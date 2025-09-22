Irres 7:2 des VfL Obereisesheim, Laupertshauen/Maselheim trumpft auf

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SV Heilbronn am Leinbach – SGM NordHeimHausen 3:1
Ein Auftakt nach Maß für Heilbronn: Schon in der 4. Minute verwandelte Noah Kropp einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Doch die Gäste antworteten prompt, ebenfalls vom Punkt: Aykut Yaramaz traf in der 9. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause setzte Erkan Yaylaci in der 48. Minute das 2:1, ehe Noah Kropp in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand herstellte.
Spvgg Heinriet – SV Schluchtern 1:5
Der SV Schluchtern ließ der Spvgg Heinriet keine Chance und dominierte nach Belieben. Moritz Frank brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung und legte noch vor der Pause in der 45. Minute nach. Dazwischen traf Soner Bostan in der 34. Minute zum 0:2. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Soner Bostan in der 46. Minute auf 0:4. Tom Birkhold sorgte in der 59. Minute für das 0:5. Den Gastgebern blieb nur der Ehrentreffer durch Selim Sen in der 61. Minute.
SC Abstatt – Sportfreunde Lauffen II 4:1
Die Gastgeber starteten furios: Bereits in der 4. Minute traf Mateo Varkas zum 1:0, ehe Emin Karaman in der 18. Minute nachlegte. Matthias Islek erhöhte in der 36. Minute auf 3:0. Kurz vor der Pause verkürzte Rico Bezold in der 41. Minute, doch Mateo Varkas stellte in der 47. Minute den alten Abstand wieder her und machte den 4:1-Sieg perfekt.
SGM MassenbachHausen – TSV Talheim 1895 6:2
Ein torreiches Duell mit gleich zwei Elfmetern erlebten die Zuschauer. Zunächst brachte Julian Bertsch die Gäste in der 5. Minute per Handelfmeter in Führung. Doch Beat Fischer glich nur drei Minuten später per Foulelfmeter aus. Maximilian Preisner drehte in der 14. Minute die Partie, und erneut Beat Fischer erhöhte in der 37. Minute auf 3:1. Auch nach der Pause blieb er vom Punkt eiskalt und traf in der 54. Minute zum 4:1. Enno Müller legte in der 64. Minute nach, bevor erneut Julian Bertsch in der 69. Minute für Talheim traf. Den Schlusspunkt setzte einmal mehr Beat Fischer in der 73. Minute zum 6:2-Endstand.
SC Ilsfeld – SGM Fürfeld/Bonfeld 2:5
Die Gäste spielten offensiv stark auf, allen voran Lukas Krämer. Er traf in der 22. Minute zur Führung, verdoppelte in der 44. Minute und verwandelte in der 58. Minute auch noch einen Foulelfmeter. Zuvor hatte Hüseyincan Canakci in der 51. Minute das 0:3 erzielt. Chris Fackler brachte die Gastgeber in der 53. Minute und später in der 88. Minute zurück, doch Marvin Weigelt besiegelte in der 90.+4 Minute mit dem 2:5 den Auswärtssieg.
TSV Cleebronn – TGV Dürrenzimmern 2:2
Cleebronn schien schon wie der sichere Sieger, doch am Ende jubelten die Gäste. Erik Bülow brachte den TSV in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) in Führung, Kesha Wiczynski erhöhte in der 75. Minute auf 2:0. Doch dann kam der TGV zurück: Fynn Zetzsche verkürzte in der 81. Minute, und nur drei Minuten später stellte Gavin Theml den 2:2-Endstand her.
VfL Brackenheim – FSV Schwaigern II 3:1
Ein Eigentor von Lenny Bauer bescherte den Gästen in der 24. Minute die Führung. Doch Brackenheim kämpfte sich zurück: Frank Silvain Teku verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der 76. Minute drehte ausgerechnet Lenny Bauer mit einem Treffer ins richtige Tor die Partie. Joel Cretto sorgte in der 90.+1 Minute für den 3:1-Endstand und den Heimsieg.
