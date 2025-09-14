Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Irritationen beim Fußball-Spiel des FSV Hessen Wetzlar U21
Teaser VL Frauen: +++ Mit 0:7 und mit Turgay Schmidt als Trainer hatte der ersatzgeschwächte Verbandsligist verloren. Aber: Dieser soll überhaupt nicht da gewesen sein. Zudem gibt es weitere Vorwürfe +++
Wetzlar . Das Spiel der Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar U21 gegen de SC Münchholzhausen/Dutenhofen (0:7) am vergangenen Wochenende hat für Aufregung gesorgt. Der FSV II, der aufgrund des schleichenden Niedergangs seines Regionalliga-Teams seit Wochen die Schlagzeilen bestimmt, konnte nur acht Spielerinnen aufbieten. Zudem saß mit Turgay Schmidt der Vorsitzende des Clubs auf der Trainerbank.