Irres 7:5 der SF Dettingen, atemberaubendes 5:5 in Kerkingen

TSV Wernau – VfB Reichenbach/Fils 3:2

Ein Spiel mit einem dramatischen Ende sahen die Zuschauer in Wernau. Moritz Gutmann brachte den VfB Reichenbach/Fils in der 28. Minute mit 0:1 in Führung. Nach der Pause glich der TSV Wernau durch ein Eigentor von Pascal Zima in der 52. Minute zum 1:1 aus. Doch die Gäste antworteten prompt: Julian Diem stellte in der 78. Minute auf 1:2. Nur eine Minute später folgte die erneute Wende – Manuel Denzinger traf in der 79. Minute zum 2:2. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Maurice Bastasic in der 90.+2 Minute zu und sicherte dem TSV Wernau den viel umjubelten 3:2-Heimsieg.

TV Hochdorf – FV Plochingen II 5:3

In einem wahren Torfestival drehte der TV Hochdorf nach turbulenter erster Hälfte auf. Manuel Unger eröffnete das Spiel früh mit dem 1:0 in der 10. Minute, Haris Banu erhöhte per Foulelfmeter in der 12. Minute auf 2:0. Doch Markus Penzkofer brachte den FV Plochingen II zurück ins Spiel und traf in der 21. Minute zum 2:1. Kurz darauf drehte er weiter auf, glich in der 40. Minute sogar zum 2:2 aus. Nach der Pause sorgte Bohdan Kulyk in der 60. Minute für die 2:3-Führung der Gäste. Hochdorf gab sich aber nicht geschlagen: Manuel Unger glich in der 72. Minute zum 3:3 aus. Leon Buser brachte sein Team in der 82. Minute auf die Siegerstraße, ehe Jan Nagel in der 85. Minute den 5:3-Endstand perfekt machte.

VfB Oberesslingen/Zell – TB Ruit 3:1

Der TB Ruit erwischte den besseren Start: Niklas Jan Meier traf in der 22. Minute zum 0:1. Doch der VfB Oberesslingen/Zell zeigte Moral und kam bereits in der 30. Minute durch Patrik Leovac zum 1:1-Ausgleich. Danach blieb es spannend, bis Antonio Blazevic in der 78. Minute das 2:1 erzielte. In der Nachspielzeit machte Emre Gündüz mit dem 3:1 in der 90. Minute alles klar und sicherte Oberesslingen/Zell die drei Punkte.

TV Nellingen – ASV Aichwald 3:2

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Der TV Nellingen legte stark los: Dion Buzhala traf in der 13. Minute zum 1:0, Dino Orlandini erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Doch der ASV Aichwald ließ sich nicht abschütteln. Julian Deutscher brachte seine Farben in der 40. Minute auf 2:1 heran, Fabian Müller glich in der 53. Minute sogar zum 2:2 aus. Es war schließlich Dominik Bühler, der in der 71. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte und den Nellingern den Heimsieg sicherte.

TV Unterboihingen – FV Spfr Neuhausen II 1:2

Die Hausherren gingen früh in Führung, als Luca Reiser in der 15. Minute das 1:0 erzielte. Der FV Spfr Neuhausen II kam aber schon in der 32. Minute durch Eric Tambe Ayuk zum Ausgleich. In einer spannenden Partie, die lange auf der Kippe stand, fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit: Simeon Potsolidis traf in der 90. Minute zum 1:2 und bescherte den Gästen einen Last-Minute-Sieg.

TSV Notzingen – TSV Deizisau 1:3

Die Zuschauer sahen eine Partie, die früh Fahrt aufnahm. Gökhan Kücükcolak brachte den TSV Notzingen in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der TSV Deizisau drehte die Begegnung: Niclas Pascal Müller glich in der 37. Minute zum 1:1 aus und traf auch in der 51. Minute zum 1:2. Cedrik Grentz setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt und sorgte für den 1:3-Auswärtserfolg.

SC Altbach – TSV Wendlingen 2:2

Ein temporeiches Duell erlebten die Zuschauer in Altbach. Jack Ross brachte den SC in der 7. Minute in Führung, doch nur vier Minuten später glich Levin Köstle für den TSV Wendlingen aus (11.). Umut Boylu stellte in der 13. Minute erneut die Führung für Altbach her, doch Sory Sibide glich in der 42. Minute für die Gäste wieder aus. Nach der Pause fielen keine Tore mehr, und so blieb es bei einem 2:2-Unentschieden.

TSG Esslingen – SG Eintracht Sirnau 7:0

Ein überragender Auftritt der TSG Esslingen, die ihre Gäste von der SG Eintracht Sirnau deutlich dominierte. Enes Coskun schnürte einen Viererpack mit Treffern in der 5., 27., 31. und 39. Minute – zur Pause stand es bereits 4:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte er in der 46. Minute auf 5:0. Danach traten auch seine Mitspieler in Erscheinung: Georgios Vasileiadis verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 6:0, und Robin Harnisch sorgte in der 82. Minute per Foulelfmeter für den 7:0-Endstand. Ein echtes Ausrufezeichen der Esslinger.