Kreisliga A2:
TSV Ellhofen 1906 – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 1:5
Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Bereits in der 9. Minute traf Laurend Mazrekaj zum 0:1. Nur zwei Minuten später erhöhte Benedikt Kuhne auf 0:2. Derselbe Spieler verwandelte in der 30. Minute einen Foulelfmeter und stellte früh auf 0:3. Louis Hengerer brachte Ellhofen kurz vor der Pause in der 45. Minute zurück ins Spiel, doch gleich nach Wiederanpfiff sorgte Laurend Mazrekaj in der 47. Minute für das 1:4. Den Schlusspunkt setzte Nick Bezold in der 88. Minute zum deutlichen Auswärtssieg.
TSV Hardthausen – VfL Obereisesheim 2:7
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Hardthausen. Eray Gültekin traf bereits in der 6. Minute zum 0:1, ehe Danar Taufik in der 13. und 42. Minute mit einem Doppelpack auf 0:3 stellte. Nach der Pause bauten Ahmed Güzel (53.), Denis Tolga Gottfried (63.) und Burak Bingöl (72.) die Führung auf 0:6 aus. Zwar konnte Patrick Voss in der 79. Minute verkürzen, und Robin Uhlschmied verwandelte in der 82. Minute einen Foulelfmeter zum 2:6. Doch Baris Yener setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt zum klaren 2:7-Erfolg für den VfL Obereisesheim.
SC Amorbach – SG Bad Wimpfen 5:3
Ein emotionales Tor-Spektakel entwickelte sich in Amorbach. Kahraman Kocak brachte die Gastgeber in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Ben Straub in der 49. Minute aus, doch nur Sekunden später stellte Furkan Öler mit einem Doppelpack in der 49. und 64. Minute auf 3:1. Ismail Celik erhöhte in der 77. Minute sogar auf 4:1, ehe Patrick Steiger in der 85. Minute für Bad Wimpfen verkürzte. In der langen Nachspielzeit traf Matthias Geiger in der 90.+9 Minute per Foulelfmeter zum 4:3, doch Rinor Nuhiu sorgte in der 90.+11 Minute für die Entscheidung. Zuvor hatte Michael Smolcic in der 77. Minute einen Foulelfmeter für Amorbach vergeben – Dirk Zimmermann hielt stark.
VfB Neuhütten – SV Sülzbach 0:0
In einem kampfbetonten Spiel mit 150 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es torlos.
SGM Neudenau/Siglingen – TSV Heinsheim 3:0
Die Hausherren bestimmten das Geschehen und gingen in der 37. Minute durch Jessy Pfeiffer in Führung. Joshua Schmitt legte in der 55. Minute nach, ehe Daniel Wolpert in der 90. Minute den Endstand herstellte. Überschattet wurde die Partie von drei Platzverweisen: In der 45. Minute sah Silvio Amico von der SGM Neudenau/Siglingen die Rote Karte. Max Fritschle vom TSV Heinsheim musste in der 67. Minute ebenfalls mit Rot vom Platz. Kurz darauf folgte in der 75. Minute noch die Gelb-Rote Karte für Maurice Dürr vom TSV Heinsheim.
Spvgg Möckmühl – SGM Höchstberg/Tiefenbach 3:0
Die Spvgg Möckmühl ließ vor 200 Zuschauern nichts anbrennen. Dennis Balb erzielte in der 36. Minute das 1:0, Lukas Stammer legte in der 45. Minute nach. Daniel Puchner traf in der 58. Minute zum 3:0-Endstand.
TSV Weinsberg – SGM Langenbrettach 1:1
Ein Blitzstart brachte Weinsberg durch Niklas Fackler in der 4. Minute in Führung. Doch die Gäste hielten dagegen und glichen in der 65. Minute durch Fabian Knölle aus. Am Ende stand ein gerechtes Remis.
TSV Duttenberg – TSV Löwenstein 2:2
Die Gastgeber gingen früh durch Leon Heichele in der 12. Minute in Führung. Zwar glich Dennis Overkamp in der 19. Minute aus, doch Julian Heichele stellte in der 33. Minute auf 2:1. In der Nachspielzeit schlug Kevin Müller für Löwenstein in der 90.+4 Minute zu und rettete seiner Mannschaft das Unentschieden. In der 64. Minute schwächte sich Duttenberg zudem, als Maik Celik die Gelb-Rote Karte sah.
