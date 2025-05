Irres 6:4 bei SGM Bad Überkingen/Hausen, Türkspor Heidenheim mit 9:0

TV Herlikofen – SG Bettringen II 4:1

Vor 80 Zuschauern setzte sich Herlikofen klar durch. Marlon Großmann verwandelte früh einen Strafstoß (10.) und traf später erneut zur Führung (52.). Nach dem Ausgleich durch Enis Terzioglu (40.) sorgten Florian Pflieger (65.) und Erkam Serince (90.) für einen Heimsieg.

TSV Böbingen – SG Hohenstadt/Untergröningen 5:0

Böbingen feierte einen souveränen Kantersieg vor 200 Zuschauern. Luca Iacobucci eröffnete vom Punkt (16.) und traf ein weiteres Mal (43.). Benedikt Sachsenmaier glänzte mit zwei Treffern (20., 65.), Yannick Cramer setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt.

TSV Heubach – TV Straßdorf 2:0

Nach torloser erster Hälfte brachte Serhat Sari Heubach per Elfmeter in Führung (48.). Toni Riggio erhöhte in der 70. Minute zum 2:0-Erfolg vor 80 Zuschauern.

SV Pfahlbronn – SV Hussenhofen 0:3

David Felske traf doppelt (57., 62./Foulelfmeter), Marius Schwarzkopf machte in der 78. Minute alles klar. In der 90. Minute sah Jonas Nagel die Rote Karte, was den klaren Sieg der Gäste aber nicht gefährdete.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SGM Lautern-Essingen 1:2

Lukas Gröner brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Steffen Sacher glich nach der Pause aus (51.), doch Leon Seidler sorgte in der 70. Minute für den Auswärtssieg der SGM Lautern-Essingen.

TSV Großdeinbach – 1. FC Stern Mögglingen 2:6

Ein Offensivfeuerwerk der Gäste: Ibrahim Cakmak (16.), Dennis Buchhauser (40., 51., 65.) und Tim Wiedmann (67., 78.) trafen gleich sechsmal. Tobi Wahl (89.) und Simon Philipp Wahl (90.+1) betrieben am Ende noch Ergebniskosmetik für die Hausherren.

TSB Schwäbisch Gmünd – TV Heuchlingen 0:1

Die Gäste entführten drei Punkte durch den späten Treffer von Philipp Köhnlein (88.). Zuvor hatte Alexander Buchmann in der 30. Minute per Foulelfmeter an TVH-Keeper Deniz Alkoyak scheitern müssen.

TSV Bartholomä – FC Schechingen 1:3

Marcel Klenk (14.), Daniel Uber (30.) und Philipp Röhrle (60.) trafen für die Gäste und stellten früh die Weichen. Felix Kyrisch erzielte in der Nachspielzeit (90.+2) lediglich den Ehrentreffer für Bartholomä.