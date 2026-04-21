Irres Finish in Leschede: Twist dreht Spiel

Der SV Grenzland Twist dreht eine scheinbar verlorene Partie in der Nachspielzeit und gewinnt auf dem Platz mit 4:3 beim SV Leschede. Doch ein Formfehler sorgt dafür, dass die Punkte am Ende beim Gastgeber bleiben.

Vor rund 100 Zuschauern zeigte der SV Leschede über weite Strecken eine starke Leistung. Die Hausherren bestimmten das Spiel, setzten früh auf hohes Pressing und kombinierten sich immer wieder gefährlich nach vorne.

Kurz vor der Pause belohnte sich der FC: Johannes Duisen traf nach Vorarbeit von Malte Lambers zum 1:0 (45.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Leschede am Drücker. In der 53. Minute erhöhte André Wolbers nach Zuspiel von Felix Elfert souverän auf 2:0.

Wilde Schlussphase - Twist dreht komplett

Doch danach kippte die Partie. Twist kam besser ins Spiel und nutzte die nachlassende Kontrolle der Gastgeber. Kenneth Plass (70.) und ein weiterer Treffer (86.) brachten die Gäste zurück.

Leschede schlug zwar direkt zurück: Michael Knieper traf sehenswert aus 22 Metern zur erneuten Führung (87.). Doch die Schlussphase wurde zum offenen Schlagabtausch. André Hermsen glich in der 89. Minute aus, ehe Marten Hessel in der Nachspielzeit (90.+2) tatsächlich das 4:3 für Twist erzielte.

Formfehler sorgt für Wendung am grünen Tisch

Trotz des späten Comebacks bleibt der sportliche Erfolg ohne Wert. Twist setzte ab der Halbzeit einen Spieler ein, der nicht im Spielbericht erfasst war.

Ein Versehen, wie Burak Pala einräumte, doch die Regel ist eindeutig: Nicht eingetragene Spieler sind nicht spielberechtigt. Da ein nachträgliches Eintragen nicht mehr möglich ist, werden die Punkte dem SV Leschede zugesprochen.

So bleibt ein verrücktes Spiel mit zwei Wahrheiten: einem spektakulären Comeback auf dem Platz und einem entscheidenden Regelverstoß daneben.

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