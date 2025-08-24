Irres 8:0 des FSV Brieske/Senftenberg, dramatisches 3:3 in Wernsdorf

Der 1. Spieltag der Landesliga Süd bot den Fans alles, was das Herz begehrt: deutliche Siege, packende Wendungen und Dramatik bis in die letzten Sekunden. Besonders der Aufsteiger FSV Glückauf Brieske/Senftenberg setzte ein beeindruckendes Ausrufezeichen, während Wernsdorf in einem wahren Krimi gegen Trebbin in letzter Sekunde einen Punkt rettete.

Beide Teams gingen hochmotiviert in die Partie, suchten von Beginn an die Zweikämpfe und versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Nach dem Seitenwechsel übernahm Victoria Seelow mehr und mehr die Kontrolle. In der 75. Minute war es Lennard Flaig, der den Bann brach und sein Team mit dem 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer gab den Gastgebern Rückenwind. In der 87. Minute sorgte erneut Lennard Flaig mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung. Mit dem 2:0-Endstand feierte Victoria Seelow einen erfolgreichen Start in die neue Saison. ---

In einem intensiven Spiel trennten sich der SV Frankonia Wernsdorf 1919 und der VfB Trebbin mit einem 3:3-Unentschieden. Bereits in der 11. Minute brachte Patrick Jahn die Gastgeber in Führung. Niklas Witt erzielte in der 35. Minute den Ausgleich für die Gäste. Nach der Pause legte Marc Lüdke in der 61. Minute erneut für Wernsdorf vor, doch Constantin Helf glich nur zwei Minuten später aus. In einer dramatischen Nachspielzeit brachte Silas Schelinski die Trebbiner in der 95. Minute erstmals in Führung, ehe Kevin Goldammer in der 98. Minute den späten Ausgleich für Wernsdorf erzielte. ---

Ein frühes Tor entschied die Partie zwischen der SG Phönix Wildau 95 und dem SV Wacker 09 Ströbitz. Jaime-Lee Förster traf bereits in der 1. Minute für die Gäste, die diesen knappen Vorsprung mit großem Einsatz bis zum Abpfiff verteidigten. Wildau bemühte sich um den Ausgleich, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Ströbitzer. ---

Der VfB 1921 Krieschow II startete mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg in die neue Saison. In der 69. Minute verwandelte Eduard Gutar einen Elfmeter zur Führung. Florian Bernhardt legte in der 74. Minute das 2:0 nach, ehe Lucas Künzel in der Nachspielzeit mit dem 3:0 den Schlusspunkt setzte. ---

Das Duell zwischen dem VfB Hohenleipisch 1912 und dem FC Lauchhammer war umkämpft bis in die Schlussminuten. Carl Kley brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, Bastian Bialecki erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Felix Kniesche sorgte in der 82. Minute mit dem Anschlusstreffer für Spannung. In der Nachspielzeit gab es dann doppelte Hektik: Bruno Frank vom FC Lauchhammer und Leonard Kotte vom VfB Hohenleipisch sahen in der 93. Minute beide die Rote Karte. ---

Der Aufsteiger FSV Glückauf Brieske/Senftenberg überrollte den SV Grün-Weiß Lübben mit einem beeindruckenden 8:0-Kantersieg. Den Anfang machte Mario Wittig in der 39. Minute, gefolgt von Tobias Schumann in der 43. Minute. Nach der Pause sorgte Philipp Ricco Barnack in der 53. Minute für das 3:0. Anton Ludwig erhöhte in der 60. Minute auf 4:0. In der Schlussphase traf Samuel Schulze in der 80. Minute, Marlon Ferenc Kassai in der 84. Minute, erneut Anton Ludwig in der 88. Minute und Samuel Schulze in der Nachspielzeit zum 8:0-Endstand. ---

Die zweite Mannschaft des FSV 63 Luckenwalde startete mit einem Heimsieg in die Saison. Colin Wilhelm Schwarzlose brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung. Neo Passow legte in der 28. Minute nach. Franz-Johann Steinmeyer machte in der 50. Minute mit dem 3:0 alles klar. ---