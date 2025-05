Irres 6:4 von Sparta Lichtenberg, Tasmania Berlin mit 10:2

Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg hätte Lichtenberg 47 den Rückstand auf Tabellenführer Mahlsdorf verkürzen können, der BFC Preussen wollte sich die Spitze zurückholen. Entsprechend engagiert gingen beide Teams zur Sache. Die über 2285 Zuschauer - eine Rekordkulisse - sahen zwei Teams, die auf Sieg spielten, aber im letzten Drittel zu ungenau agierten. So blieb es am Ende beim 0:0. ---

Im Kampf gegen den Abstieg zeigte FSV Optik Rathenow eine starke Vorstellung. Nach einem mutigen Beginn belohnte sich die Heimelf in der 19. Minute durch Jonas Borkowski mit dem 1:0. Noch vor der Pause kam Wismar durch Lucas Meyer (43.) zum Ausgleich, doch Rathenow ließ sich davon nicht beirren. Marouan Zghal erzielte in der 71. Minute das 2:1, Jamal Rogero erhöhte auf 3:1 (85.). Zwar kam Anker durch Pascal Breier in der 89. Minute noch einmal heran, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. ---

Dynamo Schwerin erwischte den besseren Start. Bereits in der 4. Minute erzielte Vsevolods Camkins das 1:0 für die Gastgeber. Nach einer halben Stunde kippte das Spiel. In der 30. Minute glich Fodelcio Gomes Pereira zum 1:1 aus. Der Ausgleich brachte dem BAK sichtlich Sicherheit – und nur 13 Minuten später war es erneut Fodelcio Gomes Pereira, der in der 43. Minute den Führungstreffer erzielte. In der 64. Minute musste der Berliner AK einen Rückschlag verkraften: Dodi Nsungu sah die Gelb-Rote Karte. Der BAK rettete die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. ---

Vor 38 Zuschauern zeigte Makkabi eine konsequente Leistung und ließ dem Aufsteiger keine Chance. Das 1:0 fiel in der 38. Minute durch ein Eigentor von Moritz Schöps. Kurz vor der Pause erhöhten Patrick Roberto Lenz (42.) und Teo Matkovic (44.) binnen zwei Minuten auf 3:0. In der zweiten Hälfte sorgten Deniz Sahin (68.) und Christiantus Nnanna Onu (88.) für den Endstand. ---

Bereits nach zehn Minuten führten die Gäste durch zwei Treffer von Gabriel Ziegler mit 0:2. Doch Lukas Rehbein antwortete postwendend (11.). Nach dem Seitenwechsel begann der Wahnsinn: Carl Wolf Schnur glich in der 46. Minute aus, doch Manuel Härtel traf erneut für die Gäste (59.). Dann kippte das Spiel: Nikolas Meyer (76.), Daniel Hänsch (79.) und Gani Gashi (87.) brachten Sparta mit 5:3 in Front. Jerimiah Dosi verkürzte in der 90. Minute auf 5:4, ehe Yahya Al-Areed mit dem 6:4 (90.+4) den Schlusspunkt setzte. ---

Gegen den weiterhin punktlosen Tabellenletzten feierte Tasmania einen historischen Sieg. Bereits zur Pause stand es 6:0 – Rintaro Yajima (4.), Mohammed Berjaoui (13., 21., 55.), Daniel Kaiser (16.), Youssef Labbouz (37.) und Nathaniel Amamoo (43.) trugen sich früh ein. In der zweiten Hälfte legten Jin Heo (51., 82.), Leon Paolucci (63.) und erneut Berjaoui nach. Theo Neumann erzielte immerhin zwei Ehrentreffer für Rostock (79., 86.). ---

Eintracht Mahlsdorf machte früh klar, dass es den Platz an der Sonne nicht mehr hergeben will. Justin Engfer traf bereits in der 3. Minute zur Führung, Anton Kanther legte in der 7. Minute nach. In Hälfte zwei erhöhten Björn Jopek (62.) und Peter Köster (83.) auf 4:0. Mahlsdorf führt die Tabelle nun mit drei Punkten Vorsprung auf den BFC Preussen, der allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. ---