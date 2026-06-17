Irres 6:3 - Duisburger FV besiegt OSV Meerbusch und ist Landesligist Die rund 1300 Zuschauer kamen beim 6:3 des Duisburger FV 08 in der Landesliga-Relegation auf ihre Kosten - und bejubelten den Aufstieg der Duisburger. von Sascha Köppen · Heute, 22:13 Uhr · 0 Leser

Sechsmal durfte der Dusiburger FV jubeln - und nach dem Abpfiff. – Foto: Tristan Benten

Zwei Spiele der Relegationsrunde zur Landesliga mit Beteiligung des MSV Düsseldorf waren bereits ohne Sieger zu Ende gegangen (2:2 gegen den Duisburger FV 08, 1:1 beim OSV Meerbusch), am Mittwoch sollte nun im dritten Spiel zwischen dem DFV und dem OSV die Entscheidung fallen, wer ab August in der Landesliga mitmischt. Gegen 21.25 Uhr war dann klar: Der Duisburger FV hat mit einem turbulenten 6:3 gegen den OSV den Aufstieg in die Landesliga realisiert.

OSV trifft zur Führung in der ersten Minute Heute, 19:30 Uhr Duisburger FV 08 Duisb. FV 08 OSV Meerbusch Meerbusch 6 3 + Video Zu Beginn gab es erstmal einen Schock für die Gastgeber. Denn die Partie war kaum eine Minute alt, da traf Marc Rommel sehenswert zum 1:0 für die Gäste. Doch die Partie blieb auf dem Gaspedal. Gerade mal knapp fünf weitere Minuten dauerte es bis zum Ausgleich der Duisburger, den Obed-Samuel Adjamah erzielte. Und nach einer Viertelstunde führten die Gastgeber erstmals. Ebrima Salma Njie versetze den Großteil der rund 1300 Zuschauer in erste Euphorie. Doch wieder antwortete der OSV. Lars Stieger sorgte in der 21. Minute für einen Dämpfer und Freude beim eigenen Anhang. Doch bis zur Pause setzte sich der DFV noch ab. Filip Dimeksi und Aiyoub Andich schossen ein 4:2 heraus, es hätte sogar noch übler für diem Gäste kommen können.

Nach dem Wechsel deutete sich zunächst ein Comeback der Meerbuscher an. Philip Schmelzer gelang der Anschlusstreffer, das Spiel wogte nun hin und her. Doch Julian Sistig sorgte mit seinem 5:3 für eine Art Vorentscheidung in der 67. Minute, die nur drei Minuten später durch einen Foulelfmeter Wirklichkeit wurde, den Torjäger Ismail Öztürk zum 6:3 im Tor unterbrachte. Der Rest war dann für die Galerie, auch wenn der OSV sich nie hängen ließ und große Moral zeigte. Während die Duisburger die Nacht zum Tag machten, muss der OSV verdauen, zum zweiten Mal in Folge in der Relegation zur Landesliga gescheitert zu sein. Mehr zum Abend in Kürze bei FuPa.