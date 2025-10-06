Irres 7:5 der SF Dettingen, atemberaubendes 5:5 in Kerkingen

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Kreisliga A1:
SGM Lautern-Essingen – SG Bettringen II 4:6
In einer torreichen Begegnung erlebten die 50 Zuschauer ein echtes Spektakel. Schon in der 1. Minute brachte Liridon Ukaj die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch Maximilian Frey glich in der 7. Minute zum 1:1 aus. Danach übernahm die SG Bettringen II das Kommando: Ibrahim Yesilyurt traf in der 32. Minute zum 1:2, Florian Feifel erhöhte in der 39. Minute auf 1:3, und nur drei Minuten später schraubte Tom Lauer das Ergebnis auf 1:4 (42.). Nach der Pause meldeten sich die Hausherren zurück – Leander Walke verkürzte in der 48. Minute auf 2:4. Doch erneut war es Tom Lauer, der in der 62. Minute mit dem 2:5 den alten Abstand herstellte. Die Gastgeber ließen nicht locker: Alessandro Maurizio Maxim Brauns verkürzte in der 68. Minute auf 3:5. In der 83. Minute verwandelte Liridon Ukaj einen Foulelfmeter zum 3:6. Zwar gelang Uwe Sonnleitner in der 87. Minute ebenfalls per Foulelfmeter das 4:6, doch es reichte nicht mehr zur Aufholjagd. Bitter für die SGM Lautern-Essingen: Uwe Sonnleitner scheiterte in der 56. Minute bereits mit einem Strafstoß an Torwart Emilio Mejia Pinto.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TV Herlikofen 2:3
Die Hausherren starteten furios. Daniel Richter brachte sein Team mit einem Doppelpack in der 16. und 29. Minute mit 2:0 in Front. Doch die Gäste antworteten: Elvis Huynh verkürzte in der 38. Minute auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel drängte der TV Herlikofen immer stärker. In der 69. Minute traf Marlon Großmann zum 2:2, und in der 89. Minute war es erneut Marlon Großmann, der mit dem 2:3 den späten Siegtreffer für die Gäste erzielte.
TSV Mutlangen – TSV Waldhausen 8:2
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Mutlangen. Bereits in der 7. Minute brachte Sinan Keskin die Gastgeber in Führung, nur eine Minute später erhöhte Egzon Zejnulahi auf 2:0 (8.). In der 15. Minute legte erneut Egzon Zejnulahi das 3:0 nach, ehe Sebastian Steinke in der 32. Minute zum 4:0 traf. Kurz vor der Pause verwandelte Egzon Zejnulahi in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Waldhausen auf: Kenny Maurice Spengler verkürzte in der 48. Minute auf 5:1, Nick Gutbrod traf in der 57. Minute zum 5:2. Doch der TSV Mutlangen schlug zurück: David Niersberger erhöhte in der 75. Minute auf 6:2, David Schwarz in der 78. Minute auf 7:2, und Egzon Zejnulahi setzte in der 83. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages den 8:2-Schlusspunkt.
TV Straßdorf – TSV Heubach 3:0
Der TV Straßdorf spielte souverän auf und entschied das Match mit klaren Toren. Philipp Hogh eröffnete in der 41. Minute den Torreigen, Tom Smith legte in der 45. Minute nach. Nach der Pause sorgte Dominik Bertsch in der 63. Minute für den 3:0-Endstand.
1. FC Stern Mögglingen – FC Schechingen 3:1
125 Zuschauer sahen einen starken Auftritt der Hausherren. Justin Fuchs traf in der 40. Minute zum 1:0, ehe Tim Wiedmann in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Der FC Schechingen kam noch einmal zurück, als Fabian Heinrich in der 76. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. Doch in der 84. Minute sorgte Ferhat Karaca mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung.
1. FC Eschach – TSV Großdeinbach 2:3
Ein intensives Spiel mit viel Drama boten beide Mannschaften. Schon in der 5. Minute traf Tobi Wahl zur 0:1-Führung der Gäste. Pascal Gosolitsch glich in der 18. Minute zum 1:1 aus. Doch in der zweiten Halbzeit schlug der TSV Großdeinbach wieder zu: David Schüler traf in der 59. Minute zum 1:2, Simon Philipp Wahl legte in der 71. Minute das 1:3 nach. Pascal Gosolitsch verkürzte in der 80. Minute per Foulelfmeter auf 2:3. Doch in der 89. Minute schwächte sich der 1. FC Eschach selbst: Niklas Schmid sah die Gelb-Rote Karte. Damit war die Aufholjagd endgültig beendet.
SV Hussenhofen – FC Spraitbach 0:3
Die Gäste aus Spraitbach nahmen die Punkte verdient mit. Noah Hägele traf in der 33. Minute zum 0:1. In der 39. Minute vergab Alin Fuchs die Chance, per Foulelfmeter auf 0:2 zu erhöhen – Torwart Felix Pröll parierte stark. In der Schlussphase machte Lukas Baur alles klar: In der 85. Minute erzielte er das 0:2, und in der Nachspielzeit legte er in der 90.+3 Minute das 0:3 nach.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A2:
Sportfreunde Rosenberg – SV Lauchheim 3:6
Ein wahres Torfestival lieferten sich die Sportfreunde Rosenberg und der SV Lauchheim. Schon in der 8. Minute brachte Julian Hanke die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch Nico Nagler sorgte in der 20. Minute für den 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause verwandelte Daniel Maile in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung weiter aus: Simon Rupp traf in der 57. Minute zum 1:3, Tobias Krabler legte in der 64. Minute das 1:4 nach. Die Sportfreunde Rosenberg gaben sich jedoch nicht geschlagen: Dominik Hirschle brachte sein Team mit Treffern in der 75. und 80. Minute wieder auf 3:4 heran. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste eiskalt zurück. Daniel Maile erhöhte in der 90.+3 Minute auf 3:5, und Julian Hanke setzte in der 90.+5 Minute mit dem 3:6 den Schlusspunkt einer torreichen Partie.
