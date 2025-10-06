 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Ralf Just

Irres 7:5 der SF Dettingen, atemberaubendes 5:5 in Kerkingen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Neckar/Fils und Ostwürttemberg los?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A3
Kreisliga A2
Kreisliga A1
Kreisliga A2

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

TSV Wernau – VfB Reichenbach/Fils 3:2
Ein Spiel mit einem dramatischen Ende sahen die Zuschauer in Wernau. Moritz Gutmann brachte den VfB Reichenbach/Fils in der 28. Minute mit 0:1 in Führung. Nach der Pause glich der TSV Wernau durch ein Eigentor von Pascal Zima in der 52. Minute zum 1:1 aus. Doch die Gäste antworteten prompt: Julian Diem stellte in der 78. Minute auf 1:2. Nur eine Minute später folgte die erneute Wende – Manuel Denzinger traf in der 79. Minute zum 2:2. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Maurice Bastasic in der 90.+2 Minute zu und sicherte dem TSV Wernau den viel umjubelten 3:2-Heimsieg.

TV Hochdorf – FV Plochingen II 5:3
In einem wahren Torfestival drehte der TV Hochdorf nach turbulenter erster Hälfte auf. Manuel Unger eröffnete das Spiel früh mit dem 1:0 in der 10. Minute, Haris Banu erhöhte per Foulelfmeter in der 12. Minute auf 2:0. Doch Markus Penzkofer brachte den FV Plochingen II zurück ins Spiel und traf in der 21. Minute zum 2:1. Kurz darauf drehte er weiter auf, glich in der 40. Minute sogar zum 2:2 aus. Nach der Pause sorgte Bohdan Kulyk in der 60. Minute für die 2:3-Führung der Gäste. Hochdorf gab sich aber nicht geschlagen: Manuel Unger glich in der 72. Minute zum 3:3 aus. Leon Buser brachte sein Team in der 82. Minute auf die Siegerstraße, ehe Jan Nagel in der 85. Minute den 5:3-Endstand perfekt machte.

VfB Oberesslingen/Zell – TB Ruit 3:1
Der TB Ruit erwischte den besseren Start: Niklas Jan Meier traf in der 22. Minute zum 0:1. Doch der VfB Oberesslingen/Zell zeigte Moral und kam bereits in der 30. Minute durch Patrik Leovac zum 1:1-Ausgleich. Danach blieb es spannend, bis Antonio Blazevic in der 78. Minute das 2:1 erzielte. In der Nachspielzeit machte Emre Gündüz mit dem 3:1 in der 90. Minute alles klar und sicherte Oberesslingen/Zell die drei Punkte.

TV Nellingen – ASV Aichwald 3:2
Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Der TV Nellingen legte stark los: Dion Buzhala traf in der 13. Minute zum 1:0, Dino Orlandini erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Doch der ASV Aichwald ließ sich nicht abschütteln. Julian Deutscher brachte seine Farben in der 40. Minute auf 2:1 heran, Fabian Müller glich in der 53. Minute sogar zum 2:2 aus. Es war schließlich Dominik Bühler, der in der 71. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte und den Nellingern den Heimsieg sicherte.

TV Unterboihingen – FV Spfr Neuhausen II 1:2
Die Hausherren gingen früh in Führung, als Luca Reiser in der 15. Minute das 1:0 erzielte. Der FV Spfr Neuhausen II kam aber schon in der 32. Minute durch Eric Tambe Ayuk zum Ausgleich. In einer spannenden Partie, die lange auf der Kippe stand, fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit: Simeon Potsolidis traf in der 90. Minute zum 1:2 und bescherte den Gästen einen Last-Minute-Sieg.

TSV Notzingen – TSV Deizisau 1:3
Die Zuschauer sahen eine Partie, die früh Fahrt aufnahm. Gökhan Kücükcolak brachte den TSV Notzingen in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der TSV Deizisau drehte die Begegnung: Niclas Pascal Müller glich in der 37. Minute zum 1:1 aus und traf auch in der 51. Minute zum 1:2. Cedrik Grentz setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt und sorgte für den 1:3-Auswärtserfolg.

