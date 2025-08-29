Der FC Weiden-Ost (in grün) landete gegen Schirmitz einen Favoritensieg. – Foto: Dagmar Nachtigall

Irres 4:7: Tag der offenen Tür in Amberg – FCA schlägt spät zurück Bezirksliga Nord, der Freitag: Pfreimd verpasst die Überraschung +++ Weiden-Ost feiert verdienten Heimsieg gegen Schlusslicht Schirmitz

Was für ein Resultat in der Bezirksliga Nord! Der SV Inter Bergsteig Amberg und die SpVgg SV Weiden II lieferten sich am Freitagabend ein munteres Scheibenschießen. Der Favorit aus Weiden – angeführt von Dreifachtorschütze und Spielercoach Josef Rodler – führte lange, Amberg glich auf 4:4 aus, ehe der Gast dann doch den längeren Atem behielt. Endstand: 4:7! Zumindest über Nacht haben die Wasserwerkler die (alleinige) Tabellenführung inne.



Weiter auf den ersten Saisonsieg wartet die SpVgg Schirmitz. Der Aufsteiger bewies in der zweiten Halbzeit zwar Moral, konnte die Auswärtsniederlage gegen den FC Weiden-Ost (4:2) aber nicht mehr abwenden. Im 20 Uhr-Spiel trennten die SpVgg Pfreimd wenige Augenblicke von einem Auswärtscoup beim FC Amberg. Jannik Meiers Tor in der Nachspielzeit bescherte dem Gastgeber doch noch einen Punkt.



Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Das Ergebnis spiegelt wider, dass die Abwehrreihen auf beiden Seiten sehr schlecht waren. Defensiv war das heute von uns zu wenig für die Bezirksliga. Trotz des Fehlen unseres Abwehrchefs hätte ich mir erwartet, dass die Spieler einen Tick mehr Eigenverantwortung übernehmen. Trotzdem: Wenn du gegen den Tabellenzweiten sieben Tore frisst und vier selbst machst, weißt du, dass du irgendwo auch konkurrenzfähig warst. Im Gesamten waren es zu viele Fehler.“



Josef Rodler (Spielertrainer SpVgg SV Weiden II): „Ein vogelwildes Spiel. Wir machten nach vorne ein brutales Spiel, doch leisteten uns nach hinten krasse individuelle Schnitzer und verteidigten viel zu inkosequent. So kommt das Ergebnis zustande. Wir haben verdient vier Gegentore kassiert, hätten aber selbst vielleicht auch ein oder zwei Tore mehr schießen können. Letztendlich freuen wir uns über den Sieg, ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und die Tabellenführung.“









Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Insgesamt ist der Sieg hochverdient. Wir hätten es uns deutlich einfacher machen können. Bereits in der ersten Halbzeit vor dem 2:0 ließen wir die ein oder andere Großchance liegen. So auch in der zweiten Hälfte, ehe wir das 3:0 machten. Unerklärlicherweise wurden wir dann passiv, passten zweimal nicht auf und ließen den Gegner zurück ins Spiel kommen. Bis kurz vor Schluss mussten wir ein bisschen zittern. Respekt vor dem Gegner, der bis zuletzt gefightet und nicht aufgesteckt hat.“









Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Schwierig, Worte zum Spiel zu finden. Nach einer großen Chance für uns aufs 1:0 ging Pfreimd durch einen schnellen Konter in Führung. Wir sind etwas besser aus der Kabine gekommen, haben uns aber kaum Torchancen herausgespielt. Am Ende haben wir glücklich mit einem abgefälschten Schuss das 1:1 erzielt. Zurzeit haben wir zwar sehr viel Ballbesitz, werden aber nach vorne nicht zwingend und spielen uns wenige Torchancen heraus. Daher tun wir uns momentan schwer.“



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „In der ersten Halbzeit hatte der FC Amberg eine hundertprozentige Chance, die sie machen müssen. Da parierte unser Keeper sehr gut. Im Gegenzug machten wir das 1:0 und mussten in der ersten Halbzeit das zweite Tor nachlegen, was wir leider nicht schafften. In der zweiten Halbzeit hatte Amberg mehr Spielanteile. Wir haben uns mehr aufs Kontern konzentriert und hatten hier auch sehr gute Chancen, um mindestens auf 2:0 zu stellen. Sehr unglücklich bekamen wir in der 91. Minute das Gegentor. Sehr schade, wir hätten mehr verdient gehabt. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die ein sehr gutes Spiel gemacht hat.“