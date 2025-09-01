Irres 6:6 in Obereisesheim, Höchstberg vergibt zwei Elfer, Laiz stark

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
FSV Schwaigern II – SGM MassenbachHausen 1:1
Der FSV Schwaigern II startete stark in die Partie und ging bereits in der 7. Minute durch Ben-David Pieldner in Führung. Die Gäste aus MassenbachHausen fanden jedoch zurück ins Spiel und glichen in der 30. Minute durch Salvatore Reale zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit blieben beide Teams ohne weitere Treffer, sodass die Punkte geteilt wurden.
SV Heilbronn am Leinbach – TSV Güglingen 0:11
Eine herbe Pleite kassierte der SV Heilbronn am Leinbach. Der TSV Güglingen war in allen Belangen überlegen und gewann am Ende zweistellig mit 11:0. Die Gastgeber fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und mussten die deutliche Niederlage hinnehmen.
Spvgg Heinriet – VfL Brackenheim 2:4
Die Zuschauer sahen eine spannende Begegnung, in der der VfL Brackenheim den besseren Start erwischte. Frank Silvain Teku brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Kevin Santos Ferreira glich nur zwei Minuten später aus. In der Schlussphase der zweiten Hälfte drehte Yassin Barini mit zwei Treffern in der 71. und 76. Minute das Spiel zugunsten der Gäste. Frank Silvain Teku erhöhte in der 83. Minute auf 1:4. Der Treffer von Andreas Wägele in der 86. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.
SV Schluchtern – SC Ilsfeld 3:2
Ein echtes Kräftemessen erlebten die Zuschauer in Schluchtern. Michele Varallo brachte den SV in der 14. Minute in Führung, ehe Chris Fackler in der 32. Minute ausglich. Nach der Pause stellte Luca Janoschka in der 48. Minute auf 2:1, doch Torben Hierl glich in der 66. Minute erneut aus. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Michele Varallo in der 74. Minute per Foulelfmeter.
TGV Dürrenzimmern – GSV Eibensbach 2:0
Die Partie blieb lange offen, ehe Daniel Zahner in der 83. Minute für die erlösende Führung der Hausherren sorgte. In der siebten Minute der Nachspielzeit legte Jannik Fender das 2:0 nach und machte den Heimsieg des TGV Dürrenzimmern perfekt.
SGM Fürfeld/Bonfeld – SV Leingarten 2:0
Die SGM Fürfeld/Bonfeld zeigte eine souveräne Vorstellung. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Yannik Neuweiler in der 55. Minute das 1:0. Lukas Krämer sorgte in der 76. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeber.
TSV Talheim 1895 – SC Abstatt 3:0
Der TSV Talheim entschied das Spiel bereits vor der Pause. In der 37. Minute brachte Tizian Neutz die Hausherren in Führung. Julian Bertsch erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0 und legte in der 41. Minute mit dem 3:0 nach. In der zweiten Halbzeit verwaltete Talheim den Vorsprung souverän.
SGM NordHeimHausen – TSV Cleebronn 2:3
Der TSV Cleebronn setzte sich in einem spannenden Spiel knapp durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Henry Frank in der 64. Minute zur Führung und legte in der 70. Minute das 0:2 nach. Luca Rieger erhöhte in der 77. Minute auf 0:3. In der Schlussphase kam die SGM durch Aykut Yaramaz (90.) und Florian Becher (90.+5) zwar noch einmal heran, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern. In der 90. Minute sah Leon Kraus von der SGM NordHeimHausen zudem die Rote Karte.
Kreisliga A2:
TSV Ellhofen 1906 – SV Sülzbach 0:6
Der SV Sülzbach feierte einen überzeugenden Auswärtssieg in Ellhofen. Schon früh brachte Robbie Häcker die Gäste in der 4. Minute in Führung. Jannick Hahner erhöhte mit einem Doppelpack in der 32. und 37. Minute auf 3:0, ehe Marcus Seeburger kurz vor der Pause zum 4:0 traf. Nach dem Seitenwechsel legte Matthias Kranzioch in der 53. Minute nach, und Maximilian Susset setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt. In der 55. Minute sah Timm Ihle vom TSV Ellhofen die Rote Karte.
