Irres 7:2 des VfL Obereisesheim, Laupertshauen/Maselheim trumpft auf

SV Heilbronn am Leinbach – SGM NordHeimHausen 3:1

Ein Auftakt nach Maß für Heilbronn: Schon in der 4. Minute verwandelte Noah Kropp einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Doch die Gäste antworteten prompt, ebenfalls vom Punkt: Aykut Yaramaz traf in der 9. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause setzte Erkan Yaylaci in der 48. Minute das 2:1, ehe Noah Kropp in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand herstellte.

Spvgg Heinriet – SV Schluchtern 1:5

Der SV Schluchtern ließ der Spvgg Heinriet keine Chance und dominierte nach Belieben. Moritz Frank brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung und legte noch vor der Pause in der 45. Minute nach. Dazwischen traf Soner Bostan in der 34. Minute zum 0:2. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Soner Bostan in der 46. Minute auf 0:4. Tom Birkhold sorgte in der 59. Minute für das 0:5. Den Gastgebern blieb nur der Ehrentreffer durch Selim Sen in der 61. Minute.

SC Abstatt – Sportfreunde Lauffen II 4:1

Die Gastgeber starteten furios: Bereits in der 4. Minute traf Mateo Varkas zum 1:0, ehe Emin Karaman in der 18. Minute nachlegte. Matthias Islek erhöhte in der 36. Minute auf 3:0. Kurz vor der Pause verkürzte Rico Bezold in der 41. Minute, doch Mateo Varkas stellte in der 47. Minute den alten Abstand wieder her und machte den 4:1-Sieg perfekt.

SGM MassenbachHausen – TSV Talheim 1895 6:2

Ein torreiches Duell mit gleich zwei Elfmetern erlebten die Zuschauer. Zunächst brachte Julian Bertsch die Gäste in der 5. Minute per Handelfmeter in Führung. Doch Beat Fischer glich nur drei Minuten später per Foulelfmeter aus. Maximilian Preisner drehte in der 14. Minute die Partie, und erneut Beat Fischer erhöhte in der 37. Minute auf 3:1. Auch nach der Pause blieb er vom Punkt eiskalt und traf in der 54. Minute zum 4:1. Enno Müller legte in der 64. Minute nach, bevor erneut Julian Bertsch in der 69. Minute für Talheim traf. Den Schlusspunkt setzte einmal mehr Beat Fischer in der 73. Minute zum 6:2-Endstand.

SC Ilsfeld – SGM Fürfeld/Bonfeld 2:5

Die Gäste spielten offensiv stark auf, allen voran Lukas Krämer. Er traf in der 22. Minute zur Führung, verdoppelte in der 44. Minute und verwandelte in der 58. Minute auch noch einen Foulelfmeter. Zuvor hatte Hüseyincan Canakci in der 51. Minute das 0:3 erzielt. Chris Fackler brachte die Gastgeber in der 53. Minute und später in der 88. Minute zurück, doch Marvin Weigelt besiegelte in der 90.+4 Minute mit dem 2:5 den Auswärtssieg.

TSV Cleebronn – TGV Dürrenzimmern 2:2

Cleebronn schien schon wie der sichere Sieger, doch am Ende jubelten die Gäste. Erik Bülow brachte den TSV in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) in Führung, Kesha Wiczynski erhöhte in der 75. Minute auf 2:0. Doch dann kam der TGV zurück: Fynn Zetzsche verkürzte in der 81. Minute, und nur drei Minuten später stellte Gavin Theml den 2:2-Endstand her.

VfL Brackenheim – FSV Schwaigern II 3:1

Ein Eigentor von Lenny Bauer bescherte den Gästen in der 24. Minute die Führung. Doch Brackenheim kämpfte sich zurück: Frank Silvain Teku verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der 76. Minute drehte ausgerechnet Lenny Bauer mit einem Treffer ins richtige Tor die Partie. Joel Cretto sorgte in der 90.+1 Minute für den 3:1-Endstand und den Heimsieg.