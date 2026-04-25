Irres Meisterrennen: Nächstes Grainet-»Drama« - und ein 7:2!

Wer sonst? Der Graineter Jubellauf um Christian Moser geht weiter. – Foto: Harry Rindler

Drei Teams, die nur durch einen Punkt getrennt sind: Das Meisterrennen in der Bezirksliga Ost verspricht ein Herzschlag-Finale. Die Vorzeichen dahingehend sind vielversprechend: So konnte am Samstag des 27. Spieltages Grainet erneut in letzter Sekunde gewinnen - und bleibt Tabellenführer. Deggendorf zog in Oberpolling mit einem 7:2 nach. Und auch Ruhmannsfelden lässt sich nicht abschütteln.

Heute, 17:00 Uhr SpVgg Ruhmannsfelden R'felden FC Obernzell-Erlau Obernz-Erlau 2 1 Abpfiff Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "Ein verdienter Heimsieg! Wir haben richtig stark losgelegt. Die beiden Toren waren vollkommen verdient. Erst nach dem Anschlusstreffer ist es hektisch geworden, was auch unsere Schuld war, weil wir nach der Pause deutlich zu passiv waren. Über weite Strecke haben wir das Spiel dominiert, aber: In den entscheidenden Situation sind wir nach und nach zu nachlässig geworden." Heute, 15:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 2 7 Abpfiff Andreas Schäfer (Sportkoordinator, Deggendorf): "Ein auch in der Höhe verdienter Auswärtssieg, der bei besserer Chancenauswertung noch deutlicher hätte ausfallen können. Eine sehr gute Partie unserer ersatzgeschwächter Mannschaft!"

Florian Wurm (Co-Trainer, Grainet): "Wieder ein Last-Minute-Drama! Wir sind sehr schlecht ins Spiel gekommen, da war Bischofsmais deutlich aktiver als wir. Nach einer Umstellung ist es besser geworden. Der Rückstand war dennoch überraschend. Wir konnten das Spiel aber innerhalb kürzester Zeit drehen. Als wir auf dem Weg zum dritten Tor waren, haben wir einen Elfmeter kassiert. Die Jungs haben aber nie aufgesteckt, und Aushilfskeeper Jonas Blöchl hat eine Hundertprozentige gehalten. Kurz vor Schluss dann ein überragender Schuss von Julian Sammer! Ein glücklicher, aber dennoch verdienter Sieg. Einfach nur geil...!"

Alex Adam (Trainer, Grafenau): "Extrem stabiler Auftritt von uns. Wir haben wieder gut performt - mit und gegen den Ball. Bis auf eine Möglichkeit in den ersten Minuten haben wir überhaupt nichts zugelassen. Nach einer guten Kombination sind wir in Führung gegangen. Nach der Pause waren wir gleich wieder da - obwohl dem Gast der Ausgleich gelungen ist. Die einzige Chance von Hutthurm! Leider haben wir uns schwer getan, den Deckel drauf zu machen. Höchstverdienter Sieg! Nun können wir den Klassenerhalt feiern..."

Matthias Süß (Trainer, Künzing): "Wie schon in der Vorwoche muss ich auch heute wieder dem Gegner gratulieren: Ein verdienter Sieg von Mauth! Die Mannschaft hat gewonnen, die es einfach mehr wollte. Der Gastgeber hatte die deutlich bessere Zweikampfquote. Wieder fielen beide Gegentreffer nach kapitalen Fehlern von uns. In der ersten Halbzeit waren wir richtig schwach, nach Wiederanpfiff haben wir noch einmal alles probiert - ohne Chancen zu haben."