Kreisliga A3:
SC Michelbach/Wald – SSV Gaisbach 2:1
Ein dramatisches Finale erlebten die Zuschauer in Michelbach. In der 80. Minute brachte Niklas Meinhold den SC Michelbach/Wald mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Chris Weber für den SSV Gaisbach aus. Als alles nach einem Remis aussah, übernahm Niklas Meinhold in der 90. Minute die Verantwortung vom Punkt und verwandelte einen Foulelfmeter eiskalt zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – TV Niederstetten 1:2
Die SGM Künzelsau-Ingelfingen startete stark: Jeremy Jung-Bruch erzielte in der 32. Minute das 1:0. Kurz nach der Pause erhöhte Philipp Heppel in der 48. Minute auf 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Jakob Süßmann traf in der 58. Minute zum 2:1-Anschluss und machte die Partie spannend. In der Nachspielzeit wurde Philipp Heppel vom TV Niederstetten in der 94. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.
TSV Dörzbach/Klepsau – SC Amrichshausen 0:4
Vor 200 Zuschauern war der SC Amrichshausen klar überlegen. Jonas Oechsle eröffnete den Torreigen in der 32. Minute. Noch vor der Pause erhöhte Mario Bürklen in der 41. Minute. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Amrichshausen dominant: Mario Bürklen schnürte in der 74. Minute seinen Doppelpack, ehe Jakob Limbach in der 80. Minute zum 0:4-Endstand traf.
SGM Niedernhall/Weißbach – TSG Verrenberg 1:2
Bereits in der 18. Minute brachte Marco Simon die Gäste in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Niklas Renner für die SGM Niedernhall/Weißbach aus. In der 50. Minute sorgte Elmir Korjenic schließlich für das 1:2, das Verrenberg am Ende den Auswärtssieg sicherte.
SG Taubertal/Röttingen – TSV Kupferzell 0:5
Der TSV Kupferzell war in allen Belangen überlegen. Uson Kozhomanbetov traf in der 40. und 42. Minute doppelt. Nach der Pause erhöhten Alexander Stirn in der 60. Minute, Moritz Jakesch in der 65. Minute und erneut Alexander Stirn in der 75. Minute zum klaren 0:5-Erfolg.
FC Creglingen – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 3:5
Ein Offensivspektakel bekamen die Zuschauer geboten. Michael Müller traf bereits in der 9. und 13. Minute zum 0:2 für die Gäste. Doch Justus Gerlinger brachte den FC Creglingen mit Toren in der 15. und 19. Minute zurück ins Spiel. Niko Humm stellte in der 23. Minute auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel traf Benno Schneider in der 58. Minute und erneut Michael Müller in der 81. Minute zum 2:5. Zwar konnte Luis Konrad in der 87. Minute noch verkürzen, doch der Auswärtssieg der SGM war nicht mehr in Gefahr.
VfB Bad Mergentheim – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab 6:1
Ein echtes Ausrufezeichen setzte der VfB Bad Mergentheim. Stefan Haun eröffnete den Torreigen in der 6. Minute, ehe Sandro Pano in der 22. Minute für die Gäste ausglich. Kurz vor der Pause stellte Kevin Röckert per Foulelfmeter in der 44. Minute die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel legte Sebastian Ikas in der 59. Minute das 3:1 nach. Kevin Röckert erhöhte in der 70. Minute auf 4:1, Bryant Oyeleke traf in der 75. Minute und Robin Schwab stellte in der 84. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter den 6:1-Endstand her.
Kreisliga A1:
SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SG Gammertingen/KFH 1:2
Die Gäste aus Gammertingen erwischten den besseren Start. Alexander Sauter brachte sie in der 28. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Tobias Pfender in der 47. Minute für die Spielgemeinschaft Renhardsweiler/Bad Saulgau aus. Doch in der 64. Minute sorgte Maurice Lutz für den entscheidenden Treffer zum 1:2-Auswärtssieg.
FC Mengen II – FC Ostrach 0:2
Adrian Eberle wurde zum Matchwinner für den FC Ostrach. Mit einem Doppelschlag in der 33. und 36. Minute entschied er die Partie früh. Mengen II fand kein Mittel, um zurückzukommen, sodass die Gäste souverän drei Punkte mitnahmen.
