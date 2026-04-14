 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Irrer Dreikampf: Delay & Veritas liefern,Marienfelde patzt

Alle Begegnungen des 22.Spieltag in der Nachschau

von far · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser
Sidney Friede für Delay Sports in Aktion (rot)
Sidney Friede für Delay Sports in Aktion (rot) – Foto: Sebastian Räppold

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Stern Marienfelde II behauptet die Tabellenführung, dicht gefolgt von Delay Sports Berlin und Spandauer FC Veritas. Obwohl sie in Heinersdorf patzen. Während die Spannung oben knistert, sorgen im Mittelfeld und Tabellenkeller mehrere Teams für Bewegung – darunter ein spektakuläres Torfestival.

So., 12.04.2026, 10:45 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
2
1
Abpfiff

SV Sparta Lichtenberg II dreht die Partie gegen SC Charlottenburg II und gewinnt mit 2:1. Charlottenburg geht zunächst durch Leo Baumgartner in Führung, doch Lukas Cäsar gleicht aus und trifft später erneut zum Sieg.

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
3
0
Abpfiff

VfB Berlin 1911 gewinnt souverän mit 3:0 gegen SV Stern Britz. Maximilian Walter eröffnet den Torreigen, Simeon Schmidt erhöht und Fiete Boettcher sorgt für den Endstand.
So., 12.04.2026, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
2
0
Abpfiff

Wittenauer SC Concordia gewinnt mit 2:0 gegen Berliner TSC und setzt sich im Mittelfeld fest. Hassan Jammoul bringt die Gastgeber in Führung, Shawn Paul Flemming entscheidet die Partie im zweiten Durchgang.

So., 12.04.2026, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
3
9
Abpfiff

Spandauer FC Veritas gewinnt ein wildes Spiel mit 9:3 bei 1. Traber FC Mariendorf. Sebastian Ghasemi-Nobakht bringt die Gäste früh in Führung und erhöht wenig später auf 2:0. Hans Karaj verkürzt zunächst für Mariendorf, doch Ramy Jamal Raychouni stellt den alten Abstand wieder her. Ghasemi-Nobakht trifft erneut zum 4:1, ehe Ali Gündüzer noch vor der Pause auf 2:4 verkürzt. Nach dem Seitenwechsel baut Ghasemi-Nobakht die Führung weiter aus und erzielt zwei weitere Treffer. Raychouni trifft erneut, ehe Gürkan Özkan auf 8:2 erhöht. Hans Karaj erzielt noch das dritte Tor für Mariendorf, bevor Onur Uslucan den Schlusspunkt zum 9:3 setzt.

So., 12.04.2026, 12:45 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
3
2
Abpfiff

BSV Heinersdorf gewinnt überraschend mit 3:2 gegen Tabellenführer FC Stern Marienfelde II. Patrick Wybranietz bringt die Gastgeber früh in Führung, Jonathan Tandundu Clausen legt nach. Stern kommt durch Dan Feldmann heran, doch Matias Ignacio Bottiglieri stellt den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Kurz vor Schluss verkürzt Marc-Jérôme Schmidt, aber Heinersdorf rettet den Sieg.

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
1
2
Abpfiff

FC Lübars setzt sich mit 2:1 bei BSV GW Neukölln durch. Lukas Longardt bringt die Gäste in Führung, Neel Marvin Johannssen legt noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Timo Hilbig für Neukölln, doch Lübars bringt den Vorsprung über die Zeit.

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
1
9
Abpfiff

Delay Sports Berlin gewinnt klar mit 9:1 bei FC Concordia Wilhelmsruh und bleibt oben dran. Sidney Friede bringt die Gäste früh in Führung und erzielt insgesamt vier Treffer im Spielverlauf. Zulu Ernst erhöht im zweiten Abschnitt mit zwei Treffern. Orhan Yildirim steuert einen weiteren Treffer bei, ehe Dorian Fischer in der Schlussphase trifft. Den letzten Treffer für Delay erzielt erneut Sidney Friede. Wilhelmsruh gelingt erst spät durch Michael Dada der Ehrentreffer.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
2
4
Abpfiff

Grünauer BC unterliegt zu Hause dem SV Bosna Berlin mit 2:4. Die Gäste gehen früh durch Huso Colic in Führung und legen durch Justin Perlick nach. Kurz vor der Pause erhöht Esmir Salihovic. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Tim Mittermüller, doch Omer Hamzic stellt den alten Abstand wieder her. Emil Schneidereit betreibt später noch Ergebniskosmetik.

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