TSV Hardthausen – TSV Duttenberg 6:0
Der TSV Hardthausen dominierte den gesamten Spielverlauf. Bereits in der 2. Minute traf Marco Uhlschmied zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte er auf 2:0. In der zweiten Hälfte baute Finn Schmelcher den Vorsprung in der 49. Minute aus, bevor Robin Uhlschmied mit einem Dreierpack in der 62., 77. und 90. Minute den klaren 6:0-Erfolg perfekt machte.
VfL Obereisesheim – Spvgg Möckmühl 6:6
Ein spektakuläres Torfestival endete ohne Sieger. Der VfL Obereisesheim legte durch Akay Gültekin (4.) und Joe Dan Brown (12.) einen Traumstart hin, ehe Raphael Ferreira dos Santos in der 21. Minute per Foulelfmeter verkürzte. Elias Fleps (37.), Dennis Balb (40.) und Lukas Stammer (55.) drehten das Spiel für Möckmühl, bevor Eray Gültekin (56.) und erneut Akay Gültekin (64.) den Ausgleich herstellten. Doch die Gäste gingen durch Darius-Bogdan Galusca (66.) und Lukas Stammer (69.) wieder mit 6:4 in Führung. Denis Tolga Gottfried brachte Obereisesheim in der 73. Minute heran und rettete in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 6:6-Endstand.
TSV Löwenstein – SGM Neudenau/Siglingen 1:1
In einer umkämpften Partie ging die SGM Neudenau/Siglingen in der 27. Minute durch Joshua Schmitt per Foulelfmeter in Führung. Nur sechs Minuten später glich Dennis Overkamp für die Gastgeber aus. Danach neutralisierten sich beide Teams, sodass es beim Unentschieden blieb.
SGM Langenbrettach – VfB Neuhütten 1:2
Marvin Lang brachte den VfB Neuhütten früh in Führung (2.). Nach dem Ausgleich von Tom-Luca Freitag in der 50. Minute war es erneut Marvin Lang, der in der 68. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:2 erzielte. In der 90. Minute sah Johannes Haderecker vom VfB Neuhütten die Gelb-Rote Karte.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – SC Amorbach 1:3
Der SC Amorbach nutzte seine Chancen eiskalt. Maximilian Zeki Boy erzielte in der 39. Minute das 0:1, Albert Tobias Alonso erhöhte in der 60. Minute auf 0:2. Zwar verkürzte Dennis Knapp in der 74. Minute, doch in der Nachspielzeit traf Kahraman Kocak per Foulelfmeter zum 1:3. Bitter für die Gastgeber: Sowohl Dennis Knapp (70.) als auch Joshua Gehrig (90.) scheiterten jeweils per Foulelfmeter an Torhüter Michael Smolcic.
TSV Heinsheim – SG Bad Wimpfen 0:4
Die SG Bad Wimpfen zeigte sich in Torlaune. Matthias Geiger traf in der 14. Minute zum 0:1, Ben Straub legte in der 34. Minute nach. Kurz vor der Pause erhöhte Patrick Steiger auf 0:3. In der 54. Minute verwandelte Matthias Geiger zudem einen Foulelfmeter zum 0:4-Endstand.
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – TSV Weinsberg 4:1
Die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn begann furios: Marvin Marrone traf in der 6. Minute zur Führung und legte in der 22. Minute nach. Tom Laurinat baute den Vorsprung in der 43. Minute per Foulelfmeter weiter aus. Nach dem Anschlusstreffer von Steven Schneiders in der 58. Minute blieb der TSV Weinsberg zwar im Spiel, doch Benedikt Kuhne setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt zum verdienten 4:1-Heimerfolg.
Kreisliga A3:
TV Niederstetten – SG Taubertal/Röttingen 2:0
Der TV Niederstetten holte einen Heimsieg. Fabian Löber traf in der 28. Minute zur Führung. In der 52. Minute sah Marvin Landwehr vom TV Niederstetten die Rote Karte, doch auch in Unterzahl blieb die Heimelf stabil. Ein Eigentor von Sandro Strecker in der 79. Minute besiegelte den 2:0-Endstand.
