Irres Ping-Pong-Match in Schierling - Grafen mit Last-Minute-Ausgleich

Was für eine spektakuläre Begegnung, die sich da an diesem Sonntagnachmittag im Schierlinger Laberstadion zwischen dem dort heimischen TV und dem Tabellenletzten aus Pfarrkirchen zugetragen hat. Dreimal gingen die Gäste aus dem Rottal in Führung, dreimal konnten die Hausherren in Ping-Pong-Manier ausgleichen. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit durch ein Tor in der 95. Minute von Ali Dzaurov zum 4:3-Auswärtserfolg der Elf des Trainer-Duos Linhart/Schildmann. Schierling muss somit nach vier Partien ohne Niederlage erstmals wieder Federn lassen, bleibt in der Tabelle jedoch weiter auf Rang fünf. Pfarrkirchen reicht mit dem ersten Dreier nach fünf sieglosen Partien die Rote Laterne an Walkertshofen weiter.

Im Vilstal-Derby vor 500 Zuschauern zwischen dem TV Geisenhausen und dem SV Neufraunhofen gelang den Gästen nach einem 0:2-Rückstand ebenfalls in der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer durch ein Tor von David Eichinger. Eine bittere Pille für die zuletzt in Fahrt gekommene Aufsteigertruppe von Trainer Gerhard Bogner, die mit den Entscheidungen des Schiedsrichters (zweimal Gelb-Rot) teilweise nicht einverstanden war. Die Grafen hingegen bleiben mit dem insgesamt vierten Remis weiterhin im oberen Tabellendrittel auf Verfolgerkurs.

Türk Gücü Straubing darf sich über einen am Ende glücklichen Auswärtsdreier über den SC Falkenberg freuen. Cuku und Abraham brachten die Gäste in Hälfte eins in Führung, Maierhofer gelang in der 58. der Anschlusstreffer. Straubing mischt nach einer kleinen Durststrecke weiterhin vorne mit, die Kagerer-Elf muss nach der dritten Pleite in Folge im Tabellenmittelfeld verweilen.