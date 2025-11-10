Irres Drehbuch: Der SC Reusrath gewinnt 4:3

Das Topspiel in der Bezirksliga zwischen Spitzenreiter SC Reusrath und Verfolger FSV Vohwinkel hielt alle seine Versprechen: qualitativ starken Amateursport, viele Emotionen und ein dramatisches Drehbuch mit sich nicht aufgebenden Gastgebern und einem furiosen Finale.

Die Elf von Trainer Marco Schobhofen setzte sich schlussendlich verdient nach zweimalig doppeltem Rückstand mit 4:3 (0:1) gegen die Wuppertaler durch, bleibt damit nicht nur mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer vor dem SV Solingen, sie gab überdies auch eine laute Antwort auf die zuletzt zustande gekommenen Zweifel des Übungsleiters, nach denen das Team dem Druck der Spitzenposition womöglich nachgeben könnte. Schobhofen sagte nach der Partie über seine Auswahl: „Diese Mannschaft ist der Wahnsinn.“

Im ersten Spielabschnitt verlief die Begegnung im Vergleich zu den Folgeminuten in Halbzeit zwei ereignisarm und mit Chancenplus aufseiten der Gäste. Die erste Möglichkeit hatte dennoch der SCR, der in Person von Gian Schumann nach einem schnellen Angriff nur die Oberkante der Latte traf (5.). Der FSV wiederum hätte bereits nach zehn Minuten in Führung gehen müssen, als Jonas Schneider zentral fünf Meter vor dem Tor frei zum Kopfball kam, jedoch keinen Druck aufs Spielgerät brachte. Drei Zeigerumdrehungen später aber stand Denis Arslan am Ende der Verwertungskette und köpfte zum 1:0 ein (13.). Einzig SCR-Angreifer Luca Piatkowski hätte vor dem Seitenwechsel noch auf Ausgleich stellen können, da er bei einer Flanke vor Gäste-Torhüter Torben Jörgens per Kopf an den Ball kam –, der Versuch ging allerdings über das Tor (36.).

Mit zwei Stürmern mehr Chancen für Reusrath

Nach den Ansprachen in den Kabinen folgte eine extrem unterhaltsame Spielfortsetzung – auch und vor allem, weil Reusrath nun immer besser wurde und durch die Hereinnahme von Armel Kouassi einerseits mit zwei großen Stürmern spielte und anderseits Pascal Hinrichs als wohl bester Akteur dann die linke Offensivseite bekleidete. „Wir wollten das Risiko erhöhen“, erläuterte Schobhofen. Der erste Schlag gelang jedoch Vohwinkel: SCR-Linksverteidiger Luca Breuer verlängerte einen langen Ball unglücklich mit dem Kopf, sodass Alphonso Manata nach Querleger nur noch einschieben musste (48.).

Nun folgte eine Viertelstunde voller Höhepunkte: Zunächst köpfte Piatkowski nach Ecke von Hinrichs den mutmachenden 1:2-Anschluss (57.), dann nutzte Manata einen dicken Bock des SCR im Spielaufbau am eigenen Sechzehner für seinen zweiten einfachen Treffer, bei dem er Reusrath-Keeper Tim Hechler umkurvte (62.), ehe Hinrichs erst mit einem Gewaltschuss aus 16 Metern den Abstand erneut verkürzte (64.) und kurz darauf einen Freistoß aus etwa 25 Metern rechts versetzt ebenfalls zum 3:3 in die Maschen drosch (72.).

Eine Pointe sah das Drehbuch aber noch vor. Denn die Heimelf gab sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Daniel Mücke setzte kurz vor Schluss Sturmtank Kouassi mit einem Heber hinter der FSV-Abwehrkette ein, und der Angreifer konnte den aufspringenden Ball sicher und mit feiner Klinge über den herauseilenden Jörgens spielen – Sekunden später fiel das Spielgerät zum Endstand in die rechte unter Ecke des Tores (84.). Die sodann wütenden Angriffe der Gäste in der Nachspielzeit wehrten die Reusrather ab. Schobhofen hofft, dass der Erfolg der Brustlöser für sein Ensemble ist. Einziger Wermutstropfen ist die Muskelverletzung von Hinrichs. „Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres“, so sein Coach.