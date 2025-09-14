 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Stand auf dem Spielbericht der Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar U21, war aber nicht auf der Bank: Turgay Schmidt, Vorsitzender des FSV Hessen Wetzlar. (Archivfoto) © Oliver Vogler
Irritationen beim Fußball-Spiel des FSV Hessen Wetzlar U21

Teaser VL Frauen: +++ Mit 0:7 und mit Turgay Schmidt als Trainer hatte der ersatzgeschwächte Verbandsligist verloren. Aber: Dieser soll überhaupt nicht da gewesen sein. Zudem gibt es weitere Vorwürfe +++

Wetzlar . Das Spiel der Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar U21 gegen de SC Münchholzhausen/Dutenhofen (0:7) am vergangenen Wochenende hat für Aufregung gesorgt. Der FSV II, der aufgrund des schleichenden Niedergangs seines Regionalliga-Teams seit Wochen die Schlagzeilen bestimmt, konnte nur acht Spielerinnen aufbieten. Zudem saß mit Turgay Schmidt der Vorsitzende des Clubs auf der Trainerbank.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

