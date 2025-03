Irres Spiel mit nur vier Toren

Michelfeld II war in den ersten 45 Minuten gut im Spiel und fußballerisch besser als der Gegner, konnte aber sieben Top-Torchancen (von denen drei zu Treffern hätte führen müssen) nicht verwerten – der bis dahin verdiente Lohn blieb aus. Rechtsaußen Simon Zitzmann (2., 20., 23., 32.), Stürmer Marco Wöhrl (11., 18.) und Linksaußen Moritz Dümler (21.) trafen nicht. Die Gastgeber konzentrierten sich in der ersten Halbzeit auf die Defensivarbeit und verzeichneten keine nennenswerte Einschussgelegenheit. Bester Mann der SG AF II war der aufmerksame Torhüter Max Rösel, der einige ASV-Chancen zunichte machte.

Wintervorbereitung 2025 Freundschaftsspiel Sonntag, 9. März 2025 12 Uhr: SG SV Alfeld II/SV Förrenbach II - ASV Michelfeld II 3:1 (0:0) Die Gastgeber (8. A-Klasse 6 Erlangen/Pegnitzgrund) nominierten zu ihrem zweiten und letzten Wintervorbereitungsspiel 14 Kicker an – vom Stamm fehlten vier. Der ASV Michelfeld II (3. A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) traten rund 50 Kilometer von ihrer oberpfälzer Heimat entfernt quasi zum Gegenbesuch nach dem 5:4-Sommer-Test an – zum ebenfalls zweiten Match 2025 dieses Mal aufgrund von Verletzungen nur mit 13 Mann (darunter Fabian Friedl mit Erste-Mannschaft-Punktspiel-Einsätze 2024/25 und der 40-jährige Dominik Maier, der nicht eingewechselt wurde).

Nach dem überfälligen 0:1 durch Fabian Friedl (auf Freistoßflanke von Xaver Eisend) mit der eigenen neunten Torchance in der 52. Minute fühlte sich die ASV-Reserve auswärts ihrer Sache wohl zu sicher und stellte quasi ab der 70. Minute das konsequente Fußballspielen ein – mit der bitteren Bestrafung von drei Gegentoren innerhalb von drei Minuten und einer höchst überflüssigen Testspiel-Niederlage. Nach einer vom Torhüter abgewehrten 18-Meter-Schuss von Fabian Friedl (75.) schien auf ASV-Seite der Stromstecker gezogen – Konzentration und Ordnung gingen verloren. Alfeld II/Förrenbach II traf nach einer Ecke per Kopfball durch Jonas Fischer (77.), nach einer Unachtsamkeit in der kompletten ASV-Deckung durch den schnellen Linksaußen Enrique Georgi (78.) und per Eigentor unbedrängt zentral im Sechzehner des Innenverteidigers und Kapitäns Alexander Trenz nach einer Rechtsflanke von Jannik Georgi (79.). ASV-Torhüter Luca Deml verhinderte mit Paraden gegen Daniel Müller (82.) und Markus Kurzer (90.) sogar noch eine höhere Pleite. Auf der anderen Seite des Spielfeldes vertändelte der talentierte Simon Zitzmann eine Doppelchance (85.), so dass Keeper Rösel dazwischen gehen konnte. Das offene Match hätte auch 6:11 ausgehen können. Für Michelfeld II war der Auswärtsauftritt keine gelungene Generalprobe. An den bekannten Defiziten gilt es nun zeitnah fleißig zu arbeiten – hoffentlich nächste Woche mit mehr personellen Alternativen im Spieltag-Aufgebot.

Die SG SV Alfeld II/SV Förrenbach II spielt am Sonntag, 16. März um 13 Uhr beim Vierten FSV Schönberg II wieder um Punkte. Der ASV Michelfeld II (zwei Niederlagen in der fünfwöchigen Vorbereitung) gastiert am Sonntag, 16. März erst um 14 Uhr zum Derby beim Neunten FC Pegnitz II.



SR: Walter Kaufmann (SK Heuchling, Gruppe Pegnitzgrund). Zuschauer: 10 (Alfeld, A-Platz).

Tore: 0:1 (52.) Fabian Friedl, 1:1 (77.) Jonas Fischer, 2:1 (78.) Enrique Georgi, 3:1 (79., Eigentor) Alexander Trenz.

Besondere Vorkommnisse: Keine Karten und keine Nachspielzeit.

Torchancenverhältnis: 6:11 (zur Halbzeit: 0:7).

Eckballverhältnis: 4:6 (zur Halbzeit: 1:4).

SG SV Alfeld II/SV Förrenbach II (Aufstellung gemäß BFV im ESB vor dem Anstoß): M. Rösel – Gretzbach, Fischer, Bauer, J. Georgi, D. Müller, E. Georgi, J. Georgi, Kurzer, Brückner, M. Kohl. Ersatzspieler: Sv. Raum, R. Liedel, T. Buchler.

ASV Michelfeld II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Deml – St. Wiesneth, S. Brendel (40. S. Zerreis), Al. Trenz, Eisend, F. Friedl, Dümler, Yapiciyan, Wöhrl, Thumbeck, S. Zitzmann. Nicht eingesetzt: Do., Maier.

(obl)