Irres Titelrennen: 1 + 1 aus 4 - innerhalb von 3 Punkten Röhrnbach, Oberkreuzberg, Dreisessel und SG Breitenberg/Sonnen - wer holt sich in der Kreisklasse Freyung die Meisterschaft?

Es ist der krönende Abschluss einer Saison in einer Spielklasse, die im Bayerischen Wald aufgrund seiner Leistungs- und Derbydichte besonders im Fokus steht. Vier Teams haben vor den letzten beiden Spieltagen noch die Möglichkeit, Meister zu werden bzw. auf dem Relegationsplatz zu landen. Spitzenreiter Röhrnbach trennen vom Rangvierten SG Breitenberg/Sonnen gerade einmal drei Punkte. FuPa mit einem Blick auf das irre Titelrennen in der Kreisklasse Freyung. Die Rechnung ist einfach, aber doch wieder nicht: 1 + 1 aus 4 - innerhalb von 3 Punkten...

Ach, übrigens: Drei der vier unten genannten Vereinsvertreter sehen den SV Röhrnbach am Ende auf Platz 1. Nur Maxi Süß tippt sein Team, den FC Dreisessel, als Meister... SV Röhrnbach (Tabellenplatz: 1 - 67:20 Tore - 46 Punkte)

Der ehemalige Bezirksligist ist drauf und dran, das mit dem erstmaligen Gewinn des FRG-Hallencups gestartete Jahr 2025 endgültig zu vergolden. Der SVR ist im Saisonfinale das Team, das es zu schlagen bzw. überholen gilt. Doch gerade im Frühjahr sind Pinker, Philipp & Co. richtig gut in Form - nicht nur wegen des sensationellen 11:0 gegen Schlusslicht Zenting Ende April. "Die Stimmung ist extrem gut und gelöst", gewährt Trainer Marco Wetscheck einen Einblick in das Innenleben des Teams, das zuletzt ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte. Der Glaube an die eigene Stärke ist seiner Meinung nach auch das größte Pfund im Endspurt. "Gegen uns spricht hingegen das verdammt harte Restprogramm." Für den scheidenden Coach ist das enge Titelrennen ein Indiz für die insgesamt hohe Qualität der Liga. "Die Zuschauer wären sicher nicht so da, wenn man nichts Vernünftiges sehen würde." Die Kreisklasse war spannend, ist spannend und wird spannend bleiben. Wetscheck ist fest davon überzeugt, dass die Entscheidung im Meisterrennen erst am letzten Spieltag fällt - Röhrnbach trifft da auf Jandelsbrunn, das neue Team des 39-Jährigen...











SpVgg Oberkreuzberg (Tabellenplatz: 2 - 44:25 Tore - 45 Punkte) Gerade im Frühjahr ist die Spielvereinigung besonders gut drauf: Angeführt von Routinier Tom Beyer mauserte sich "Kreizberg" nach und nach zu einem erst zunehmenden Titelaspiranten, ist wohl die Überraschung der Saison. Und diese Außenseiterrolle im Kampf um die Kreisliga nehmen Necas & Co. gerne an - wenn sie auch in den letzten beiden Spielen gegen die SG Hintereben/Altreichenau und Zenting Favorit sein werden.



"Wir schauen uns das Ganze sehr entspannt an", macht Michael Zeitner, der auch für seine Abteilungsleitungs-Kollegen Klaus Jacke und Andreas Stockinger spricht, deutlich. Was er damit meint: Andere Teams im Norden der Tabelle müssen, Oberkreuzberg kann eigentlich nur. "Eigentlich gibt es nicht, was nicht für uns spricht im Titelrennen", wird der Funktionär dann doch deutlicher. "Wir haben unser Minimalziel, den Klassenerhalt bereits erreicht. Außerdem haben wir die geilsten Fans der Welt im Rücken."





FC Dreisessel (Tabellenplatz: 3 - 43:28 Tore - 45 Punkte)



Lange Zeit der Gejagte, ist 2025 bisher nicht unbedingt das Jahr der Dreisessel-Kicker. Nicht nur der Auftakt ging ausgerechnet gegen Konkurrent Röhrnbach in die Hose, es folgten weitere Ausrutscher Und dennoch ist das Aufstiegskind noch längst nicht in den Brunnen gefallen. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt lediglich einen Zähler. Und in dieser Verfolgerrolle fühlt sich das Team pudelwohl: "Den größeren Druck haben die beiden Teams vorne, die ihre Position halten wollen", ist Co-Spielertrainer Maxi Süß überzeugt.



In einer Spielklasse, in der es "keine Mannschaft gibt, die konstant abliefert und es deshalb immer wieder zu Ergebnissen kommt, mit denen man nicht rechnet", wird nach Meinung des ehemaligen Landesliga-Spielers bis zur letzten Minute der Saison spannend bleiben. Und obwohl der FCD den Aufstieg nicht mehr in eigenen Händen hat, liegt der Fokus einzig und alleine auf der eigenen Leistung - und dem eigenen Ergebnis. Ohnehin ist die Rechnung einfach: "Wollen wir noch ein Wort mitreden, müssen wir sowieso unsere beiden letzten Spiele gewinnen."