FV Altheim – SG Daugendorf/Unlingen 1:1
Vor 300 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Duell. Markus Isele brachte die SG Daugendorf/Unlingen kurz vor der Pause in der 45. Minute mit 0:1 in Führung. Doch Johannes Schwörer erzielte in der 61. Minute den verdienten Ausgleich. In der 85. Minute schwächte Sebastian Gaupp den FV Altheim, als er nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.
TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – FC Laiz 0:0
Vor 250 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch, doch Tore wollten nicht fallen. Am Ende stand ein torloses, aber hart umkämpftes Remis.
SV Braunenweiler – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 2:1
Ein packendes Finale erlebten die Zuschauer in Braunenweiler. Bereits in der 8. Minute brachte Manuel Riegger die Gastgeber in Führung. Pirmin Steidle glich in der 49. Minute für die Gäste aus. Kurz vor Schluss sorgte Matthias Roth mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute für das umjubelte 2:1. In der 89. Minute sah Christian Gebhart vom SV Braunenweiler noch die Rote Karte.
SG Hettingen/Inneringen – SV Langenenslingen 3:0
Nach einer torlosen ersten Hälfte legte die SG Hettingen/Inneringen im zweiten Durchgang los. Max Holzmann eröffnete in der 59. Minute den Torreigen, Christoph Müller erhöhte in der 85. Minute. Timo Reinhard setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Heimsieg.
SG Bronnen/Neufra – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 4:0
Die Gastgeber dominierten klar. Salih Gencer traf in der 29. Minute zur Führung. Marco Kunz verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Danach erhöhten Tufan Aktepe (71.) und Florian Ollinger (82.) zum 4:0-Endstand.
Kreisliga A2:
SG Warthausen/Birkenhard – SV Schemmerhofen 3:3
Ein echtes Spektakel erlebten die Zuschauer in Warthausen. Schon in der 8. Minute brachte Patrick Wilpert die Gastgeber in Führung. Marc Habrik glich in der 23. Minute für Schemmerhofen aus, ehe Justin Ehe (34.) und Dario Ehe (55.) die Partie zugunsten der Gäste drehten. Doch Warthausen gab nicht auf: Patrick Wilpert verkürzte in der 65. Minute auf 2:3. In einer dramatischen Nachspielzeit war es schließlich Selin Leicht, der in der 90.+7 Minute den umjubelten Ausgleich erzielte.
FC Mittelbiberach – SG Äpfingen/Baltringen 4:1
Die Hausherren dominierten von Beginn an. Lukas Ries eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, gefolgt von Jonathan Samuel Schilli in der 20. Minute und Janik Martin in der 37. Minute. Zwar verkürzten die Gäste zwischenzeitlich, doch Jonas Oskar Ruf stellte den komfortablen Vorsprung wieder her. Am Ende machte Lukas Ries in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer den klaren 4:1-Sieg perfekt.
SV Betzenweiler – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:3
Die Gäste setzten sich souverän durch. Felix Lietz traf in der 26. Minute zum 0:1, ehe Louis Russ mit einem Doppelpack in der 37. und 59. Minute für klare Verhältnisse sorgte.
TSV Riedlingen II – SG Alberweiler/Aßmannshardt 1:4
Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Ilyas Aksit brachte Alberweiler/Aßmannshardt bereits in der 3. Minute in Führung. Leon Sauter erhöhte in der 35. Minute auf 0:2, bevor Robin Mohr in der 38. Minute per Foulelfmeter auf 0:3 stellte. Jalil Rasuli brachte die Gastgeber in der 72. Minute zurück ins Spiel, doch erneut Robin Mohr machte in der 76. Minute alles klar.
FC Wacker Biberach – SG Laupertshauen/Maselheim 2:6
Ein Torfestival mit klaren Vorteilen für die Gäste. Lukas Vogel traf früh in der 2. Minute zum 0:1, ehe Mehmet Sahin in der 24. Minute ausglich. Danach drehte Lukas Vogel erneut auf und erzielte in der 31. Minute die Führung. Leon Steinhauser erhöhte in der 45. Minute auf 1:3. Zwar konnte Luca Ries in der 67. Minute verkürzen, doch Christian Jörg (74.), Ruben Grundei (76.) und Alexander Schuler (83.) machten den deutlichen 2:6-Auswärtserfolg perfekt.