SC Unterschneidheim – TSG Abtsgmünd 3:1
Der SC Unterschneidheim zeigte sich hellwach und ging bereits in der 18. Minute durch Bastian Köninger mit 1:0 in Führung. Mario Geiger baute den Vorsprung in der 55. Minute auf 2:0 aus. Zwar kam die TSG Abtsgmünd in der 82. Minute durch Nico Rahmig noch einmal auf 2:1 heran, doch Leo Seckler machte in der 90. Minute mit dem 3:1 alles klar. Dramatik brachte die Nachspielzeit: Niklas Rieger von der TSG Abtsgmünd sah in der 90. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Bereits in der 35. Minute hatte Tim Dritschler vom SC Unterschneidheim die Chance, vom Punkt auf 2:0 zu stellen, doch Torwart Dominik Schlipf parierte den Handelfmeter glänzend.
SV Jagstzell – SG Eigenzell-Ellenberg 2:2
In einer spannenden Begegnung brachte Max Zeller den SV Jagstzell in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später glich Denis Eisemann für die Gäste zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Antonio Saveski in der 53. Minute für die erneute Führung der Hausherren. Doch in der 80. Minute schlug Tim Kailer zu und sicherte der SG Eigenzell-Ellenberg das 2:2-Unentschieden.
SV Pfahlheim – FC Röhlingen 1:1
Der FC Röhlingen ging in der 39. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Julian Brendle mit 0:1 in Führung. In der 65. Minute glich Florian Czapka für den SV Pfahlheim zum 1:1 aus. In der 80. Minute musste Elias Reißmüller vom FC Röhlingen mit Gelb-Rot vom Platz – die Gäste beendeten die Partie in Unterzahl, retteten aber das Remis.
SGM Rindelbach/Neunheim – FC Ellwangen 2:7
Vor 200 Zuschauern erlebten die Gastgeber ein Debakel gegen starke Ellwanger. Kerim Ciraci brachte die Gäste in der 19. Minute per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Efendi Erol in der 23. Minute auf 0:2 und legte in der 39. Minute das 0:3 nach. David Banen Essome schraubte das Ergebnis in der 44. Minute auf 0:4. Direkt nach der Pause gelang Mathis Geist in der 46. Minute der Ehrentreffer zum 1:4. Doch die Gäste blieben eiskalt: Julian Schubert traf in der 57. Minute zum 1:5, Efendi Erol verwandelte in der 60. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 1:6, ehe Kadir Ciraci in der 76. Minute das 1:7 erzielte. Robin Schips betrieb in der 78. Minute noch Ergebniskosmetik zum 2:7.
TSV Adelmannsfelden – FV Viktoria Wasseralfingen 2:2
Der TSV Adelmannsfelden ging in der 38. Minute durch Johannes Sturm mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Cemal Krasniqi in der 41. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. In der 47. Minute drehte Marius Weber das Spiel zugunsten des FV Viktoria Wasseralfingen. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen: Francesco Helwer traf in der 71. Minute zum verdienten 2:2-Endstand.
TSV Westhausen – FSV Zöbingen 3:3
Ein turbulentes Remis sahen die Zuschauer in Westhausen. Lukas Schäfer brachte die Gastgeber in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erhöhte ein Eigentor von Linus Thum in der 46. Minute auf 2:0. Doch dann kam der FSV Zöbingen zurück: Simon Waizmann erzielte in der 56. Minute das 2:1. Lukas Schäfer stellte mit seinem zweiten Treffer in der 61. Minute den 3:1-Zwischenstand her. Aber die Gäste kämpften sich zurück: Johannes Müller traf in der 78. Minute zum 3:2, und in der 86. Minute machte Linus Thum mit seinem Tor zum 3:3 den Ausgleich perfekt.
SV Kerkingen – SGM Fachsenfeld/Dewangen 5:5
Ein atemberaubendes Spiel endete mit einem unglaublichen 5:5-Unentschieden. Daniel Deissler brachte den SV Kerkingen in der 1. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch Tim Brenner antwortete sofort und traf in der 6. und 7. Minute gleich doppelt zum 1:1 und 1:2. Julian Saur glich in der 17. Minute zum 2:2 aus, bevor Daniel Deissler in der 20. Minute das 3:2 erzielte. Nach der Pause erhöhte Lukas Bühlmeyer in der 52. Minute auf 4:2. Doch die Gäste schlugen zurück: Daniel Rembold verkürzte in der 61. Minute auf 4:3, und Tim Brenner traf in der 73. Minute erneut zum 4:4. Wieder war es Tim Brenner, der mit seinem vierten Treffer in der 73. Minute sogar das 4:5 markierte. Doch der SV Kerkingen stemmte sich dagegen und rettete dank Lukas Bühlmeyer in der 84. Minute mit dem 5:5 noch einen Punkt.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++