SC Altbach – TSV Wendlingen 2:2
Ein temporeiches Duell erlebten die Zuschauer in Altbach. Jack Ross brachte den SC in der 7. Minute in Führung, doch nur vier Minuten später glich Levin Köstle für den TSV Wendlingen aus (11.). Umut Boylu stellte in der 13. Minute erneut die Führung für Altbach her, doch Sory Sibide glich in der 42. Minute für die Gäste wieder aus. Nach der Pause fielen keine Tore mehr, und so blieb es bei einem 2:2-Unentschieden.

TSG Esslingen – SG Eintracht Sirnau 7:0
Ein überragender Auftritt der TSG Esslingen, die ihre Gäste von der SG Eintracht Sirnau deutlich dominierte. Enes Coskun schnürte einen Viererpack mit Treffern in der 5., 27., 31. und 39. Minute – zur Pause stand es bereits 4:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte er in der 46. Minute auf 5:0. Danach traten auch seine Mitspieler in Erscheinung: Georgios Vasileiadis verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 6:0, und Robin Harnisch sorgte in der 82. Minute per Foulelfmeter für den 7:0-Endstand. Ein echtes Ausrufezeichen der Esslinger.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SF Dettingen/Teck – TSV Altdorf 7:5
Ein wahres Torfestival entfachte sich in Dettingen. Schon früh setzten die Sportfreunde die ersten Akzente: Gabriel Müller traf in der 5. Minute zum 1:0, ehe Kosta Kalaitzis nur drei Minuten später in der 8. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 20. Minute legte Gabriel Müller seinen zweiten Treffer nach und stellte auf 3:0. Doch die Gäste aus Altdorf gaben sich nicht geschlagen: Marlon Kaiser traf in der 27. Minute zum 3:1. Redon Gashi (32.) und Taha Kocak (33.) schraubten das Ergebnis aber rasch auf 5:1. Noch vor der Pause verkürzte Marlon Kaiser in der 37. Minute auf 5:2, und Alexander Novak brachte mit seinem Tor in der 45. Minute das 5:3. Die Aufholjagd setzte sich fort: Marlon Kaiser traf in der 51. Minute erneut zum 5:4, Alexander Novak glich in der 57. Minute sogar zum 5:5 aus. Doch die Dettinger antworteten mit Entschlossenheit: Redon Gashi stellte in der 60. Minute das 6:5 her und legte in der 65. Minute seinen dritten Treffer zum 7:5-Endstand nach.

TSV Neckartailfingen – TSV Grafenberg 0:1
Vor 100 Zuschauern lieferten sich Neckartailfingen und Grafenberg ein intensives Match, das lange torlos blieb. Erst in der Schlussphase gelang die Entscheidung: Felix Füßle traf in der 83. Minute und sicherte dem TSV Grafenberg einen späten 1:0-Auswärtserfolg.

TSV Oberensingen II – SGM Owen/Unterlenningen 8:0
Ein Kantersieg für den TSV Oberensingen II, der seine Gäste über die gesamte Spielzeit dominierte. Joshua Schiettinger eröffnete den Torreigen in der 19. Minute mit dem 1:0, Luca Soloperto legte in der 29. Minute nach. Nico Föhl erhöhte in der 36. Minute auf 3:0, ehe Francklin Saindina kurz vor der Pause in der 44. Minute per Foulelfmeter das 4:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel war Nico Föhl erneut erfolgreich (51.). Jeremy Joe Allgeyer schraubte das Ergebnis in der 63. Minute auf 6:0, Arafat Aka legte in der 77. Minute nach. In der Nachspielzeit sorgte Jeremy Joe Allgeyer in der 90. Minute mit dem 8:0 für den Schlusspunkt.

TSV Linsenhofen – SGM Höllbach 1:2
In einem engen Duell ging die SGM Höllbach in der 25. Minute durch Ebrima Ceesay mit 0:1 in Führung. Linsenhofen kämpfte sich zurück und glich durch Justin Bader in der 77. Minute zum 1:1 aus. Doch die Gäste hatten das letzte Wort: Florian Bauer verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2-Endstand.

