Irres 7:5 des FC Grosselfingen, SV Kornwestheim wie entfesselt

Zwei Nachholspiele standen heute in den Bezirksligen auf dem Programm. Und diese Partien hatten es in sich.

Bereits nach elf Minuten traf Christian Bach für die Hausherren zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Schreier (41.) auf 2:0. Knapp nach der Stundenmarke war es Dmytro Veselovskyi (63.), der mit dem dritten Treffer für die Gastgeber den Endstand markierte. Mit dem ersten Saisonsieg gab der SVP die rote Laterne an den SV Zainingen an. Aufsteiger Derendingen bleibt damit auf dem zehnten Rang.

Ein turbulenter Start in Pflugfelden: Bereits in der 1. Minute traf Precious Onuoha und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch die Freude hielt nicht lange. Nico Schürmann drehte mit einem Doppelschlag in der 14. und 19. Minute die Partie schnell zu Gunsten der Kornwestheimer. Noch vor der Pause erhöhte Tom Schneider in der 36. Minute auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel setzte erneut Nico Schürmann in der 53. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages ein Ausrufezeichen. Den Schlusspunkt setzte Lionel Schmidt in der 69. Minute mit dem 1:5.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Nach 120 Sekunden netzte Simon Gaus für die Gäste und sorgte somit für den frühen Schock. Doch die Hausherren antworteten nach einer Viertelstunde mit dem Ausgleich durch Dimitri Stroh. Erst in der 82. Minute traf Jakub Cielecki für den SV Winzeln zum gewinnbringenden 2:1. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Ebingen. Schon früh brachte Luca Thomann die Hausherren in der 4. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch Fabio Pflumm glich nur sechs Minuten später zum 1:1 aus. In einem offenen Schlagabtausch sorgte Bozidar Ilic in der 16. Minute für das 2:1, ehe Mario Pflumm (32.) und Marko Blazevic (36.) das Spiel zugunsten der Gäste drehten. Kurz vor der Pause stellte Furkan Kazancio (40.) auf 3:3 – ein Spektakel zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel dominierte dann vor allem ein Mann: Marko Blazevic. Mit Treffern in der 51., 63. und 83. Minute schraubte er das Ergebnis auf 3:6. Zwar verkürzten Mawia Issa (86.) und Riccardo Spataro (88.) noch einmal auf 5:6, doch erneut Marko Blazevic setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:7. Mit insgesamt fünf Toren war Blazevic der überragende Mann des Tages und führte Grosselfingen zu einem denkwürdigen Auswärtssieg.