Irres Auftaktspiel: SSV Reutlingen führt 3:0, verliert dann aber 3:4

Reutlingen wie entfesselt – frühe Dreifachführung

Der SSV Reutlingen begann in Villingen wie aus einem Guss. Bereits in der 10. Minute brachte Riccardo Gorgoglione die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Konstantinos Markopoulos auf 2:0. In der 33. Minute folgte die Schlüsselszene: Sladan Puseljic sah wegen einer Notbremse die Rote Karte – und dennoch zeigte Reutlingen Moral. In Unterzahl gelang Leander Vochatzer in der 36. Minute sogar das 3:0. Die Gäste schienen auf der Siegerstraße.

Villingen startet die Aufholjagd

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Villingen deutlich aggressiver, spielbestimmender und zielstrebiger. Marcel Sökler verkürzte in der 50. Minute auf 1:3 und ließ die Gastgeber hoffen. In der 63. Minute schlug Marcel Sökler erneut zu – mit seinem zweiten Treffer stellte er auf 2:3 und machte das Spiel wieder völlig offen.

Frische Kräfte bringen die Wende

Trainer Steffen Breinlinger bewies ein glückliches Händchen bei seinen Einwechslungen. Mit Leon Albrecht, Kevin Müller und Gian-Luca Feißt kam neuer Schwung. In der 78. Minute betrat Feißt das Feld – nur fünf Minuten später traf er zum viel umjubelten Ausgleich. In der Schlussphase drängte der Regionalliga-Absteiger auf den Sieg – und belohnte sich.

Albrecht trifft in letzter Minute

In der 90. Minute war es schließlich Leon Albrecht, der das Stadion zum Beben brachte. Mit seinem Treffer zum 4:3 drehte er das Spiel komplett und sicherte dem FC 08 Villingen die ersten drei Punkte der Saison. Der SSV Reutlingen hatte dem Offensivdruck in Unterzahl nichts mehr entgegenzusetzen.

Villingen jubelt, Reutlingen enttäuscht

Am Ende eines emotionalen Fußballabends feierte Villingen eine beeindruckende Aufholjagd. Die frühe Rote Karte und das dritte Tor in Unterzahl hatten dem SSV Reutlingen zunächst Auftrieb gegeben – doch der Kräfteverschleiß war zu groß. Der FC 08 Villingen nutzte die Überzahl und wurde mit einem Sieg belohnt.