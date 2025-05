Irrer Fight um die Landesliga – Bzunek schießt Wacker in Pullach hoch

Es war ein Relegationsrückspiel, wie es sich der neutrale Fußballfan wünscht. Nach dem 1:0 im Hinspiel bekamen die Zuschauer alles zu sehen, was ein rassiges Duell um den Klassenerhalt bzw. Aufstieg ausmacht.

Unmittelbar vor der Pause schien die Partie eigentlich schon fast entschieden. Armando Tischer setzte zu einem unwiderstehlichen Lauf an und wurde von Josef Burghard per Foul gestoppt. Der Pullacher musste vom Platz und Wacker-Urgestein Norbert Bzunek versenkte den fälligen Elfer mit Müh und Not zur 1:0-Führung.

Pullach dreht trotz Unterzahl nach der Pause auf und schießt drei Tore

Wer dachte, für Wacker wäre es in Überzahl und mit zwei Toren Vorsprung jetzt ein “gmahde Wiesn”, sah sich getäuscht. Die Raben kamen hellwach aus der Kabine und Maxi Stapf köpfte sieben Minuten nach Wiederanpfiff zum 1:1 ein. Sechs Minuten später war die Partie wieder ausgeglichen, als Franjo Stanic auf 2:1 für die Gastgeber stellte.

Wacker wurde jetzt immer nervöser. Und kassierte weitere fünf Zeigerumdrehungen den dritten Treffer. Damit hatte der SVP trotz Unterzahl die Partie gedreht und musste noch eine halbe Stunde überstehen, um doch noch den Klassenerhalt in der Landesliga zu feiern.

Wacker-Urgestein Bzunek entscheidet die Partie

Die Gastgeber kämpften verbissen um jeden Zentimeter und Wacker versuchte mit aller Macht, wieder zurück ins Spiel zu finden. Und meldete sich mit einem Traumtor zurück. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke wuchtete Bzunek den Ball von der Stafraumgrenze ins Kreuzeck.

Dann sprach das Momentum auf einmal wieder für die Blausterne, die den Kräfteverschleiß der Gastgeber nutzen wollten. Fünf Minuten vor dem Abpfiff erreichte die Stimmung dann ihren Siedepunkt. Pullach verteidigte längst Mann gegen Mann. Tischer setzte sich auf dem rechten Flügel durch und passte zur Mitte. Bzunek stand goldrichtig und traf zum dritten Mal aus kurzer Distanz zum 3:3.

Pullach warft jetzt alles nochmal nach vorne, aber Wacker verteidigte das Unentschieden leidenschaftlich und brachte nach Hin- und Rückspiel den knappen Sieg über die Zeit. Pullach steht damit in der Bezirksliga vor einem Neuanfang. Wacker schafft historisches und steigt in die Landesliga auf.