FV Neufra/Donau – SV Eintracht Seekirch 3:2
Die Hausherren starteten furios: Fabian Brehm traf in der 4. und 13. Minute gleich doppelt. Doch Lulzim Rahmani (27.) und Agim Rahmani (39.) brachten Seekirch zurück ins Spiel. Nach der Pause war es Kubilay Coskun, der in der 51. Minute den umjubelten 3:2-Siegtreffer für Neufra/Donau erzielte.
SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SV Winterstettenstadt 2:2
Bereits in der 5. Minute brachte Luca Beck die Gastgeber in Führung. Doch Martin Müller glich in der 11. Minute schnell aus. Johannes Rehberg traf in der 58. Minute zum 2:1, doch Niklas Müller stellte in der 72. Minute den 2:2-Endstand her.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Dürmentingen 0:2
Die Gäste sicherten sich einen Auswärtssieg. Patrick Schlegel brachte Dürmentingen in der 16. Minute in Front. Elias Madarac sorgte in der 66. Minute für die Entscheidung zum 0:2.
Kreisliga A3:
SF Bronnen – SV Baustetten abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.
SV Sulmetingen II – Türkspor Biberach 2:0
Mit viel Leidenschaft sicherte sich der SV Sulmetingen II einen wichtigen Heimsieg. Timo Bayer traf in der 40. Minute zur Führung. Ein unglückliches Eigentor von Eugen Bangert in der 81. Minute besiegelte die Niederlage der Gäste. In der Nachspielzeit schwächte sich Sulmetingen noch selbst: Florian Birk sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte.
SV Ellwangen – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 3:1
Vor 100 Zuschauern setzte sich Ellwangen verdient durch. Justin Lemmermeyer brachte seine Mannschaft in der 42. Minute in Führung. Kurz darauf verwandelte Selim Altinsoy in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Levi Mahle erhöhte in der 81. Minute auf 3:0, ehe Philipp Wohnhaas in der 87. Minute für den Ehrentreffer der Gäste sorgte.
SV Burgrieden – SG Rot/Haslach 1:2
Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt. Kai Barthel erzielte in der 32. Minute das 0:1, und nur drei Minuten später erhöhte Marc Martin auf 0:2. Jonas Enderle brachte Burgrieden mit seinem Treffer in der 51. Minute zurück ins Spiel, doch es blieb beim knappen Auswärtserfolg.
TSG Achstetten – SG Reinstetten/Hürbler II 2:3
Ein packendes Duell, das die Gäste knapp für sich entschieden. Luka Bischof traf in der 13. Minute zur Führung für Achstetten. Dominik Kächler glich in der 27. Minute aus. Danach drehte Elias Hampp mit Treffern in der 65. und 71. Minute das Spiel. Ein Eigentor von Simon Laubheimer in der 85. Minute machte die Schlussphase noch einmal spannend, doch die Gäste retteten den Sieg.
BSC Berkheim – FC Blau-Weiß Bellamont 0:1
126 Zuschauer sahen ein zähes Ringen, in dem die Gäste in der Schlussphase den entscheidenden Punch setzten. Marian Merk erzielte in der 83. Minute das Tor des Tages.
SV Dettingen/Iller – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 0:1
Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus, doch in der Nachspielzeit schlug Tannheim/Aitrach zu. Gabriel Boscher erzielte in der 90.+6 Minute den viel umjubelten Siegtreffer.
Sportfreunde Schwendi – SV Kirchdorf/Iller 4:2
Ein torreiches Spiel, das die Sportfreunde Schwendi für sich entschieden. Michael Lerch brachte seine Mannschaft in der 33. Minute in Führung, doch Mark Sagi glich in der 40. Minute aus. Nach der Pause traf Christian Stier in der 53. Minute zum 2:1, ehe erneut Michael Lerch nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Dardan Morina stellte in der 67. Minute auf 4:1. Tobias Göppel verkürzte zwar direkt im Gegenzug in der 68. Minute, doch an der Niederlage konnte das nichts mehr ändern.