VfB Neuffen – TV Bempflingen 4:1
Der VfB Neuffen zeigte vor heimischer Kulisse eine starke Vorstellung. Louis Polenz erzielte bereits in der 15. Minute das 1:0. Tobias Spreitzer legte in der 34. Minute per Foulelfmeter nach. Nach der Pause war Tim Sternemann der Mann der Stunde: Mit Treffern in der 50. und 54. Minute erhöhte er auf 4:0. Patrick Kegel gelang in der 65. Minute per Foulelfmeter der Ehrentreffer für die Gäste aus Bempflingen.

TV Neidlingen – FC Kirchheim/Teck 3:1
Der TV Neidlingen zeigte eine starke Leistung. Christian Kuch traf in der 12. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Friess in der 50. Minute auf 2:0. Sebastian Huonker baute die Führung in der 66. Minute weiter aus. Erst in der Nachspielzeit konnte Taner Mustafov in der 90.+2 Minute für Kirchheim auf 3:1 verkürzen.

FV 09 Nürtingen – AC Catania Kirchheim 3:0
Ein überzeugender Auftritt des FV 09 Nürtingen. Vincenzo Parrinello eröffnete die Partie in der 13. Minute mit dem 1:0. Cedric Schmid erhöhte in der 40. Minute auf 2:0 und legte in der 67. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0-Endstand nach.

TSV Harthausen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 2:3
Ein torreiches und spannendes Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Nico Spreitzer brachte den TSV Harthausen in der 19. Minute in Führung, Tom Schlatter erhöhte in der 42. Minute auf 2:0. In der 53. Minute legte Luca Lamparter sogar das 3:0 nach. Doch dann folgte die große Aufholjagd der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang: Dino Dzakmic traf in der 64. Minute per Foulelfmeter zum 3:1, und Marco Haas verkürzte in der 74. Minute auf 3:2. Am Ende reichte es für die Gäste zum knappen, aber gefeierten Auswärtssieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 2:2
Die Partie in Ebersbach bot Spannung bis zum Schluss. Schon in der 9. Minute brachte Robin Steinborn die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste antworteten noch vor der Pause: Philipp Keller traf in der 38. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgte Vincent Mangold in der 74. Minute erneut für Jubel bei den Gastgebern, als er zum 2:1 traf. Doch der letzte Schlag gehörte den Gästen: Tom Winkler erzielte in der 83. Minute das 2:2 und rettete seinem Team einen Punkt.

FTSV Kuchen – TSV Wäschenbeuren 1:4
Die Gäste aus Wäschenbeuren erwischten den besseren Tag. Kurz vor der Pause erzielte Lucas Außerlechner in der 44. Minute das 0:1. Direkt nach Wiederanpfiff legte Clemens Stich in der 46. Minute nach, und nur zwei Minuten später erhöhte Alexander Spiegele in der 48. Minute auf 0:3. Der FTSV kämpfte sich zwar kurz zurück, als Timo Wudy in der 50. Minute das 1:3 markierte, doch Lukas Fuchs stellte in der 74. Minute mit dem 1:4 den klaren Auswärtssieg sicher.

SSV Göppingen – VfR Süßen 7:1
Ein wahres Schützenfest gab es in Göppingen zu sehen. Zunächst sorgte Matthias Riegert in der 10. Minute für das 0:1 und brachte Süßen in Führung. Doch danach spielten nur noch die Gastgeber. Matai Tulgar glich in der 34. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Nach der Pause erhöhte Özcan Toklucu in der 50. Minute auf 2:1. Roni Gürer traf in der 56. Minute zum 3:1, ehe erneut Özcan Toklucu in der 60. Minute das 4:1 nachlegte. Simon Bulaman erzielte in der 62. Minute das 5:1, Johannes Ahrun erhöhte in der 78. Minute auf 6:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Simon Bulaman in der 85. Minute mit dem 7:1. Ein deutlicher Heimsieg für den SSV Göppingen.

TV Deggingen – SC Uhingen 1:0
In einem engen Match brauchten die Zuschauer Geduld, bis das Tor des Tages fiel. Erst in der 59. Minute brachte Jan Grill den TV Deggingen mit 1:0 in Führung. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff und feierten damit einen hart erkämpften Dreier.

