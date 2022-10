Irrer Pokalfight bei Preussen II

Was für ein Pokalfight an der Maltesertraße auf Kunstrasen unter Flutlicht für unsere 2.Herren vom BFC Preussen (Bezirksliga) in der 3. Runde im Berliner Pokal der 2.Mannschaften. Schon im ersten Durchgang fallen fünf Tore. Nach 36 Minuten steht es bereits 3:1 für den Favoriten BSV Eintracht Mahlsdorf aus der Landesliga. Obwohl Julian von Gliszcynski den BFC in Front schoss (1:0, 20.). Zwei Tore steuert der lilaweiße Phil Draber in der Folge zum 2:1 und 3:1 (28., 36.). Vorher erzielte Marc Westphal den Ausgleich (23.) für das Team von Enrico Ziminzke. Noch vor der Pause schlägt unser Dan Feldmann gnadenlos zu, und hält uns im Spiel um das Achtelfinale. Nach der Pause brechen dann alle weissschwarzen Dämme. Überragend die Vorstellungen von Dan Feldmann (3:3, 50.) und Julian von Gliszcynski (4:3, 54. und 5:3, 57.). Beide sorgen für die völlig überraschende (vom Spielverlauf her) Führung mit zwei Toren Abstand. Das 5:4 (70.) knipst erneut Phil Draber, bedeutet dann nur noch Ergebniskosmetik. Nach 93 Minuten heisst es Achtelfinale für den BFC Preussen im Pokal Wettbewerb der 2.Herren. Glückwunsch. Hier INFOS vom Spiel im Ticker