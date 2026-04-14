Irrer Dreikampf: Delay & Veritas liefern,Marienfelde patzt

Stern Marienfelde II behauptet die Tabellenführung, dicht gefolgt von Delay Sports Berlin und Spandauer FC Veritas. Obwohl sie in Heinersdorf patzen. Während die Spannung oben knistert, sorgen im Mittelfeld und Tabellenkeller mehrere Teams für Bewegung – darunter ein spektakuläres Torfestival.
SV Sparta Lichtenberg II dreht die Partie gegen SC Charlottenburg II und gewinnt mit 2:1. Charlottenburg geht zunächst durch Leo Baumgartner in Führung, doch Lukas Cäsar gleicht aus und trifft später erneut zum Sieg.
Wittenauer SC Concordia gewinnt mit 2:0 gegen Berliner TSC und setzt sich im Mittelfeld fest. Hassan Jammoul bringt die Gastgeber in Führung, Shawn Paul Flemming entscheidet die Partie im zweiten Durchgang.
BSV Heinersdorf gewinnt überraschend mit 3:2 gegen Tabellenführer FC Stern Marienfelde II. Patrick Wybranietz bringt die Gastgeber früh in Führung, Jonathan Tandundu Clausen legt nach. Stern kommt durch Dan Feldmann heran, doch Matias Ignacio Bottiglieri stellt den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Kurz vor Schluss verkürzt Marc-Jérôme Schmidt, aber Heinersdorf rettet den Sieg.
FC Lübars setzt sich mit 2:1 bei BSV GW Neukölln durch. Lukas Longardt bringt die Gäste in Führung, Neel Marvin Johannssen legt noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Timo Hilbig für Neukölln, doch Lübars bringt den Vorsprung über die Zeit.
Delay Sports Berlin gewinnt klar mit 9:1 bei FC Concordia Wilhelmsruh und bleibt oben dran. Sidney Friede bringt die Gäste früh in Führung und erzielt insgesamt vier Treffer im Spielverlauf. Zulu Ernst erhöht im zweiten Abschnitt mit zwei Treffern. Orhan Yildirim steuert einen weiteren Treffer bei, ehe Dorian Fischer in der Schlussphase trifft. Den letzten Treffer für Delay erzielt erneut Sidney Friede. Wilhelmsruh gelingt erst spät durch Michael Dada der Ehrentreffer.
Grünauer BC unterliegt zu Hause dem SV Bosna Berlin mit 2:4. Die Gäste gehen früh durch Huso Colic in Führung und legen durch Justin Perlick nach. Kurz vor der Pause erhöht Esmir Salihovic. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Tim Mittermüller, doch Omer Hamzic stellt den alten Abstand wieder her. Emil Schneidereit betreibt später noch Ergebniskosmetik.
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