TSV Ottenbach – TV Altenstadt 5:2
Ottenbach legte los wie die Feuerwehr. Tim Nitschke traf in der 7. Minute zum 1:0, Tobias Denk legte in der 23. Minute das 2:0 nach. Altenstadt verkürzte durch Ekrem Hodzic in der 36. Minute auf 2:1. Nach der Pause war es dann Paul Hofmann, der mit seinen Toren in der 73. und 84. Minute das Ergebnis auf 4:1 stellte. Zwar konnte Abdullah Shehada in der 86. Minute für Altenstadt noch das 4:2 erzielen, doch in der Nachspielzeit verwandelte Marco Greco in der 90.+3 Minute einen Foulelfmeter zum 5:2-Endstand.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – TSV Eschenbach 0:1
Vor den Augen von Schiedsrichter Narcis-Marcel Dorca fiel die Entscheidung bereits in der ersten Halbzeit. Jonas Reik traf in der 40. Minute zum 0:1 für den TSV Eschenbach. Diesen knappen Vorsprung retteten die Gäste mit viel Einsatz und Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.

KSG Eislingen – TSGV Albershausen 4:0
Die KSG Eislingen lieferte eine starke Vorstellung und ließ den Gästen keine Chance. Jonah Schempp brachte sein Team in der 45. Minute kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Johannes Kör in der 46. Minute das 2:0 nach. In der Schlussphase schraubten Ioannis Makridis (88.) und Ibrahim Ayyildiz (89.) das Ergebnis binnen weniger Sekunden auf 4:0 in die Höhe.

SV Croatia 2012 Geislingen – 1. FC Rechberghausen 2:1
92 Zuschauer sahen einen knappen Heimerfolg der Croatia. In der 24. Minute traf Davor Tiborc zum 1:0. Adrijan Karanfilovski erhöhte in der 73. Minute auf 2:0. Zwar kam der 1. FC Rechberghausen durch Dennis Pfister in der 80. Minute noch einmal auf 2:1 heran, doch die Gastgeber ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1:

SGM Lautern-Essingen – SG Bettringen II 4:6
In einer torreichen Begegnung erlebten die 50 Zuschauer ein echtes Spektakel. Schon in der 1. Minute brachte Liridon Ukaj die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch Maximilian Frey glich in der 7. Minute zum 1:1 aus. Danach übernahm die SG Bettringen II das Kommando: Ibrahim Yesilyurt traf in der 32. Minute zum 1:2, Florian Feifel erhöhte in der 39. Minute auf 1:3, und nur drei Minuten später schraubte Tom Lauer das Ergebnis auf 1:4 (42.). Nach der Pause meldeten sich die Hausherren zurück – Leander Walke verkürzte in der 48. Minute auf 2:4. Doch erneut war es Tom Lauer, der in der 62. Minute mit dem 2:5 den alten Abstand herstellte. Die Gastgeber ließen nicht locker: Alessandro Maurizio Maxim Brauns verkürzte in der 68. Minute auf 3:5. In der 83. Minute verwandelte Liridon Ukaj einen Foulelfmeter zum 3:6. Zwar gelang Uwe Sonnleitner in der 87. Minute ebenfalls per Foulelfmeter das 4:6, doch es reichte nicht mehr zur Aufholjagd. Bitter für die SGM Lautern-Essingen: Uwe Sonnleitner scheiterte in der 56. Minute bereits mit einem Strafstoß an Torwart Emilio Mejia Pinto.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TV Herlikofen 2:3
Die Hausherren starteten furios. Daniel Richter brachte sein Team mit einem Doppelpack in der 16. und 29. Minute mit 2:0 in Front. Doch die Gäste antworteten: Elvis Huynh verkürzte in der 38. Minute auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel drängte der TV Herlikofen immer stärker. In der 69. Minute traf Marlon Großmann zum 2:2, und in der 89. Minute war es erneut Marlon Großmann, der mit dem 2:3 den späten Siegtreffer für die Gäste erzielte.

