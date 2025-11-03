 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Irres 17:0 (!) des FC Engstingen, Young Boys Reutlingen siegen mit 8:1

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

TuS Metzingen II – SV Auingen 2:0
Die zweite Mannschaft des TuS Metzingen konnte sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SV Auingen durchsetzen. Damian Pirrachio brachte die Gastgeber in der 21. Minute mit einem platzierten Abschluss in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Yunus Selcuk Güngör in der 65. Minute für die Entscheidung. Metzingen zeigte über die gesamte Partie hinweg eine stabile Leistung und ließ kaum Torchancen für die Gäste zu.

SV Hülben – SV Bremelau 3:3
Ein echtes Offensivspektakel sahen die Zuschauer in Hülben. Bereits nach acht Minuten stand es 1:1 – Bennet Buck traf in der 7. Minute für die Gastgeber, nur eine Minute später glich Jannik Meyer für Bremelau aus. Luca May (14.) brachte Hülben erneut in Führung, doch Matthias Schlafer (29.) stellte wieder den Gleichstand her. Noch vor der Pause traf Christian Locher (42.) zum 3:2, ehe Nico Baier (51.) in einer umkämpften Partie das 3:3 markierte. Beide Teams spielten mit offenem Visier, am Ende teilten sie sich die Punkte.

TSV Wittlingen – SV Würtingen 3:2
Der TSV Wittlingen startete mit einem Blitzstart – bereits in der 2. Minute landete ein Eigentor von David Dank im Netz des SV Würtingen. Patrick Baisch erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0, ehe Florian Christner in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) den Anschluss erzielte. Miroslav Vidakovic traf in der 66. Minute zum 3:1, doch Rogerio Carneiro brachte die Gäste per Foulelfmeter (77.) wieder heran. Trotz Druckphasen der Würtinger hielt Wittlingen stand und sicherte sich den Sieg.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – FC Sonnenbühl 1:1
Der FC Sonnenbühl erwischte den perfekten Start: Bereits in der 1. Minute traf Manuel König zur frühen Führung. Die Spielgemeinschaft kämpfte sich nach und nach zurück und wurde kurz vor Schluss belohnt – Adrian Fundel erzielte in der 88. Minute den umjubelten Ausgleichstreffer. Ein intensives Spiel, das mit einem Remis endete.

SV Lautertal 2017 – FC Lichtenstein 2:1
Der SV Lautertal zeigte eine starke Vorstellung und siegte knapp. Luca Ulmer brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, Stefan Weber legte in der 56. Minute nach. Der FC Lichtenstein konnte in der 83. Minute noch auf 2:1 verkürzen, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

FC Engstingen – TSG Münsingen 17:0
Ein denkwürdiger Nachmittag für den FC Engstingen: Mit sage und schreibe 17:0 gewann das Team gegen die TSG Münsingen. Matti Rupp eröffnete in der 6. Minute und traf insgesamt viermal (6., 61., 73., 88.). Überragend war auch Bennet Werz mit vier Treffern (20., 31., 43., 82.), während Mika Gloz dreimal traf (55., 72., 80.). Die weiteren Tore erzielten Fynn Wolf (13.), Julian Eisele (40.), Hannes Riehle (50., 57.), Kjell Haap (59.) und Silas Schmitt (65.). Eine nahezu perfekte Vorstellung des FC Engstingen, die in dieser Form selten zu sehen ist.

TSV Holzelfingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 2:1
Ein spannendes Spiel, in dem der TSV Holzelfingen am Ende knapp die Oberhand behielt. Felix Taxis traf in der 23. Minute zur Führung, doch Marc Tress glich in der 71. Minute aus. In der Schlussphase erzielte Oliver Koch (86.) den viel umjubelten Siegtreffer. Zuvor hatte Jerome Schnitzer (55.) per Foulelfmeter die Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch an Torwart Johannes Rauscher.

FV Bad Urach – SG Steinhilben/Trochtelfingen 1:4
Die Gäste aus Steinhilben/Trochtelfingen zeigten sich eiskalt vor dem Tor. Nach einem Eigentor von Faruk Keskin (14.) kam Bad Urach zwar durch Rinor Cyqalla per Foulelfmeter (20.) zum Ausgleich, doch in der zweiten Hälfte drehte Pascal Geiselhart auf: Mit Treffern in der 69. und 84. Minute sorgte er für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit (90.+5) erhöhte Christian Segovic auf 4:1 und besiegelte den deutlichen Auswärtserfolg.

Kreisliga A2:

.SV Walddorf II – TSV Eningen 2:4
Vor 25 Zuschauern setzte sich der TSV Eningen auswärts durch. Lukas Bux brachte Walddorf in der 11. Minute in Führung, doch Vasileios Moysidis glich in der 31. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Patrick März (45.) die Partie. In der Schlussphase sorgten Maurice Alle (78.) und Jannik Linus Reichert (80.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Lukas Jakob erzielte in der 90. Minute lediglich Ergebniskosmetik für Walddorf.

