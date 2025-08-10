Irres Pokalspiel: TSV Schlierbach siegt nach 1:4-Rückstand mit 7:4

Das gibt es nicht alle Tage: In der ersten Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils schreibt der TSV Schlierbach Geschichte. Nach einem 1:4-Rückstand fegten die Gastgeber den GSV Dürnau noch mit 7:4 vom Platz. „Was sollen wir sagen, in der ersten Halbzeit haben wir Geschenke verteilt wie es sonst nur der Osterhase oder der Weihnachtsmann machen“, bilanziert Schlierbachs Trainer Marcel Pollety – umso beeindruckender war die Antwort seiner Mannschaft.

Dürnau zieht davon Nach dem Seitenwechsel schien das Schicksal der Schlierbacher besiegelt: Moritz Kranz markierte in der 63. Minute das 1:4. Die Gäste schienen alles im Griff zu haben, während die Hausherren nach einer Stunde Spielzeit vor einem Debakel standen.

Traumstart und kalte Dusche Es dauerte keine zwei Minuten, da brachte Sascha Foschi die Hausherren per Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Ein Auftakt nach Maß – doch die Freude hielt nur kurz. Steffen Keim glich in der 18. Minute aus und legte nur vier Minuten später das 1:2 nach. Der GSV Dürnau bestimmte nun das Geschehen und erhöhte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Max Hofele in der 32. Minute auf 1:3.

Schlierbach zündet den Turbo

Nur zwei Minuten nach dem vierten Gegentor brachte Danilo Tatti den TSV mit dem 2:4 wieder ins Spiel (65.). Jetzt war der Glaube zurück – und der TSV legte nach. Fabio Santini traf in der 75. Minute zum 3:4, ehe Dennis Hieber in der 80. Minute den viel umjubelten Ausgleich erzielte.

Der Dennis-Hieber-Showdown

Doch Hieber hatte noch nicht genug. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich schnürte er das 5:4 und brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit sorgte er für den endgültigen Knockout: Erst das 6:4 in der 90.+5 Minute, dann der Schlusspunkt zum 7:4 in der 90.+8 Minute.

Trainer lobt Moral und Fitness

Trainer Pollety erklärte den Sieg so: „In der zweiten Hälfte waren wir noch fit genug und vom Kopf her so stark, dass wir das Ding drehen wollten.“ Die Mischung aus körperlicher Frische und unbändigem Willen machte den Unterschied – und ließ ein Spiel kippen, das längst verloren schien.

Ein Sieg für die Geschichtsbücher

Mit diesem 7:4 steht der TSV Schlierbach nicht nur in der nächsten Pokalrunde, sondern hat auch ein Ausrufezeichen gesetzt: Moral, Glaube und Fitness können im Fußball Wunder bewirken. Für Dürnau bleibt nur die bittere Erkenntnis, wie schnell ein sicher geglaubter Sieg im Fußball zerbrechen kann.