TSV Mutlangen – TSV Waldhausen 8:2
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Mutlangen. Bereits in der 7. Minute brachte Sinan Keskin die Gastgeber in Führung, nur eine Minute später erhöhte Egzon Zejnulahi auf 2:0 (8.). In der 15. Minute legte erneut Egzon Zejnulahi das 3:0 nach, ehe Sebastian Steinke in der 32. Minute zum 4:0 traf. Kurz vor der Pause verwandelte Egzon Zejnulahi in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Waldhausen auf: Kenny Maurice Spengler verkürzte in der 48. Minute auf 5:1, Nick Gutbrod traf in der 57. Minute zum 5:2. Doch der TSV Mutlangen schlug zurück: David Niersberger erhöhte in der 75. Minute auf 6:2, David Schwarz in der 78. Minute auf 7:2, und Egzon Zejnulahi setzte in der 83. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages den 8:2-Schlusspunkt.

TV Straßdorf – TSV Heubach 3:0
Der TV Straßdorf spielte souverän auf und entschied das Match mit klaren Toren. Philipp Hogh eröffnete in der 41. Minute den Torreigen, Tom Smith legte in der 45. Minute nach. Nach der Pause sorgte Dominik Bertsch in der 63. Minute für den 3:0-Endstand.

1. FC Stern Mögglingen – FC Schechingen 3:1
125 Zuschauer sahen einen starken Auftritt der Hausherren. Justin Fuchs traf in der 40. Minute zum 1:0, ehe Tim Wiedmann in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Der FC Schechingen kam noch einmal zurück, als Fabian Heinrich in der 76. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. Doch in der 84. Minute sorgte Ferhat Karaca mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung.

1. FC Eschach – TSV Großdeinbach 2:3
Ein intensives Spiel mit viel Drama boten beide Mannschaften. Schon in der 5. Minute traf Tobi Wahl zur 0:1-Führung der Gäste. Pascal Gosolitsch glich in der 18. Minute zum 1:1 aus. Doch in der zweiten Halbzeit schlug der TSV Großdeinbach wieder zu: David Schüler traf in der 59. Minute zum 1:2, Simon Philipp Wahl legte in der 71. Minute das 1:3 nach. Pascal Gosolitsch verkürzte in der 80. Minute per Foulelfmeter auf 2:3. Doch in der 89. Minute schwächte sich der 1. FC Eschach selbst: Niklas Schmid sah die Gelb-Rote Karte. Damit war die Aufholjagd endgültig beendet.

SV Hussenhofen – FC Spraitbach 0:3
Die Gäste aus Spraitbach nahmen die Punkte verdient mit. Noah Hägele traf in der 33. Minute zum 0:1. In der 39. Minute vergab Alin Fuchs die Chance, per Foulelfmeter auf 0:2 zu erhöhen – Torwart Felix Pröll parierte stark. In der Schlussphase machte Lukas Baur alles klar: In der 85. Minute erzielte er das 0:2, und in der Nachspielzeit legte er in der 90.+3 Minute das 0:3 nach.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

Sportfreunde Rosenberg – SV Lauchheim 3:6
Ein wahres Torfestival lieferten sich die Sportfreunde Rosenberg und der SV Lauchheim. Schon in der 8. Minute brachte Julian Hanke die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch Nico Nagler sorgte in der 20. Minute für den 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause verwandelte Daniel Maile in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung weiter aus: Simon Rupp traf in der 57. Minute zum 1:3, Tobias Krabler legte in der 64. Minute das 1:4 nach. Die Sportfreunde Rosenberg gaben sich jedoch nicht geschlagen: Dominik Hirschle brachte sein Team mit Treffern in der 75. und 80. Minute wieder auf 3:4 heran. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste eiskalt zurück. Daniel Maile erhöhte in der 90.+3 Minute auf 3:5, und Julian Hanke setzte in der 90.+5 Minute mit dem 3:6 den Schlusspunkt einer torreichen Partie.

SC Unterschneidheim – TSG Abtsgmünd 3:1
Der SC Unterschneidheim zeigte sich hellwach und ging bereits in der 18. Minute durch Bastian Köninger mit 1:0 in Führung. Mario Geiger baute den Vorsprung in der 55. Minute auf 2:0 aus. Zwar kam die TSG Abtsgmünd in der 82. Minute durch Nico Rahmig noch einmal auf 2:1 heran, doch Leo Seckler machte in der 90. Minute mit dem 3:1 alles klar. Dramatik brachte die Nachspielzeit: Niklas Rieger von der TSG Abtsgmünd sah in der 90. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Bereits in der 35. Minute hatte Tim Dritschler vom SC Unterschneidheim die Chance, vom Punkt auf 2:0 zu stellen, doch Torwart Dominik Schlipf parierte den Handelfmeter glänzend.

