»Irre«,»verrückt«: Historische Tabellenführung - eine Nebensache

Allein die Tatsache, dass der TSV Neudrossenfeld derzeit auf Rang 1 steht, ist eine Erwähnung wert - immerhin ist es die erste Bayernliga-Tabellenführung in der Vereinsgeschichte. Einer der größten Erfolge der Oberfranken kann aber nicht genossen werden, sondern geht sang- und klanglos unter in einer Phase, in der sich die "Drusserfelder" von irrer Begebenheit zu irrer Begebenheit hangeln. Ein Blick in das TSV-Kuriositätenkabinett - und Fußballchef Daniel Stöcker jeweils mit einem Kommentar dazu...

"Ein wildes Spiel, nach dem man wegen der Art und Weise der Niederlage Sorge haben musste, dass die Mannschaft noch Wochen daran zu knabbern hat. Aber die Reaktion und wie die Jungs noch enger zusammengerückt sind, war sensationell."

Gleich zum Saisonauftakt ein Wechselbad der Gefühle: Nach einer 4:1-Führung habt ihr noch 4:5 gegen Erlangen verloren, samt verschossenem Elfmeter kurz vor Schluss...

"Wir wissen, dass wir nur im Kollektiv bestehen können. Dass sich dies dann natürlich auch noch so zeigt, ist eine tolle Sache und macht uns noch dazu schwer berechenbar."

Viermal habt ihr "Zu Null" gespielt, acht der zehn Gegentore setzte es in zwei Spielen (gegen Erlangen und Neumarkt)...

"...und zweimal nur ein Gegentor, jeweils durch Elfmeter. Wir haben also zuletzt sehr gut gegen den Ball gearbeitet und intensiv gespielt. Erlangen muss man ausklammern, ein ganz komisches Spiel. In Neumarkt mussten wir den harten Pokalfight gegen Vilzing Tribut zollen."

Drama nicht nur in der Liga, sondern auch im Pokal: Erst das Spektakel gegen Vilzing: Felix Landgraf erzielte nach langer, langer Verletzungspause das 1:0, Lukas Beszczynski war der Mann der Schlussphase - erst machte er ein Eigentor, dann verwandelte einen Freistoß traumhaft zum Ausgleich...

"Es müsste auch das erste Pflichtspieltor von Felix für uns gewesen sein. Es freut mich für ihn sehr nach der langen Verletzung noch heute. Zudem die wahnsinnige Mentalität von Beschi - so ein Freistoß kurz nach dem bitteren Eigentor. Genauso unser 20-jähriger Ersatztorwart Nils Lauckner, der dann auch noch zwei Elfer hält. Ein verrückter Pokalabend!"

Im Achtelfinale gegen Aubstadt der nächste Aufreger: Der Siegtreffer des Regionalligisten fiel in letzter Sekunde, die halbe Mannschaft spielte mit Schmerzmitteln...

"Sehr bitter! Ich hätte der Mannschaft nach den tollen Leistungen ein Spiel vor noch größerer Kulisse gegönnt - und das hätten sie sich auch verdient gehabt. Aber so nahe liegen Freud und Leid oftmals beieinander."

Gegen Cham am 5. Spieltag erzielte Neuzugang Marvin Herath, der vergangene Spielzeit noch Bezirksliga spielte, in seinem erstem Spiel von Beginn an das Tor des Tages...

"Eine tolle Geschichte für Marvin und die Mannschaft. Auch Moritz Hütter hat gegen Gebenbach beim 1:0-Siegtreffer sein erstes Bayernligator geschossen. Die Jungs geben Gas und entwickeln sich gut. So darf es gerne weitergehen..."

Gegen Großschwarzenlohe am vergangenen Wochenende feierte Neuzugang Jannik Nüsslein, der vergangene Saison noch Kreisklasse (!) spielte, sein Startelf-Debüt. Außerdem erzielte der eingewechselte Kilian Schwabe nach auskuriertem Handbruch bei seinem Comeback den Siegtreffer in der 93. Minute...

"Wir mussten elf Spieler ersetzen, so kam auch Dujon Martin zum Startelf-Debüt. Die Jungs haben ihre Sache ordentlich gemacht. Das war bei Jannik auch schon gegen Aubstadt so. Kili mit seinen ersten Bayernliga-Minuten in dieser Saison: Nicht nur das Tor an sich durch ihn war eine geile Sache, sondern allgemein, wie die Jungs bis zuletzt daran geglaubt haben und nach harten Wochen nochmal alles raus geholt haben."

Es kamen im bisherigen Saisonverlauf bereits 22 Spieler zum Einsatz...

"Das war allein schon aufgrund der Belastungssteuerung notwendig. Wir haben seit Saisonbeginn inklusive Pokal in 43 Tagen elf Spiele bestritten, also quasi durchgehend Englische Wochen. Allein im August waren es acht Spiele. Das ist irre."

Der TSV Neudrossenfeld ist Tabellenführer...

"Diese Tatsache wäre an sich schon verrückt genug. Unter den genannten Umständen ist das aber natürlich unfassbar: Eine fantastische Leistung der Jungs, des Trainerteams und natürlich der medizinischen Abteilung! Diese schöne Momentaufnahme darf man schon mal genießen und stolz sein. Das haben sich die Jungs mehr als verdient. Aber gut, wir können das einordnen und bleiben am Boden. Das Tabellenbild wird sich drehen und ich sehe es daher eher als bislang schöne Punktzahl im Kampf um den Klassenerhalt."