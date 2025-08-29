Irres 4:7: Tag der offenen Tür in Amberg – Weiden II Erster

Was für ein Resultat in der Bezirksliga Nord! Der SV Inter Bergsteig Amberg und die SpVgg SV Weiden II lieferten sich am Freitagabend ein munteres Scheibenschießen. Der Favorit aus Weiden führte – angeführt von Dreifachtorschütze und Spielercoach Josef Rodler – lange, Amberg glich auf 4:4 aus, ehe der Gast dann doch den längeren Atem behielt. Endstand: 4:7! Zumindest über Nacht haben die Wasserwerkler die (alleinige) Tabellenführung inne.
Weiter auf den ersten Saisonsieg wartet die SpVgg Schirmitz. Der Aufsteiger bewies in der zweiten Halbzeit zwar Moral, konnte die Auswärtsniederlage gegen den FC Weiden-Ost (4:2) aber nicht mehr abwenden. Erst um 20 Uhr wurde das Duell FC Amberg gegen SpVgg Pfreimd angepfiffen.
Josef Rodler (Spielertrainer SpVgg SV Weiden II): „Ein vogelwildes Spiel. Wir machten nach vorne ein brutales Spiel, doch leisteten uns nach hinten krasse individuelle Schnitzer und verteidigten viel zu inkosequent. So kommt das Ergebnis zustande. Wir haben verdient vier Gegentore kassiert, hätten aber selbst vielleicht auch ein oder zwei Tore mehr schießen können. Letztendlich freuen wir uns über den Sieg, ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und die Tabellenführung.“