SV Jagstzell – SG Eigenzell-Ellenberg 2:2
In einer spannenden Begegnung brachte Max Zeller den SV Jagstzell in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später glich Denis Eisemann für die Gäste zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Antonio Saveski in der 53. Minute für die erneute Führung der Hausherren. Doch in der 80. Minute schlug Tim Kailer zu und sicherte der SG Eigenzell-Ellenberg das 2:2-Unentschieden.

SV Pfahlheim – FC Röhlingen 1:1
Der FC Röhlingen ging in der 39. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Julian Brendle mit 0:1 in Führung. In der 65. Minute glich Florian Czapka für den SV Pfahlheim zum 1:1 aus. In der 80. Minute musste Elias Reißmüller vom FC Röhlingen mit Gelb-Rot vom Platz – die Gäste beendeten die Partie in Unterzahl, retteten aber das Remis.

SGM Rindelbach/Neunheim – FC Ellwangen 2:7
Vor 200 Zuschauern erlebten die Gastgeber ein Debakel gegen starke Ellwanger. Kerim Ciraci brachte die Gäste in der 19. Minute per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Efendi Erol in der 23. Minute auf 0:2 und legte in der 39. Minute das 0:3 nach. David Banen Essome schraubte das Ergebnis in der 44. Minute auf 0:4. Direkt nach der Pause gelang Mathis Geist in der 46. Minute der Ehrentreffer zum 1:4. Doch die Gäste blieben eiskalt: Julian Schubert traf in der 57. Minute zum 1:5, Efendi Erol verwandelte in der 60. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 1:6, ehe Kadir Ciraci in der 76. Minute das 1:7 erzielte. Robin Schips betrieb in der 78. Minute noch Ergebniskosmetik zum 2:7.

TSV Adelmannsfelden – FV Viktoria Wasseralfingen 2:2
Der TSV Adelmannsfelden ging in der 38. Minute durch Johannes Sturm mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Cemal Krasniqi in der 41. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. In der 47. Minute drehte Marius Weber das Spiel zugunsten des FV Viktoria Wasseralfingen. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen: Francesco Helwer traf in der 71. Minute zum verdienten 2:2-Endstand.

TSV Westhausen – FSV Zöbingen 3:3
Ein turbulentes Remis sahen die Zuschauer in Westhausen. Lukas Schäfer brachte die Gastgeber in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erhöhte ein Eigentor von Linus Thum in der 46. Minute auf 2:0. Doch dann kam der FSV Zöbingen zurück: Simon Waizmann erzielte in der 56. Minute das 2:1. Lukas Schäfer stellte mit seinem zweiten Treffer in der 61. Minute den 3:1-Zwischenstand her. Aber die Gäste kämpften sich zurück: Johannes Müller traf in der 78. Minute zum 3:2, und in der 86. Minute machte Linus Thum mit seinem Tor zum 3:3 den Ausgleich perfekt.

SV Kerkingen – SGM Fachsenfeld/Dewangen 5:5
Ein atemberaubendes Spiel endete mit einem unglaublichen 5:5-Unentschieden. Daniel Deissler brachte den SV Kerkingen in der 1. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch Tim Brenner antwortete sofort und traf in der 6. und 7. Minute gleich doppelt zum 1:1 und 1:2. Julian Saur glich in der 17. Minute zum 2:2 aus, bevor Daniel Deissler in der 20. Minute das 3:2 erzielte. Nach der Pause erhöhte Lukas Bühlmeyer in der 52. Minute auf 4:2. Doch die Gäste schlugen zurück: Daniel Rembold verkürzte in der 61. Minute auf 4:3, und Tim Brenner traf in der 73. Minute erneut zum 4:4. Wieder war es Tim Brenner, der mit seinem vierten Treffer in der 73. Minute sogar das 4:5 markierte. Doch der SV Kerkingen stemmte sich dagegen und rettete dank Lukas Bühlmeyer in der 84. Minute mit dem 5:5 noch einen Punkt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