GSV Hellas Reutlingen – Young Boys Reutlingen U23 II 1:8
Eine klare Angelegenheit: Die Young Boys Reutlingen dominierten nach Belieben. Ismail Örek (21.) eröffnete den Torreigen, ehe Eimen Zalloumi (30.) und Markus Wandrei (40.) trafen. Panagiotis Nakos (31.) konnte zwar kurz Hoffnung aufkeimen lassen, doch danach spielte nur noch der Gast. Wandrei (46.) und vor allem Eimen Zalloumi mit weiteren Treffern (49., 52., 64.) sowie Jerik Hofmeister (76.) schraubten das Ergebnis auf 8:1.

TSV Betzingen – TSV Mähringen 3:0
Der TSV Betzingen feierte einen souveränen Heimsieg. Nach einer vergebenen Großchance durch Rasid Demirel, der in der 26. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Leandro Libeccio scheiterte, übernahmen die Gastgeber das Kommando: Umut Aydin traf in der 42. Minute zur Führung, ehe Kevin Spallek noch vor der Pause (45.) und kurz nach Wiederanpfiff (49.) mit einem Doppelpack alles klar machte.

SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – SV Degerschlacht 2:2
Eine spannende Partie endete mit einer gerechten Punkteteilung. Dominik Bahnmüller (35.) und Leon Reichert (44.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Front, doch Luka Brendle führte Degerschlacht mit einem Doppelpack (50., 77.) zurück ins Spiel. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2.

TuS Metzingen – VfL Pfullingen III 3:0
Der TuS Metzingen zeigte vor 50 Zuschauern eine konzentrierte Leistung. Serhan Sahin traf in der 30. Minute zur Führung, Burhan Elbir erhöhte in der 55. Minute, und Telmo Teixeira-Rebelo sorgte in der 86. Minute für den 3:0-Endstand. Pfullingen hatte dem druckvollen Offensivspiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen.

TSV Sondelfingen – SV Wannweil 4:0
Der TSV Sondelfingen zeigte eine souveräne Vorstellung und gewann klar mit 4:0. Felix Heimerdinger eröffnete in der 25. Minute den Torreigen. In der zweiten Halbzeit entschieden Julius Haupt (80.) und Malte Priewe mit einem Doppelschlag (81., 83.) die Partie endgültig. Wannweil musste ab der 51. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Gabriel Lovrenovic die Rote Karte sah – die Gastgeber nutzten das eiskalt aus.

Kreisliga A3:

SG Mössingen/Belsen – Sportfreunde Dußlingen 1:1
In einer ausgeglichenen Begegnung trennten sich die SG Mössingen/Belsen und die Sportfreunde Dußlingen mit 1:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Patrick Hähl die Gäste in der 57. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten: Demir Deliu erzielte in der 72. Minute den Ausgleich. Beide Teams hatten anschließend Chancen auf den Sieg, doch es blieb beim Remis.

TSV Ofterdingen II – TSV Dettingen/Rottenburg 1:4
Der TSV Ofterdingen II begann stark und ging in der 25. Minute durch Marcel Eiband in Führung. Nach der Pause drehte der TSV Dettingen/Rottenburg jedoch mächtig auf: Jannes Burnus glich in der 48. Minute aus, ehe Jonas Wiest per Foulelfmeter (78.) und kurz darauf erneut (82.) das Spiel drehte. Nur eine Minute später setzte Riccardo Carili (83.) den Schlusspunkt zum 4:1-Auswärtssieg. Ein verdienter Erfolg für die Gäste nach einer starken zweiten Halbzeit.

VfB Bodelshausen – TSV Lustnau 1:1
Vor 100 Zuschauern erwischte der VfB Bodelshausen den besseren Start: Daniel Ruoff traf bereits in der 5. Minute zur frühen Führung. Der TSV Lustnau kam jedoch besser ins Spiel und glich kurz vor der Pause durch Tom Rinderknecht (41.) aus. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams ihre Möglichkeiten, doch am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden.

FC Rottenburg II – SV Wurmlingen 1:2
Der FC Rottenburg II ging in der 66. Minute durch Leon Haug in Führung, doch der SV Wurmlingen schlug spät zurück: Shane Führmann verwandelte in der 76. Minute einen Foulelfmeter sicher, und Johannes Fuhrer drehte die Partie in der 85. Minute. Damit sicherten sich die Gäste einen wichtigen Auswärtssieg nach starkem Schlussspurt.

SG Poltringen/Pfäffingen – SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 5:1
Ein überlegener Auftritt der SG Poltringen/Pfäffingen, die die Gäste deutlich mit 5:1 besiegte. Die Heimelf zeigte sich in allen Mannschaftsteilen dominant, spielte zielstrebig nach vorne und nutzte ihre Chancen konsequent.

SV Wendelsheim – SG Kiebingen/Bühl 4:1
Der SV Wendelsheim präsentierte sich in starker Form und feierte einen klaren Heimsieg. Manuel Brunnenmiller brachte sein Team in der 32. Minute in Führung und legte in der 56. Minute nach. Zwar verkürzte Andreas Lutz (59.) für die Gäste, doch Matthis Fecht sorgte mit einem Doppelschlag (63., 76.) für die Entscheidung.

SV Hirrlingen – SV Neustetten 2:0
Der SV Hirrlingen sicherte sich durch einen Doppelpack von Philip Daub einen verdienten 2:0-Heimsieg. Daub traf in der 17. Minute zur Führung und legte in der 48. Minute nach. Neustetten fand kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gastgeber, die die Partie souverän zu Ende spielten.

