Irres 17:0 (!) des FC Engstingen, Young Boys Reutlingen siegen mit 8:1

TuS Metzingen II – SV Auingen 2:0

Die zweite Mannschaft des TuS Metzingen konnte sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SV Auingen durchsetzen. Damian Pirrachio brachte die Gastgeber in der 21. Minute mit einem platzierten Abschluss in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Yunus Selcuk Güngör in der 65. Minute für die Entscheidung. Metzingen zeigte über die gesamte Partie hinweg eine stabile Leistung und ließ kaum Torchancen für die Gäste zu.

SV Hülben – SV Bremelau 3:3

Ein echtes Offensivspektakel sahen die Zuschauer in Hülben. Bereits nach acht Minuten stand es 1:1 – Bennet Buck traf in der 7. Minute für die Gastgeber, nur eine Minute später glich Jannik Meyer für Bremelau aus. Luca May (14.) brachte Hülben erneut in Führung, doch Matthias Schlafer (29.) stellte wieder den Gleichstand her. Noch vor der Pause traf Christian Locher (42.) zum 3:2, ehe Nico Baier (51.) in einer umkämpften Partie das 3:3 markierte. Beide Teams spielten mit offenem Visier, am Ende teilten sie sich die Punkte.

TSV Wittlingen – SV Würtingen 3:2

Der TSV Wittlingen startete mit einem Blitzstart – bereits in der 2. Minute landete ein Eigentor von David Dank im Netz des SV Würtingen. Patrick Baisch erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0, ehe Florian Christner in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) den Anschluss erzielte. Miroslav Vidakovic traf in der 66. Minute zum 3:1, doch Rogerio Carneiro brachte die Gäste per Foulelfmeter (77.) wieder heran. Trotz Druckphasen der Würtinger hielt Wittlingen stand und sicherte sich den Sieg.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – FC Sonnenbühl 1:1

Der FC Sonnenbühl erwischte den perfekten Start: Bereits in der 1. Minute traf Manuel König zur frühen Führung. Die Spielgemeinschaft kämpfte sich nach und nach zurück und wurde kurz vor Schluss belohnt – Adrian Fundel erzielte in der 88. Minute den umjubelten Ausgleichstreffer. Ein intensives Spiel, das mit einem Remis endete.

SV Lautertal 2017 – FC Lichtenstein 2:1

Der SV Lautertal zeigte eine starke Vorstellung und siegte knapp. Luca Ulmer brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, Stefan Weber legte in der 56. Minute nach. Der FC Lichtenstein konnte in der 83. Minute noch auf 2:1 verkürzen, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

FC Engstingen – TSG Münsingen 17:0

Ein denkwürdiger Nachmittag für den FC Engstingen: Mit sage und schreibe 17:0 gewann das Team gegen die TSG Münsingen. Matti Rupp eröffnete in der 6. Minute und traf insgesamt viermal (6., 61., 73., 88.). Überragend war auch Bennet Werz mit vier Treffern (20., 31., 43., 82.), während Mika Gloz dreimal traf (55., 72., 80.). Die weiteren Tore erzielten Fynn Wolf (13.), Julian Eisele (40.), Hannes Riehle (50., 57.), Kjell Haap (59.) und Silas Schmitt (65.). Eine nahezu perfekte Vorstellung des FC Engstingen, die in dieser Form selten zu sehen ist.

TSV Holzelfingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 2:1

Ein spannendes Spiel, in dem der TSV Holzelfingen am Ende knapp die Oberhand behielt. Felix Taxis traf in der 23. Minute zur Führung, doch Marc Tress glich in der 71. Minute aus. In der Schlussphase erzielte Oliver Koch (86.) den viel umjubelten Siegtreffer. Zuvor hatte Jerome Schnitzer (55.) per Foulelfmeter die Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch an Torwart Johannes Rauscher.

FV Bad Urach – SG Steinhilben/Trochtelfingen 1:4

Die Gäste aus Steinhilben/Trochtelfingen zeigten sich eiskalt vor dem Tor. Nach einem Eigentor von Faruk Keskin (14.) kam Bad Urach zwar durch Rinor Cyqalla per Foulelfmeter (20.) zum Ausgleich, doch in der zweiten Hälfte drehte Pascal Geiselhart auf: Mit Treffern in der 69. und 84. Minute sorgte er für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit (90.+5) erhöhte Christian Segovic auf 4:1 und besiegelte den deutlichen Auswärtserfolg.