FV Sontheim/Brenz II – SC Hermaringen 4:3
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das bis in die Nachspielzeit spannend blieb. In der 17. Minute brachte Nils Rieger den SC Hermaringen mit 0:1 in Führung. Doch die Hausherren schlugen noch vor der Pause zurück: Luis Dörner glich in der 30. Minute zum 1:1 aus, und nur drei Minuten später traf Steven Färber in der 33. Minute zum 2:1. Nach der Pause kam Hermaringen zurück – Sven Killgus markierte in der 56. Minute das 2:2. Aber Sontheim legte erneut vor: Steven Färber traf in der 61. Minute zum 3:2, Timo Stein erhöhte in der 68. Minute sogar auf 4:2. In der Nachspielzeit machte es Hermaringen nochmals spannend, als Tom Kele in der 90.+2 Minute zum 4:3 traf. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

TV Steinheim – Türkspor Heidenheim 2:4
Die Partie begann furios: Bereits in der 8. Minute brachte Maik Behr den TV Steinheim mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Türkspor Heidenheim auf. Amir Werner erzielte in der 51. Minute das 1:1, ehe Denis Enes Werner in der 59. Minute per Foulelfmeter das 1:2 erzielte. Nur zwei Minuten später erhöhte Göktan Eroglu in der 61. Minute auf 1:3, und in der 66. Minute stellte erneut Amir Werner auf 1:4. Zwar konnte Patrick Rehorsch in der 87. Minute per Foulelfmeter noch einmal auf 2:4 verkürzen, doch am klaren Auswärtssieg von Türkspor änderte dies nichts mehr.

TKSV Giengen – Sportfreunde Fleinheim 0:3
Die Sportfreunde Fleinheim setzten sich auswärts souverän durch. In der 29. Minute traf Sören Weltin zur 0:1-Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Michael Illenberger in der 45. Minute auf 0:2. In der 70. Minute machte Simon Stets mit dem 0:3 endgültig alles klar. TKSV Giengen fand keine Mittel, um das Spiel noch einmal zu drehen.

SGM Königsbronn/Oberkochen – SV Söhnstetten 3:2
Die Gastgeber gingen in einem abwechslungsreichen Spiel in der 44. Minute durch Tim Bastendorf mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Ramon Renko in der 60. Minute zum 2:0 nach. Der SV Söhnstetten blieb jedoch gefährlich: Mathias Seeßle verkürzte in der 68. Minute auf 2:1. Nur fünf Minuten später stellte Peter Mager in der 73. Minute den alten Abstand wieder her und erzielte das 3:1. Zwar brachte Tom Häberle die Gäste in der 85. Minute mit dem 3:2 noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

FC Härtsfeld – Albsport Heidenheim 1:1
Ein kurzer Doppelschlag entschied diese Partie. Tobias Wachter brachte den FC Härtsfeld in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nur eine Minute später glich Bleon Berisha für Albsport Heidenheim in der 28. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim Remis.

TSV Gussenstadt – TSG Giengen 3:3
Ein wildes Hin und Her sahen die Zuschauer in Gussenstadt. Schon in der 4. Minute traf Dominik Damrose zum 1:0. Kristian Kuhn glich in der 11. Minute für die TSG Giengen aus. In der 18. Minute drehte Mohamad Alzaibak das Spiel zum 1:2, und kurz vor der Pause erhöhte Simon Lotterer in der 45. Minute sogar auf 1:3. Doch die Gastgeber gaben nicht auf: Patrick Schwarz verkürzte in der 48. Minute auf 2:3. Schließlich gelang Tom Ulshöfer in der 84. Minute der umjubelte 3:3-Ausgleich.

SGM Herbrechtingen/Bolheim – SGM Niederstotzingen/Rammingen 1:1
Vor 100 Zuschauern ging die SGM Herbrechtingen/Bolheim in der 33. Minute durch Matthias Koesler mit 1:0 in Führung. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch Tim Hendrik Merkle traf in der 85. Minute zum 1:1-Ausgleich für die Gäste. So endete die Partie mit einer Punkteteilung.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 06.10.2025, 19:00 Uhr
redAutor