Irres 6:3 - Duisburger FV besiegt OSV Meerbusch und ist Landesligist

Zwei Spiele der Relegationsrunde zur Landesliga mit Beteiligung des MSV Düsseldorf waren bereits ohne Sieger zu Ende gegangen (2:2 gegen den Duisburger FV 08, 1:1 beim OSV Meerbusch), am Mittwoch sollte nun im dritten Spiel zwischen dem DFV und dem OSV die Entscheidung fallen, wer ab August in der Landesliga mitmischt. Gegen 21.25 Uhr war dann klar: Der Duisburger FV hat mit einem turbulenten 6:3 gegen den OSV den Aufstieg in die Landesliga realisiert.
Nach dem Wechsel deutete sich zunächst ein Comeback der Meerbuscher an. Philip Schmelzer gelang der Anschlusstreffer, das Spiel wogte nun hin und her. Doch Julian Sistig sorgte mit seinem 5:3 für eine Art Vorentscheidung in der 67. Minute, die nur drei Minuten später durch einen Foulelfmeter Wirklichkeit wurde, den Torjäger Ismail Öztürk zum 6:3 im Tor unterbrachte. Der Rest war dann für die Galerie, auch wenn der OSV sich nie hängen ließ und große Moral zeigte. Während die Duisburger die Nacht zum Tag machten, muss der OSV verdauen, zum zweiten Mal in Folge in der Relegation zur Landesliga gescheitert zu sein.
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Duisburger FV 08 – OSV Meerbusch 6:3
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Gracjan Adamowicz, Sofiane Abdelhak Dellas, Ebrima Salma Njie, Hüseyin Rasitoglou, Aiyoub Andich (64. Julian Sistig), Obed-Samuel Adjamah (72. Luca Gebhard), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk (85. Melih Muhittin Cakmak), Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk
OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Luca Oliver Handke, Marvin Höffges, Saba Khargelia (69. Kennet Kaminski), Frederic Klausner, Andrea Spada (72. Jonas Kunft), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Lars Stieger - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 1300
Tore: 0:1 Marc Rommel (1.), 1:1 Obed-Samuel Adjamah (6.), 2:1 Ebrima Salma Njie (15.), 2:2 Lars Stieger (21.), 3:2 Filip Dimeski (22.), 4:2 Aiyoub Andich (28.), 4:3 Philip Schmelzer (48.), 5:3 Julian Sistig (67.), 6:3 Ismail Öztürk (71. Foulelfmeter)