SC Michelbach/Wald – TSG Verrenberg 4:1
Der SC Michelbach/Wald überzeugte mit einer starken ersten Halbzeit. Niklas Meinhold sorgte mit Treffern in der 35. und 38. Minute für die frühe 2:0-Führung. Kurz darauf erhöhte Nikolas Streckfuß in der 42. Minute auf 3:0. In der 65. Minute machte erneut Niklas Meinhold seinen Dreierpack perfekt. Denny Haspel gelang in der 75. Minute nur noch der Ehrentreffer für die Gäste.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – FC Creglingen 2:3
Eine packende Partie boten beide Teams. Justus Gerlinger brachte die Gäste aus Creglingen in der 11. Minute in Führung, ehe Ejmad Demaku nur vier Minuten später den Ausgleich erzielte. Tristan Englert traf in der 61. Minute per Foulelfmeter zum 1:2, doch Ejmad Demaku glich in der 64. Minute per Handelfmeter erneut aus. In der 73. Minute war es wieder Justus Gerlinger, der den Siegtreffer für die Gäste markierte.
SSV Gaisbach – SV Harthausen 1970 1:1
Julian Schmitz brachte den SSV Gaisbach in der 19. Minute in Führung. Die Gäste aus Harthausen drängten in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, der Johannes Heidinger in der 80. Minute gelang. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte.
VfB Bad Mergentheim – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 5:2
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Bad Mergentheim. Pablo Riveros brachte die Gastgeber früh in der 5. Minute in Führung, ehe Johannes Kohler in der 10. Minute für die Gäste ausglich. Direkt nach diesem Treffer musste Mustapha Sanyang vom VfB Bad Mergentheim mit Rot wegen einer Notbremse vom Feld. Doch die Gastgeber ließen sich nicht beirren: Marvin Heinzl (40.) und Paul Meinczinger (44.) stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Nach dem 4:1 von Valentin Zeller in der 73. Minute und dem 4:2 von Kevin Röckert in der 78. Minute setzte Paul Meinczinger per Foulelfmeter in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:2.
1. FC Igersheim – SGM Niedernhall/Weißbach 0:0
In einer umkämpften Begegnung trennten sich beide Teams torlos. Kurz vor Schluss sah Mamadou Sire Balde vom 1. FC Igersheim in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte.
TSV Kupferzell – TSV Dörzbach/Klepsau 3:4
Ein wahres Spektakel bekamen die Zuschauer in Kupferzell geboten. Moritz Jakesch (9.) und Lukas Renner (28.) brachten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung. Frank Leiser (34.) und Simon Köder (44.) sorgten jedoch noch vor der Pause für den Ausgleich. In der 56. Minute traf erneut Moritz Jakesch zur 3:2-Führung für Kupferzell, die Kevin Walz in der 58. Minute wieder egalisierte. In der 74. Minute erzielte Tim Waterstrat schließlich den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.
SG TSV Bitzfeld/TSV Schwabbach – SC Amrichshausen 1:2
Der SC Amrichshausen setzte sich knapp durch. Jan Müller traf kurz vor der Pause in der 45. Minute zur Führung, die Jonas Oechsle in der 60. Minute ausbaute. Nico Herrmann verkürzte in der 62. Minute für die Gastgeber, doch zu einem Punktgewinn reichte es nicht mehr.
Kreisliga A1:
SV Langenenslingen – FV Altheim 2:2
Die Zuschauer sahen ein umkämpftes Remis. Calep Gabila Jina brachte Langenenslingen in der 23. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Bastian Blaicher für Altheim aus. In der 67. Minute traf Johannes Schwörer zur 2:1-Führung der Gäste, doch Jonas Fischer rettete den Gastgebern mit seinem Treffer in der 80. Minute einen Punkt.
SGM Altshausen/Ebenweiler – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 4:0
Altshausen/Ebenweiler ließ den Gästen keine Chance. Josip Matusin eröffnete das Spiel mit einem frühen Treffer in der 8. Minute und legte in der 35. Minute das 2:0 nach. Nach der Pause baute Benjamin Klamert in der 51. Minute die Führung aus, ehe erneut Josip Matusin in der 52. Minute den 4:0-Endstand besiegelte.
FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SG Bronnen/Neufra 1:3
Die Hausherren starteten gut in die Partie und gingen in der 4. Minute durch Christoph Grof in Führung. Doch die Gäste drehten die Partie: Marco Kunz erzielte in der 23. Minute den Ausgleich, ehe Marlon Geng in der 47. Minute das 2:1 besorgte. Mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 59. Minute stellte Marco Kunz den 3:1-Endstand her.
