Irritationen beim Fußball-Spiel des FSV Hessen Wetzlar U21

Wetzlar . Das Spiel der Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar U21 gegen de SC Münchholzhausen/Dutenhofen (0:7) am vergangenen Wochenende hat für Aufregung gesorgt. Der FSV II, der aufgrund des schleichenden Niedergangs seines Regionalliga-Teams seit Wochen die Schlagzeilen bestimmt, konnte nur acht Spielerinnen aufbieten. Zudem saß mit Turgay Schmidt der Vorsitzende des Clubs auf der Trainerbank.