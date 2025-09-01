Irres 6:6 in Obereisesheim, Höchstberg vergibt zwei Elfer, Laiz stark

FSV Schwaigern II – SGM MassenbachHausen 1:1

Der FSV Schwaigern II startete stark in die Partie und ging bereits in der 7. Minute durch Ben-David Pieldner in Führung. Die Gäste aus MassenbachHausen fanden jedoch zurück ins Spiel und glichen in der 30. Minute durch Salvatore Reale zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit blieben beide Teams ohne weitere Treffer, sodass die Punkte geteilt wurden.

SV Heilbronn am Leinbach – TSV Güglingen 0:11

Eine herbe Pleite kassierte der SV Heilbronn am Leinbach. Der TSV Güglingen war in allen Belangen überlegen und gewann am Ende zweistellig mit 11:0. Die Gastgeber fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und mussten die deutliche Niederlage hinnehmen.

Spvgg Heinriet – VfL Brackenheim 2:4

Die Zuschauer sahen eine spannende Begegnung, in der der VfL Brackenheim den besseren Start erwischte. Frank Silvain Teku brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Kevin Santos Ferreira glich nur zwei Minuten später aus. In der Schlussphase der zweiten Hälfte drehte Yassin Barini mit zwei Treffern in der 71. und 76. Minute das Spiel zugunsten der Gäste. Frank Silvain Teku erhöhte in der 83. Minute auf 1:4. Der Treffer von Andreas Wägele in der 86. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

SV Schluchtern – SC Ilsfeld 3:2

Ein echtes Kräftemessen erlebten die Zuschauer in Schluchtern. Michele Varallo brachte den SV in der 14. Minute in Führung, ehe Chris Fackler in der 32. Minute ausglich. Nach der Pause stellte Luca Janoschka in der 48. Minute auf 2:1, doch Torben Hierl glich in der 66. Minute erneut aus. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Michele Varallo in der 74. Minute per Foulelfmeter.

TGV Dürrenzimmern – GSV Eibensbach 2:0

Die Partie blieb lange offen, ehe Daniel Zahner in der 83. Minute für die erlösende Führung der Hausherren sorgte. In der siebten Minute der Nachspielzeit legte Jannik Fender das 2:0 nach und machte den Heimsieg des TGV Dürrenzimmern perfekt.

SGM Fürfeld/Bonfeld – SV Leingarten 2:0

Die SGM Fürfeld/Bonfeld zeigte eine souveräne Vorstellung. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Yannik Neuweiler in der 55. Minute das 1:0. Lukas Krämer sorgte in der 76. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

TSV Talheim 1895 – SC Abstatt 3:0

Der TSV Talheim entschied das Spiel bereits vor der Pause. In der 37. Minute brachte Tizian Neutz die Hausherren in Führung. Julian Bertsch erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0 und legte in der 41. Minute mit dem 3:0 nach. In der zweiten Halbzeit verwaltete Talheim den Vorsprung souverän.

SGM NordHeimHausen – TSV Cleebronn 2:3

Der TSV Cleebronn setzte sich in einem spannenden Spiel knapp durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Henry Frank in der 64. Minute zur Führung und legte in der 70. Minute das 0:2 nach. Luca Rieger erhöhte in der 77. Minute auf 0:3. In der Schlussphase kam die SGM durch Aykut Yaramaz (90.) und Florian Becher (90.+5) zwar noch einmal heran, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern. In der 90. Minute sah Leon Kraus von der SGM NordHeimHausen zudem die Rote Karte.