FC Laiz – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 8:1
Ein Torfestival erlebten die 150 Zuschauer in Laiz. Daniel Lauria (4.) und Christoph Richter (6.) stellten früh auf 2:0. Nach dem 3:0 durch Vittorio Lettieri in der 41. Minute verkürzte Jaquille Manzie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 3:1. Doch im zweiten Durchgang spielte nur noch Laiz: Julius Frank (48.), erneut Vittorio Lettieri (59.), Daniel Lauria (72., 77.) und Dennis Schäfer (83.) machten den 8:1-Kantersieg perfekt.
SG Daugendorf/Unlingen – FC Mengen II 3:0
Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin: Felix Ries traf bereits in der 1. Minute zur Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Daniel Schwarz in der 45. Minute, ehe Johann Föhr direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute den 3:0-Endstand herstellte.
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FC Ostrach 1:4
Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando. Dominik Lück (59.), Luca Senn (62.) und Sammy Guglielmo (65.) schossen Ostrach innerhalb weniger Minuten mit 3:0 in Front. Lenny Weiß konnte in der 70. Minute verkürzen, doch René Zimmermann stellte nur eine Minute später den 4:1-Endstand her.
SG Hettingen/Inneringen – SV Braunenweiler 1:1
In einer ausgeglichenen Partie ging Braunenweiler in der 23. Minute durch Matthias Roth in Führung. Nach dem Seitenwechsel nutzte Timo Reinhard in der 64. Minute seine Chance und sorgte für den verdienten Ausgleich der Gastgeber.
Kreisliga A2:
SV Schemmerhofen – SV Winterstettenstadt 6:0
Ein echtes Offensivfeuerwerk bot der SV Schemmerhofen seinen Anhängern. Marc Miller eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, nur zwei Minuten später legte Jan Habrik nach. Dann drehte Dario Ehe auf und schnürte mit Treffern in der 24., 33. und 34. Minute einen lupenreinen Hattrick. Kurz vor der Pause machte Marc Habrik in der 44. Minute das halbe Dutzend voll und besiegelte den klaren 6:0-Heimsieg.
SG Warthausen/Birkenhard – SV Betzenweiler 2:2
Die Zuschauer erlebten ein packendes Unentschieden. Max Haller brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, doch Fabian Argo glich nur fünf Minuten später aus. Nach einer Stunde brachte Mohamed Kassem die SG Warthausen/Birkenhard in der 65. Minute erneut in Front, doch Dimitri Bärwald rettete Betzenweiler mit seinem Treffer in der 73. Minute einen Punkt.
SG Laupertshausen/Maselheim – FC Mittelbiberach 1:4
Die Gäste aus Mittelbiberach nahmen die drei Punkte mit. Daniel Grosz brachte sie in der 22. Minute in Führung. Nach einer starken Phase im zweiten Durchgang erhöhte Jonathan Samuel Schilli in der 76. Minute auf 2:0, bevor Manuel Schirmer in der 88. Minute nachlegte. Zwar konnte Alexander von Tomkewitsch in der 90. Minute noch auf 1:3 verkürzen, doch nur Sekunden später stellte erneut Jonathan Samuel Schilli den 4:1-Endstand her.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Dürmentingen 1:2
Alberweiler erwischte den besseren Start und ging in der 10. Minute durch Hannes Mohr in Führung. Doch der SV Dürmentingen schlug eiskalt zurück: Niklas Weggenmann glich in der 16. Minute aus, ehe Patrick Schlegel per Foulelfmeter in der 47. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte.
SG Muttensweiler/Hochdorf – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 4:0
Die Hausherren ließen keine Zweifel aufkommen. Fabian Fels traf in der 38. Minute zur Führung und legte kurz nach der Pause in der 49. Minute nach. Felix Lietz erhöhte in der 62. Minute auf 3:0 und setzte mit seinem zweiten Treffer in der 67. Minute den Schlusspunkt zum 4:0.
SG Äpfingen/Baltringen – FV Neufra/Donau 5:0
Vor 156 Zuschauern zeigte die SG Äpfingen/Baltringen eine bärenstarke Vorstellung. Jan Müller eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Niklas Ruf baute die Führung in der 38. Minute aus, bevor Fabian Bogenrieder in der 56. Minute das 3:0 markierte. Benedikt Pult erhöhte in der 78. Minute auf 4:0, ehe Niklas Ruf in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer den klaren 5:0-Sieg perfekt machte.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Eintracht Seekirch 3:0
Die SG Attenweiler/Oggelsbeuren war an diesem Tag nicht zu stoppen. Patrick Rief traf bereits in der 13. Minute zur Führung. Lukas Aßfalg legte in der 28. Minute nach, ehe Lukas Weller in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte mit dem 3:0 den Schlusspunkt setzte.
