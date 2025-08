Irres 4:4 zwischen Gündlkofen und Neufraunhofen II

Eine irre Achterbahnfahrt durchlebte der SV Neufraunhofen II am Sonntag in Gündlkofen. Beim ersten Auswärtsspiel in der Kreisklasse reichte der Mannschaft von Jonas Huber ein zweimalige Drei-Tore-Vorsprung nicht, wenn auch der 4:4-Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen unberechtigten Elfmeter fiel.

Im Spiel zeigten sich die Gäste äußerst effizient. Erst brachte Maximilian Nitzl die kleinen Grafen aus dem Gewühl in Front (8.), ehe Simon Eglhuber nach einem tollen Spielzug goldrichtig stand (17.). Die zwischenzeitliche Unterzahl, aufgrund einer Zeitstrafe für Luis Rieder (25.), änderte nichts am Geschehen, da Dennis Kurz nach einem Traumpass das 0:3 erzielte (29.). Zuvor hatte der SVN jedoch Glück, dass Schiedsrichter Anton Maier nach einer Leichtsinnigkeit auf der Linie den Gündlkofner Anschlusstreffer verwehrte. Dieser fiel in der 38.Minute, als Michael Heckner seinen eigenen Abpraller einschoss.