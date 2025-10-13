Irres Spitzenspiel in Wiepenkathen: 96 emotionale Kreisliga-Minuten

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga fahren die Gefühle Achterbahn. Es ist eine Geschichte über taktische Fehler, Herzblut und einen Helden für 26 Minuten. Der Überblick des 10. Spieltags der Kreisliga Stade:

Dies sollte eigentlich eine Geschichte über die Dominanz des TSV Wiepenkathen in der Fußball-Kreisliga werden. Acht Spiele, acht Siege, 45 Tore und drei Gegentore stehen bis zu diesem legendären Spiel am Sonntagnachmittag in der Statistik des unangefochtenen Tabellenführers. Und dann kommt der TuSV Bützfleth.

rainer Can Yildiz erklärt das Erfolgsrezept. „Die Jungs sollen nur Fußball spielen“, sagt der Coach. Spaß haben. Das Spiel gestalten, eklig sein in den Zweikämpfen. Mehr ist es nicht?

Der ambitionierte Tabellenvierte bricht die Dominanz des TSV. Bützfleth spielt giftig, griffig, agiert laufstark und kreiert Torchancen auf dem schwer bespielbaren Platz in Wiepenkathen.

Kapitän Junge: „Wir spielen Grütze“

Der Bützflether Süleyman Yaman bringt sein Team in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Yaman und seine Nebenleute kämpfen um jeden Zentimeter Rasen, lassen ihr Herz auf dem Platz. Wiepenkathens Kapitän Michel Junge pfeift seine Kollegen zusammen. „Wir spielen Grütze. Reißt euch zusammen“, ruft Junge über den Platz.

Manuel Detje antwortet für Wiepenkathen nur vier Minuten später. Bei einem Freistoß verteidigt Bützfleth im Strafraum fahrlässig. Drei Wiepenkathener stehen knochenfrei. Detje gleicht aus. Das Gegentor macht die Gäste aber nur noch aggressiver und spielstärker.

Hasan Yaman trifft mit links in der 33. Minute. Ein missglückter Befreiungsschlag der Wiepenkathener leitet die erneute Bützflether Führung ein. TSV-Trainer Nils Zielesniak ahnt da schon, dass er und sein Trainerteam einen Fehler gemacht haben.

TSV-Trainer räumt taktischen Fehler ein

„Wir hatten in der ersten Halbzeit einen falschen Matchplan“, sagt Zielesniak. Wiepenkathen hatte demnach erwartet, dass Bützfleth aggressiver anläuft. Entsprechend war das Wiepenkathener Aufbauspiel undurchdacht. Diesen Fehler müsse sich das Trainerteam ankreiden. „In der zweiten Halbzeit hatten wir eine bessere Spielanlage“, sagt der TSV-Coach.

In der 55. Minute schlägt Wiepenkathen aus der nun aufkeimenden Dominanz Kapital. Fabian Wulff köpft nach einer Flanke von Michel Junge den 2:2-Ausgleich. Bützfleths Trainer Yildiz hat eine Aufgabe für die nächsten Trainingswochen. Wie verteidige ich lange Bälle in den Strafraum? Wie geht Zuordnung? Beides scheint die Bützflether Achillesferse zu sein.

Diese Geschichte hätte auch eine Geschichte über einen Helden werden können. Wiepenkathens Torwart Florian Obst entschärft in der 67. Minute unmittelbar hintereinander zwei Bützflether Hochkaräter. Bei den Hausherren gehen kurz die Köpfe runter, weil der Schiedsrichter noch im selben Bützflether Angriff auf Strafstoß für den TuSV entscheidet. Zwei Paraden für die Katz?

Eine Geschichte für die Enkelkinder

Von draußen werden Stimmen laut, die Florian Obst prophezeien, er könne sich unsterblich machen. Es ist nur Fußball, es ist nur Kreisliga. Aber Obst pariert den Strafstoß von Ali Demirelli. Der Torwart lässt sich nicht groß feiern und bleibt fokussiert. Er nimmt den Ball und schlägt ab. Den Abschlag erläuft Michel Junge und trifft zur Wiepenkathener 3:2-Führung. Solche Geschichten erzählen Fußballer später gern mal ihren Enkelkindern.

Für den Heldenstatus reicht es nicht ganz, weil der Bützflether Claas Berliner 26 Minuten später in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich erzielt. Aber Florian Obst steht sowieso von Natur aus für Understatement. „Ein Torwart ist dazu da, um Bälle zu halten“, sagt er. Und außerdem sei ein Torwart auch immer nur so gut wie seine Vorderleute. „Die machen einen guten Job“, sagt Obst.

Nach 96 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spektakel ab. Keiner feiert so richtig auf dem Spielfeld. Nur die Zuschauer, die haben ein kurzweiliges Kreisligaspiel voller Heldentaten erlebt.

So liefen die anderen Spiele

„In den ersten 45 Minuten fehlte es uns an allem, das 1:1 zur Pause war für uns schmeichelhaft“, sagt Mu/Ku-Coach Sjard Steffens. „In der zweiten Halbzeit hätten wir nach unserer Führung den Sack zumachen müssen, insgesamt ist das Unentschieden ein leistungsgerechtes Ergebnis.“ Mulsum muss damit ein wenig abreißen lassen, die VSV holen einen Punkt für den Klassenerhalt. Tore: 0:1 (36.) J. Peters, 1:1 (42.) Müller, 2:1 (53.) Heitmann, 2:2 (88.) Dohse.

Durch drei ausstehende Nachholspiele bleibt Stade eine Unbekannte der Kreisliga, Bliedersdorf steckt als Drittletzter im Keller fest. Tore: 1:0 (14.) Hartmann, 2:0 (64.) Adil Bebo, 2:1 (84.) Ohlhoff.

Tommi Ritscher verpasste es mit einem Strafstoß, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Anschließend überschattete eine schwere Knieverletzung von MTV-Keeper Casper Liftin das Geschehen. „Gute Besserung an Casper“, sagt ASC-Coach Sven Hubert. Tore: 1:0 (14., Elfm.) Janssen, 2:0 (19.) Müller, 2:1 (42.) Bowe, 3:1 (45.+1, ET) Hellwege, 3:2 (45.+5) Mozaffari, 4:2 (57.) Bronner, 4:3 (60.) Zurek, 5:3 (64.) Meyer, 6:3 (69.) Haase.

Nach fünf sieglosen Spielen füttert Himmelpforten mit dem Dreier das Polster auf die Abstiegszone. „Wir haben die Gegentore viel zu einfach bekommen“, sagt A/O-Trainer Tom Luka Stelling. „Momentan läuft einfach nichts bei uns, vor uns liegt viel Arbeit.“ Tore: 0:1 (7.) Jens, 1:1 (15.) Neumann, 1:2 (22.) Stüven, 1:3 (27.) Witt, 2:3 (31.) Stieglitz, 2:4 (84.) Puls, 2:5 (85.) Baumgarten.

Bargstedt befand sich lange auf der Siegerstraße und hätte sich gerne näher ans Tabellenmittelfeld geschossen. Stattdessen dreht Hagen spät das Spiel und schiebt sich auf den sechsten Platz. Tore: 0:1 (8.) Zintel, 1:1 (85.) Offermann, 2:1 (87.) Scherer.