FC Wacker Biberach – TSV Riedlingen II 2:0
Vor den Augen von Schiedsrichter Lothar Gaiser sicherte sich der FC Wacker Biberach einen verdienten Heimsieg. Felix Werner brachte die Gastgeber in der 16. Minute auf Kurs, und Ben Mersinger sorgte direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.
Kreisliga A3:
SV Kirchdorf/Iller – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 1:3
Die Hausherren starteten stark und gingen in der 13. Minute durch Mark Sagi in Führung. Doch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken: Florian Villinger glich in der 24. Minute aus. Nach der Pause drehte Jan Osterried in der 60. Minute das Spiel, bevor Niklas Villinger nur vier Minuten später den 3:1-Endstand herstellte.
SV Ellwangen – TSG Achstetten 3:3
Ein echtes Tor-Spektakel erlebten die Zuschauer in Ellwangen. Nach dem frühen Rückstand durch Lukas Schick in der 14. Minute antwortete Felix Paulus nur drei Minuten später. Selim Altinsoy traf in der 52. Minute per Foulelfmeter zur Führung der Gastgeber, doch Luka Bischof glich in der 54. Minute aus. Benjamin Speidel drehte das Spiel in der 57. Minute zugunsten der Gäste, ehe Selim Altinsoy in der 70. Minute erneut zur Stelle war und den Ausgleich erzielte.
FC Blau-Weiß Bellamont – SV Burgrieden 2:4
Die Gäste aus Burgrieden legten einen Blitzstart hin. Pascal Gietl traf bereits in der 6. Minute, Moritz Herzog legte in der 22. Minute nach. Zwar konnte Benjamin Miller in der 38. Minute auf 1:2 verkürzen, doch Kevin Frank stellte in der 41. Minute den alten Abstand wieder her. Lorenz Bader brachte Bellamont in der 81. Minute mit dem 2:3 noch einmal heran, doch erneut Pascal Gietl sorgte in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.
SV Baustetten – Sportfreunde Schwendi 4:2
Baustetten erwischte den besseren Start und ging in der 8. Minute durch einen von Dardan Morina verwandelten Foulelfmeter in Führung. Tobias Jöchle erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, doch Tim Weber brachte Schwendi in der 43. Minute wieder heran. Kurz darauf glich Ben Rodloff in der 45. Minute aus, bevor er direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute zur erneuten Führung traf. Tim Weber setzte in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:2.
SG Reinstetten/Hürbler II – SV Sulmetingen II 1:2
Reinstetten/Hürbler erwischte den besseren Start und ging in der 23. Minute durch Christopher Henry in Führung. Doch Sulmetingen schlug im zweiten Durchgang zu: Sebastian Arendt glich in der 51. Minute aus und erzielte nur sechs Minuten später in der 57. Minute auch den Siegtreffer.
SG Rot/Haslach – SV Dettingen/Iller 1:3
Rot/Haslach begann stark und ging in der 26. Minute durch Kai Barthel in Führung. Doch Mathias Wesolowski glich in der 42. Minute per Foulelfmeter aus. Nach dem Seitenwechsel traf Eren Karadeniz in der 48. Minute zur Führung für die Gäste, bevor erneut Mathias Wesolowski in der 74. Minute den 3:1-Endstand herstellte.
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – Türkspor Biberach 1:3
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel. Onur Kazanci brachte Türkspor in der 61. Minute in Führung. Zwar konnte Raphael Schoch nur eine Minute später ausgleichen, doch Selman Ayan traf in der 65. Minute zur erneuten Führung. In der 88. Minute machte Onur Kazanci mit seinem zweiten Treffer alles klar.
BSC Berkheim – SF Bronnen 5:0
Ein überzeugender Auftritt des BSC Berkheim. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Mike Schlander in der 46. Minute zur Führung. Marco Schiebel erhöhte in der 53. Minute, ehe Clemens Schneider in der 55. Minute per Foulelfmeter und in der 78. Minute erneut zuschlug. Esed Helja setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum klaren 5:0-Heimsieg.
