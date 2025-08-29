Nach vorne bärenstark, nach hinten anfällig: So präsentierte sich die SpVgg SV Weiden II gegen Inter Amberg. – Foto: Thomas Reinhardt

Irres 4:7: Tag der offenen Tür in Amberg – Weiden II Erster Bezirksliga Nord, der Freitag: Weiden-Ost feiert verdienten Heimsieg gegen Schlusslicht Schirmitz

Was für ein Resultat in der Bezirksliga Nord! Der SV Inter Bergsteig Amberg und die SpVgg SV Weiden II lieferten sich am Freitagabend ein munteres Scheibenschießen. Der Favorit aus Weiden führte – angeführt von Dreifachtorschütze und Spielercoach Josef Rodler – lange, Amberg glich auf 4:4 aus, ehe der Gast dann doch den längeren Atem behielt. Endstand: 4:7! Zumindest über Nacht haben die Wasserwerkler die (alleinige) Tabellenführung inne. Weiter auf den ersten Saisonsieg wartet die SpVgg Schirmitz. Der Aufsteiger bewies in der zweiten Halbzeit zwar Moral, konnte die Auswärtsniederlage gegen den FC Weiden-Ost (4:2) aber nicht mehr abwenden. Erst um 20 Uhr wurde das Duell FC Amberg gegen SpVgg Pfreimd angepfiffen.



Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Das Ergebnis spiegelt wider, dass die Abwehrreihen auf beiden Seiten sehr schlecht waren. Defensiv war das heute von uns zu wenig für die Bezirksliga. Trotz des Fehlen unseres Abwehrchefs hätte ich mir erwartet, dass die Spieler einen Tick mehr Eigenverantwortung übernehmen. Trotzdem: Wenn du gegen den Tabellenzweiten sieben Tore frisst und vier selbst machst, weißt du, dass du irgendwo auch konkurrenzfähig warst. Im Gesamten waren es zu viele Fehler." Josef Rodler (Spielertrainer SpVgg SV Weiden II): „Ein vogelwildes Spiel. Wir machten nach vorne ein brutales Spiel, doch leisteten uns nach hinten krasse individuelle Schnitzer und verteidigten viel zu inkosequent. So kommt das Ergebnis zustande. Wir haben verdient vier Gegentore kassiert, hätten aber selbst vielleicht auch ein oder zwei Tore mehr schießen können. Letztendlich freuen wir uns über den Sieg, ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und die Tabellenführung."









Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Insgesamt ist der Sieg hochverdient. Wir hätten es uns deutlich einfacher machen können. Bereits in der ersten Halbzeit vor dem 2:0 ließen wir die ein oder andere Großchance liegen. So auch in der zweiten Hälfte, ehe wir das 3:0 machten. Unerklärlicherweise wurden wir dann passiv, passten zweimal nicht auf und ließen den Gegner zurück ins Spiel kommen. Bis kurz vor Schluss mussten wir ein bisschen zittern. Respekt vor dem Gegner, der bis zuletzt gefightet und nicht aufgesteckt hat.“





