte Tegernseer in der ersten Viertelstunde noch ausgeglichen war, übernahm Schliersee zunehmend die Kontrolle.

„Über die Hälfte der Startelf der vergangenen Woche hat aufgrund der Osterferien gefehlt“, hadert Tegernsees Coach Andreas Rohnbogner. „Ich muss den Jungs, die auf dem Feld standen, trotzdem ein Lob aussprechen. Die haben alles in ihrer Macht Stehende getan, dass wir da dagegenhalten.“ TSV Weyarn II – SF Fischbachau 1:5 (1:3) Tore: 0:1 Drainer (12.), 1:1 Y. Molitor (19.), 1:2 Bucher (29.), 1:3 Kücükcankaya (ET/43.), 1:4 Wittmann (Elfmeter/60.), 1:5 Wittmann (88.). Einen Pflichtsieg fuhren die Sportfreunde standesgemäß bei der Weyarner Kreisklassenreserve ein. „Ich habe gesehen, dass die Weyarner Zweite personell zu kämpfen hatte“, meint Fischbachaus Coach Hans Ostner. Von An- bis Abpfiff sei der Auswärtserfolg nicht gefährdet gewesen und auch in der Höhe verdient. „Für das zweite Spiel nach der Pause war es schon gut, es ist aber auch noch Luft nach oben“, erklärt Ostner. Nach der Niederlage in Lenggries war der deutliche Sieg über die Weyarner Reserve die richtige Antwort.

Auch sein Gegenüber spricht von einer verdienten Niederlage. „Phasenweise konnten wir gut mithalten. Am Ende sind die Kräfte geschwunden“, sagt TSV-Trainer Max Jarolin. Mit dem Sieg rutscht Fischbachau wieder auf den Relegationsplatz und ist nun zwei Zähler hinter der Tabellenspitze.